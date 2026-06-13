Diretta live qualifiche Gp Catalunya: Q3, Leclerc finisce a muro ed è bandiera rossa

Circuito Montmelò, 13 giugno 2026 – Il week end del Gran Premio di Catalunya entra finalmente nel vivo con le qualifiche.
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Ultimo aggiornamento:
Circuito Montmelò, 13 giugno 2026 – Il week end del Gran Premio di Catalunya entra finalmente nel vivo con le qualifiche.
Ci sono ancora 8.30 minuti in questo Q3, tutti a ridosso della pitlane per uscire appena è stata riaperta!
Si riprende alle 17-05
Ancora una volta sul più bello arriva un errore da parte di Leclerc che ha perso il controllo della sua Ferrari in curva 4 cercando di accelerare in uscita di curva un pelino prima del dovuto, la SF-26 ha picchiato nelle barriera. Le sue Q3 sono finite qui, il monegasco scatterà in decima posizione. Charles sta bene ma verrà trasportato per gli accertamenti al Centro Medico del circuito.
NOOOOO!!! LECLERC PICCHIA A MURO!!!
BANDIERA ROSSA!!!
Vediamo la classifica!
Si va per dare la caccia alla pole position, come a Monaco quanto mai in bilico tra Mercedes e Ferrari ma forse anche Verstappen col suo talento, sembrano appannate invece le McLaren. Siamo a vedere!
Mercedes-Ferrari, Mercedes-Ferrari in Q2 con Russell davanti a Leclerc e Antonelli davanti a Hamilton, 5° Verstappen tutti racchiusi in 2 decimi e mezzo. Eliminati Q2: Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman, Sainz
Vediamo chi supera il taglio ed entra in top ten
Ci avevano provato con gomma usata le due McLaren, che vanno con gomma nuova
Quanto è migliorata la Ferrari dalle libere e ci sono 4 piloti in meno di due decimi, Russell, Leclerc, Antonelli ed Hamilton ma Verstappen non è poi così lontano, 256 millesimi di ritardo
NB: le due McLaren hanno girato con gomme usate
Piloti in pista per il primo, forse unico time attack!
Pitlane riaperta ma per ora nessuno entra in pista, anche qui tutti aspettano di giocarsi l’unico colpo più avanti
Piacevole sorpresa per la Ferrari e soprattutto per Hamilton che ha tirato giù quasi un secondo rispetto alle libere
Il Q1 si tinge di rosso Ferrari con Hamilton miglior tempo a sorpresa dopo le libere. Secondo Russell e terzo Leclerc. Eliminati Q1: Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll, Alonso desolatamente ultimo nella gara di casa
Vediamo chi si salva
Escursione sulla ghiaia per l’Aston Martin di Lance Stroll
Intanto eliminati per ora: Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso, Stroll; a rischio Bearman e Sainz
Nel primo time attack del Q1 Hamilton si mette al comando, un po’ a sorpresa!
Si muovono finalmente i grossi calibri: Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren in pista!
Pochissimi in pista, almeno per ora, sono usciti solo in poche monoposto, fa tanto caldo a Barcellona e le gomme si usurano molto, già alla fine del primo giro veloce, quindi tutti cercheranno di risparmiare pneumatici
Eccolo il semaforo verde in pitlane, sono iniziate le qualifiche del Gp di Barcellona!
Ancora 5 minuti, anche meno e poi si aprirà la pitlane, semaforo verde e cominceranno queste qualifiche!
La rossa c’è e non c’è, bene ma non benissimo. Nonostante i tanti aggiornamenti, 8 secondo le indicazioni della FIA, Leclerc ed Hamilton non hanno mai svettato come invece era stato a Monaco. Charles una volta adattato l’impianto frenante a quello di Lewis è tornato davanti all’inglese che finora è sembrato un po’ appannato
Nonostante a suon di vittorie stia diventando sempre più un personaggio, stamattina Antonelli ha faticato un po’ nelle fp3 e si è pure innervosito per il traffico in particolare con Stroll tanto da prendersi una reprimenda dalla direzione corsa.
Russell sembra il favorito numero 1 per la pole position, ha dominato due terzi delle prove libere, con lui le due McLaren, tornate in palla. Più indietro gli altri a cominciare da Antonelli, le Ferrari e Verstappen
Amici di Virgilio Sport buon pomeriggio!!!
Tra poco tutti in pista a Barcellona per le qualifiche del Gran Premio di Catalunya che assegnerà la settima pole position della stagione!!!
Ci siamo! Archiviati i tre turni di prove libere la F1 attende di sapere il nome della settima pole position, colui che partirà al palo davanti a tutti nel Gran Premio di Catalunya, settima prova del Mondiale.
Andrea Kimi Antonelli sta prendendo il largo in testa alla classifica con un ruolino di marcia impressionante: su sei gare disputate quest’anno, cinque sono state vinte dal pilota Mercedes e nell’altra ha ottenuto un secondo posto (e c’è pure un podio nella Sprint del Canada)
Antonelli gode di un vantaggio in classifica che al momento è di 66 punti su Lewis Hamilton, che rispetto allo scorso anno in cui debuttò con Ferrari sta trovando la quadra giusta con la vettura del Cavallino. Più in difficoltà invece Charles Leclerc, un ribaltamento dei ruoli rispetto al 2025: il monegasco in casa ha faticato ancora una volta con i freni, criticando il fornitore Brembo il quale è rimasto parecchio spiazzato dalle parole del pilota. Ma chi se la sta passando peggio è George Russell, compagno di squadra di Antonelli sull’orlo di una crisi di nervi
Eppure a Barcellona è stato il più veloce il venerdì mattina e si è confermato a 24 ore di distanza. George Russell sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori tra i curvoni di Barcellona. Nelle fp3 l’inglese è andato sui binari a prendersi il miglior tempo per “mettere cappello” sulla pole position del pomeriggio.
Alle sue spalle si confermano veloci e stabili le due McLaren, anche loro alla ricerca dei tempi migliori, in tutti i sensi, dopo la doppia debacle di Montreal e Monaco. Piastri 2° e Norris 4° sembrano altri due nomi buoni per la pole position. Discorso diverso per gli altri big: Leclerc terzo, Hamilton quinto: bene ma non benissimo con una Ferrari che fatica così come Verstappen sesto e Antonelli settimo.
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