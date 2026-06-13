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Diretta live qualifiche Gp Catalunya: Q3, Leclerc finisce a muro ed è bandiera rossa

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Catalunya, settima prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Barcellona

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Circuito Montmelò, 13 giugno 2026 – Il week end del Gran Premio di Catalunya entra finalmente nel vivo con le qualifiche.

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Cronaca in diretta

  1. live q3
    SI RIPRENDE!

    Ci sono ancora 8.30 minuti in questo Q3, tutti a ridosso della pitlane per uscire appena è stata riaperta!

    17:05
  2. live q3
    ORARIO RIPRESA

    Si riprende alle 17-05

    17:02
  4. live q3
    ERRORACCIO CHARLES!

    Ancora una volta sul più bello arriva un errore da parte di Leclerc che ha perso il controllo della sua Ferrari in curva 4 cercando di accelerare in uscita di curva un pelino prima del dovuto, la SF-26 ha picchiato nelle barriera. Le sue Q3 sono finite qui, il monegasco  scatterà in decima posizione. Charles sta bene ma verrà trasportato per gli accertamenti al Centro Medico del circuito. 

    16:59
  5. live q3
    LECLERC A MURO!!!

    NOOOOO!!! LECLERC PICCHIA A MURO!!!

    BANDIERA ROSSA!!!

    16:54
  6. live q3
    ANDIAMO COL PUSH!

    Vediamo la classifica!

    1. Piastri
    2. Verstappen
    16:53
  7. live q3
    CACCIA ALLA POLE!

    Si va per dare la caccia alla pole position, come a Monaco quanto mai in bilico tra Mercedes e Ferrari ma forse anche Verstappen col suo talento, sembrano appannate invece le McLaren. Siamo a vedere!

    16:51
  8. MERCEDES vs FERRARI

    Mercedes-Ferrari, Mercedes-Ferrari in Q2 con Russell davanti a Leclerc e Antonelli davanti a Hamilton, 5° Verstappen tutti racchiusi in 2 decimi e mezzo. Eliminati Q2: Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman, Sainz

    16:44
  10. live q2
    ULTIMO TIME ATTACK

    Vediamo chi supera il taglio ed entra in top ten

    • Hulkenberg sale 10°, basterà?
    • Bearman 12° non va in Q3
    • Bortoleto 12° non va in Q3
    • Gasly 13° non va in Q3
    • Colapinto 13° non va in Q3
    • salvo Hadjar che ha rischiato da 9° e gli è andata bene
    • Eliminati Q2: Lindblad, Bortoleto, Colapinto, Gasly, Bearman, Sainz
    16:42
  11. live q2
    DENTRO LE MCLAREN

    Ci avevano provato con gomma usata le due McLaren, che vanno con gomma nuova

    • Piastri 6°
    • Norris 4° davanti ad Hamilton, Piastri scende 7°, Hadjar 8°
    16:41
  12. live q2
    TUTTI VICINI!

    Quanto è migliorata la Ferrari dalle libere e ci sono 4 piloti in meno di due decimi, Russell, Leclerc, Antonelli ed Hamilton ma Verstappen non è poi così lontano, 256 millesimi di ritardo

    NB: le due McLaren hanno girato con gomme usate

    16:36
  13. live q2
    LA CLASSIFICA

    Piloti in pista per il primo, forse unico time attack!

    1. Russell
    2. Leclerc
    3. Antonelli
    4. Hamilton
    5. Verstappen
    6. Hadjar
    7. Lindblad
    8. Norris
    9. Lawson
    10. Piastri
    16:33
  14. live q2
    SI TORNA IN PISTA

    Pitlane riaperta ma per ora nessuno entra in pista, anche qui tutti aspettano di giocarsi l’unico colpo più avanti

    16:28
  16. live
    CHE LEWIS

    Piacevole sorpresa per la Ferrari e soprattutto per Hamilton che ha tirato giù quasi un secondo rispetto alle libere

    16:27
  17. live q1
    ACUTO DI HAMILTON!

    Il Q1 si tinge di rosso Ferrari con Hamilton miglior tempo a sorpresa dopo le libere. Secondo Russell e terzo Leclerc. Eliminati Q1: Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll, Alonso desolatamente ultimo nella gara di casa

    16:23
  18. live q1
    ULTIMO TIME ATTACK

    Vediamo chi si salva

    • Stroll sta davanti ad Alonso ma sono entrambi out
    • Sainz si tiene fuori, è 16° e a rischio
    • Ocon 17° è out
    • Gasly sale 13°
    • Bearman si tira fuori dai guai 11°
    • Eliminati Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll, Alonso
    16:21
  19. live q1
    LUNGO STROLL

    Escursione sulla ghiaia per l’Aston Martin di Lance Stroll

    Intanto eliminati per ora: Perez, Ocon, Bottas, Albon, Alonso, Stroll; a rischio Bearman e Sainz

    16:18
  20. live q1
    LEWIS!

    Nel primo time attack del Q1 Hamilton si mette al comando, un po’ a sorpresa!

    1. Hamilton
    2. Russell
    3. Leclerc
    4. Antonelli
    5. Piastri
    6. Norris
    7. Verstappen
    8. Linblad
    9. Hadjar
    10. Bortoleto
    16:12
  22. live q1
    ECCOLI I BIG IN PISTA

    Si muovono finalmente i grossi calibri: Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren in pista!

    16:11
  23. live q1
    ATTESA

    Pochissimi in pista, almeno per ora, sono usciti solo in poche monoposto, fa tanto caldo a Barcellona e le gomme si usurano molto, già alla fine del primo giro veloce, quindi tutti cercheranno di risparmiare pneumatici

    16:07
  24. live
    VIA AL Q1!!!

    Eccolo il semaforo verde in pitlane, sono iniziate le qualifiche del Gp di Barcellona!

    16:02
  25. pre
    MANCA POCO!

    Ancora 5 minuti, anche meno e poi si aprirà la pitlane, semaforo verde e cominceranno queste qualifiche!

    15:57
  26. pre
    FERRARI CI SEI?

    La rossa c’è e non c’è, bene ma non benissimo. Nonostante i tanti aggiornamenti, 8 secondo le indicazioni della FIA, Leclerc ed Hamilton non hanno mai svettato come invece era stato a Monaco. Charles una volta adattato l’impianto frenante a quello di Lewis è tornato davanti all’inglese che finora è sembrato un po’ appannato

    15:49
  28. pre
    KIMI NERVOSO

    Nonostante a suon di vittorie stia diventando sempre più un personaggio, stamattina Antonelli ha faticato un po’ nelle fp3 e si è pure innervosito per il traffico in particolare con Stroll tanto da prendersi una reprimenda dalla direzione corsa.

    15:40
  29. pre
    TOTO-POLE

    Russell sembra il favorito numero 1 per la pole position, ha dominato due terzi delle prove libere, con lui le due McLaren, tornate in palla. Più indietro gli altri a cominciare da Antonelli, le Ferrari e Verstappen

    15:29
  30. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buon pomeriggio!!!

    Tra poco tutti in pista a Barcellona per le qualifiche del Gran Premio di Catalunya che assegnerà la settima pole position della stagione!!!

    15:15

  32. Ci siamo! Archiviati i tre turni di prove libere la F1 attende di sapere il nome della settima pole position, colui che partirà al palo davanti a tutti nel Gran Premio di Catalunya, settima prova del Mondiale.

    Andrea Kimi Antonelli sta prendendo il largo in testa alla classifica con un ruolino di marcia impressionante: su sei gare disputate quest’anno, cinque sono state vinte dal pilota Mercedes e nell’altra ha ottenuto un secondo posto (e c’è pure un podio nella Sprint del Canada)

    Antonelli gode di un vantaggio in classifica che al momento è di 66 punti su Lewis Hamilton, che rispetto allo scorso anno in cui debuttò con Ferrari sta trovando la quadra giusta con la vettura del Cavallino. Più in difficoltà invece Charles Leclerc, un ribaltamento dei ruoli rispetto al 2025: il monegasco in casa ha faticato ancora una volta con i frenicriticando il fornitore Brembo il quale è rimasto parecchio spiazzato dalle parole del pilota. Ma chi se la sta passando peggio è George Russell, compagno di squadra di Antonelli sull’orlo di una crisi di nervi

    Eppure a Barcellona è stato il più veloce il venerdì mattina e si è confermato a 24 ore di distanza. George Russell sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori tra i curvoni di Barcellona. Nelle fp3 l’inglese è andato sui binari a prendersi il miglior tempo per “mettere cappello” sulla pole position del pomeriggio.

    Alle sue spalle si confermano veloci e stabili le due McLaren, anche loro alla ricerca dei tempi migliori, in tutti i sensi, dopo la doppia debacle di Montreal e Monaco. Piastri 2° e Norris 4° sembrano altri due nomi buoni per la pole position. Discorso diverso per gli altri big: Leclerc terzo, Hamilton quinto: bene ma non benissimo con una Ferrari che fatica così come Verstappen sesto e Antonelli settimo.

Diretta live qualifiche Gp Catalunya: Q3, Leclerc finisce a muro ed è bandiera rossa Fonte: ANSA

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