Diretta live qualifiche Gp Catalunya: Q3, Leclerc finisce a muro ed è bandiera rossa

La rossa c’è e non c’è, bene ma non benissimo. Nonostante i tanti aggiornamenti, 8 secondo le indicazioni della FIA, Leclerc ed Hamilton non hanno mai svettato come invece era stato a Monaco. Charles una volta adattato l’impianto frenante a quello di Lewis è tornato davanti all’inglese che finora è sembrato un po’ appannato