Diretta live qualifiche Gp Giappone: Verstappen eliminato in Q2, Ferrari contro Antonelli e Russell per la pole

Circuito Suzuka, 28 marzo 2026 – Il week end del Gran Premio del Giappone terza tappa del Mondiale di F1 entra nel vivo. Si assegna la pole position nella terra del Sol Levante.
Leclerc si prende il miglior tempo nel Q1 davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, quindi Piastri e l’altra rossa di Hamilton. Eliminati: Albon, Bearman, Perez. Bottas, Alonso, Stroll.
Clamoroso a Suzuka: Max Verstappen eliminato nel Q2! Il quattro volte campione del mondo finisce 11° eliminato sul filo di lana dal rookie Lindblad con la Racing Bulls. Miglior tempo Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto Hamilton. Eliminati oltre Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto. Sainz