Diretta live qualifiche Gp Giappone: Verstappen eliminato in Q2, Ferrari contro Antonelli e Russell per la pole

Kimi Antonelli ha lanciato un chiaro segnale in vista della qualifica del GP del Giappone. Il pilota italiano ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere con distacchi importanti dagli avversari, primo tra tutti il compagno di squadra Russell (secondo) a due decimi. Terza la Ferrari di Leclerc quasi a un secondo, quello che ha beccato la McLaren di Piastri e l’altra rossa di Hamilton quinto