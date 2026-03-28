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Diretta live qualifiche Gp Giappone: Verstappen eliminato in Q2, Ferrari contro Antonelli e Russell per la pole

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Circuito Suzuka, 28 marzo 2026 – Il week end del Gran Premio del Giappone terza tappa del Mondiale di F1 entra nel vivo. Si assegna la pole position nella terra del Sol Levante.

Leclerc si prende il miglior tempo nel Q1 davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, quindi Piastri e l’altra rossa di Hamilton. Eliminati: Albon, Bearman, Perez. Bottas, Alonso, Stroll.

Clamoroso a Suzuka: Max Verstappen eliminato nel Q2! Il quattro volte campione del mondo finisce 11° eliminato sul filo di lana dal rookie Lindblad con la Racing Bulls. Miglior tempo Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto Hamilton. Eliminati oltre Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto. Sainz

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Cronaca in diretta

  1. live q3
    ULTIMO TIME ATTACK!!!

    E allora godiamocelo questo ultimo tentativo! PREMI AGGIORNA!

    1. Antonelli non si migliora
    2. Russell non si migliora
    3. Piastri
    4. Norris
    5. Leclerc
    6. Hamilton
    08:01
  2. live
    ATTESA PER L'ULTIMO TIME ATTACK!!

    Monoposto che dopo una sosta ai box stanno scendendo di nuovo in pista, verosimilmente con gomme nuove per il 2° e ultimo time attack. Ci si aspetta qualcosa in più dalla Ferrari. almeno la seconda fila mentre sarà un affare a due tra Kimi e Russell per la pole!

    07:59
  4. live q3
    PRIMO TIME ATTACK IN Q3

    Vediamo come cambia la classifica con il primo time attack!

    1. Antonelli!
    2. Russell a 3 decimi!
    3. Piastri
    4. Norris
    5. Leclerc
    6. Hamilton
    7. Hadjar
    8. Gasly
    9. Bortoleto
    10. Lindblad
    07:51
  5. live
    SI VA, CACCIA ALLA POLE!!!

    Via al Q3, in palio la pole position, sarà Ferrari vs Mercedes, verosimilmente Russell vs Antonelli!

    07:51
  6. live
    KIMI-CHARLES E MAX è FUORI!

    Clamoroso a Suzuka: Max Verstappen eliminato nel Q2! Il quattro volte campione del mondo finisce 11° eliminato sul filo di lana dal rookie Lindblad con la Racing Bulls. Miglior tempo Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Leclerc, quarto Hamilton. Eliminati oltre Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto. Sainz

    07:46
  7. live q2
    MAX ELIMINATO!!!
    • Hulkenberg non si migliora!
    • Ocon resta 11°
    • LINDBLAD METTE FUORI VERSTAPPE!!! INCREDIBILE
    • Antonelli a fine sessione fa il miglior tempo!!!
    • Hamilton sale 4°
    07:42
  8. live q2
    SECONDO TIME ATTACK Q2!

    Ferrari e Mercedes in pista per un nuovo giro veloce, vediamo come cambia la classifica e soprattutto chi va in Q3 e Leclerc si mette davanti a tutti, Antonelli preferisce restare ai box(PREMI AGGIORNA):

    1. Leclerc
    2. Piastri
    3. Russell
    4. Antonelli
    5. Norris
    6. Hamilton
    7. Bortoleto
    8. Hadjar
    9. Gasly
    10. Verstappen
    07:38
  10. live q2
    MAX A RISCHIO

    Al momento sono fuori dalla top ten e dal Q3: Hulkenberg, Ocon, Lindblad, Colapinto, Lawson e Sainz m

    Ma attenzione perchè Verstappen è solo 10° quindi a rischio, soprattutto alle spalle del compagno Hafjar nonostante sulla macchina dell’olandese sia montato un pacchetto di aggiornamenti nuovo

    07:35
  11. live q2
    TEMPO DA OSCAR!!!

    Piastri si mette davanti a tutti! Norris 4° dietro Antonelli e Leclerc

    07:33
  12. live q2
    TIME ATTACK Q2!

    Tutti i big subito in pista in questo Q2, vediamo come cambia la classifica!

    1. Antonelli
    2. Leclerc a 11 centesimi
    3. Russell
    4. Hamilton
    5. Hadjar
    6. Verstappen
    07:31
  13. live q2
    VIA AL Q2!!!

    Nuovamente semaforo verde in pitlane a Suzuka, inizia il Q2!!!

    Subito dentro le Ferrari

    07:29
  14. live
    ACUTO LECLERC!

    Leclerc si prende il miglior tempo nel Q1 davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, quindi Piastri e l’altra rossa di Hamilton. Eliminati: Albon, Bearman, Perez. Bottas, Alonso, Stroll

    07:24
  16. live q1
    FINE Q1
    • Colapinto mette fuori Albon!
    • Sainz si salva 15°!
    • Bearman clamorosamente fuori!
    • out anche le due Aston Martin e le Cadillac
    07:22
  17. live q1
    MAX E GEORGE

    Risalgono Verstappen ma soprattutto Russell: Max si mette al 7° posto, George sale si mette 2° alle spalle di Leclerc ma davanti ad Antonelli

    07:19
  18. live q1
    CHARLES!!!

    Bel giro di Leclerc che si mette davanti a tutti, buon giro anche per Hamilton che si mette davanti alle McLaren. La situazione a 3 minuti dalla fine

    1. Leclerc
    2. Antonelli
    3. Hamilton
    4. Piastri
    5. Norris
    6. Hulkenberg
    7. Russell

    A rischio Albon, Sainz, Bottas, Perez, Stroll, Alonso

    07:17
  19. live q1
    CLASSIFICA

    Eccoli che arrivano i big, vediamo come cambia la classifica in tempo reale

    1. Antonelli
    2. Leclerc
    3. Piastri
    4. Hamilton
    5. Russell
    6. Hadjar
    7. Norris
    8. Verstappen
    9. Bortoleto
    10. Gasly
    07:09
  20. live q1
    OCON DAVANTI

    La Haas del francese davanti a tutti, con Lindblad, Albon, Lawson e Sainz alle spalle ma stanno arrivando i grossi calibri che ovviamente se la prendono comodo non dovendo sgomitare per un posto in Q2

    07:08
  22. live
    VIA ALLE QUALIFICHE!!!

    Semaforo verde a Suzuka!! Si va, inizia il Q1!!!

    07:03
  23. live
    CI SIAMO!!!

    Tuto pronto o quasi a Suzuka per il semaforo verde delle qualifiche!

    Ricordiamo che facendo seguito alle tante lamentele di piloti, addetti ai lavori e di una buona fetta di appassionati, la FIA ha introdotto il primo vero correttivo sui nuovi regolamenti, proprio a poche ore dalle prime libere del GP del Giappone. E’ stata ridotta l’erogazione di energia elettrica (limitando la capacità massima di ricarica) in qualifica.

    07:01
  24. pre
    CHE ANTONELLI!

    Altra prova di forza della W17 e altra prova di forza del pilota italiano anche nei confronti del compagno di squadra. Terza la Ferrari di Leclerc, quarta la McLaren di Norris. Quinto Hamilton, Norris sesto e limite raggiunto nella sostituzione delle batterie per questa stagione. Verstappen ottavo

    07:00
  25. pre
    KIMI DA POLE

    Kimi Antonelli ha lanciato un chiaro segnale in vista della qualifica del GP del Giappone. Il pilota italiano ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere con distacchi importanti dagli avversari, primo tra tutti il compagno di squadra Russell (secondo) a due decimi. Terza la Ferrari di Leclerc quasi a un secondo, quello che ha beccato la McLaren di Piastri e l’altra rossa di Hamilton quinto

    06:47
  26. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Buongiorno mai come questa volta! Ancora una levataccia per gli appassionati della Formula 1, tra un’ora sarà bagarre a Suzuka per assegnare la terza pole position del Mondiale 2026 nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. E allora preparatevi un bel caffè, mettetevi comodi che tra un po’ si accendono i motori!

    RESTA CON VIRGILIO SPORT!!!

    01:01

  29. A Suzuka si corre la terza tappa del Mondiale di F1. Si arriva a Suzuka in pieno dominio Mercedes che ha vinto entrambe le gare, in Australia e Cina, con altrettante doppiette, aggiudicandosi anche la Sprint di Shanghai. Per la Ferrari solo le briciole. La SF-26 è la seconda miglior monoposto di questi nuovi regolamenti e nonostante il grande impegno, le mitiche partenze a razzo, non è riuscita a portare a casa niente di più di un qualche podio: Leclerc a Melbourne, Hamilton a Shanghai ed entrambi nella Sprint cinese.

    La FIA cambia l’erogazione in qualifica

    Facendo seguito alle tante lamentele di piloti, addetti ai lavori e di una buona fetta di appassionati, la FIA ha introdotto il primo vero correttivo sui nuovi regolamenti, proprio a poche ore dalle prime libere del GP del Giappone. E’ stata ridotta l’erogazione di energia elettrica (limitando la capacità massima di ricarica) in qualifica.

    L’obiettivo è di rendere più fluida la gestione energetica durante le qualifiche. Non erano previsti cambiamenti prima di Miami, ma i team e i costruttori di motori hanno concordato di ridurre la potenza elettrica ai motori solo per un giro. In gara, il rapporto stimato di 50-50 tra motore a combustione e motore elettrico rimarrà invariato .

Diretta live qualifiche Gp Giappone: Verstappen eliminato in Q2, Ferrari contro Antonelli e Russell per la pole Fonte: ANSA

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