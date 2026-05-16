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GP Barcellona: Acosta profeta e pole in Patria. Cadono Bezzecchi e Martin, disastroso Bagnaia. Morbidelli 2°

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Barcellona, sesta prova del mondiale di MotoGP 2026 che si corre sul tracciato di Montmelò

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

La Ktm di Pedro Acosta si prende la pole position del Gran Premio di Catalunya MotoGP. Lo spagnolo in casa è una scheggia che si mette dietro in 1:38.068 un sorprendente Franco Morbidelli, che direttamente dal Q1 piazza la sua Ducati VR46 in 2° posizione sotto gli occhi di Valentino Rossi. Chiude la prima fila la Ducati Gresini di Alex Marquez unico rappresentante della famiglia in assenza di Marc infortunato.

Deludono gli altri big: Di Giannantonio partirà sesto, Martin caduto per la terza volta in Q1 e per questo probabilmente non al meglio in Q2 è nono, ancora più dietro Bezzecchi caduto pure lui proprio prima dell’ultimo time attack in Q2, che scatterà dalla 12° casella in griglia. Sabato per ora da incubo per Pecco Bagnaia fuori già in Q1 per 51 millesimi e che partirà 13° sia nella Sprint delle 15 che nel GP di domenica.

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Cronaca in diretta

  1. LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP A BARCELLONA

    1ª fila 1. Pedro Acosta 1:38.068
    KTM
    2. Franco Morbidelli 1:38.301
    Ducati
    3. Alex Marquez 1:38.342
    Ducati
    2ª fila 4. Raul Fernandez 1:38.453
    Aprilia
    5. Johann Zarco 1:38.474
    Honda
    6. Fabio Di Giannantonio 1:38.477
    Ducati
    3ª fila 7. Fabio Quartararo 1:38.511
    Yamaha
    8. Brad Binder 1:38.597
    KTM
    9. Jorge Martin 1:38.652
    Aprilia
    4ª fila 10. Joan Mir 1:38.686
    Honda
    11. Jack Miller 1:38.773
    Yamaha
    12. Marco Bezzecchi 1:38.785
    Aprilia
    5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:38.752
    Ducati
    14. Enea Bastianini 1:38.797
    KTM
    15. Fermin Aldeguer 1:38.851
    Ducati
    6ª fila 16. Luca Marini 1:39.011
    Honda
    17. Maverick Viñales 1:39.071
    KTM
    18. Ai Ogura 1:39.212
    Aprilia
    7ª fila 19. Alex Rins 1:39.280
    Yamaha
    20. Diogo Moreira 1:39.324
    Honda
    21. Augusto Fernandez 1:39.876
    Yamaha
    8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:42.945
    Yamaha
  2. Ciao a tutti!
    A DOPO!!!

    Con la griglia di partenza valida per la Sprint e per il GP di Catalogna, vi diamo appuntamento a più tardi, alle 15 per la diretta della Sprint Race. Grazie di essere stati in nostra compagnia!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    11:50
  3. live
    ACOSTA IN POLE!

    La Ktm di Pedro Acosta si prende la pole position del Gran Premio di Catalunya MotoGP. Lo spagnolo in casa è una scheggia che si mette dietro in 1:38.068 un sorprendente Franco Morbidelli, che direttamente dal Q1 piazza la sua Ducati VR in 2° posizione sotto gli occhi di Valentino Rossi. Chiude la prima fila la Ducati Gresini di Alex Marquez.

    Deludono gli altri big: Di Giannantonio partirà sesto, Martin caduta per la terza volta in Q1 e per questo probabilmente non al meglio in Q2 è nono, ancora più dietro Bezzecchi caduto pure lui proprio prima dell’ultimo time attack in Q2, che scatterà dalla 12° casella in griglia. Sabato per ora da incubo per Pecco Bagnaia fuori già in Q1 per 51 millesimi e che partirà 13°.

    11:41
  5. live q2
    ULTIMO TIME ATTACK!

    Tutti in pista per dare la caccia alla pole
    (FINALE)

    1. Acosta POLE POSITION!!!
    2. Morbidelli
    3. Alex Marquez
    4. Raul Fernandez
    5. Zarco
    6. Diggia
    7. Quartararo
    8. Binder
    9. Martin
    10. Mir
    11. Bezzecchi
    12. Miller
    11:29
  6. live q2
    CADUTA BEZ!!!

    CADUTA DI BEZZECCHI!!!

    Il leader del mondiale cade in curva 2, per lui qualifiche pregiudicate!!! Partirà indietro

     

    11:28
  7. live q2
    ACOSTA DA POLE

    Due tempi uno meglio dell’altro per Pedro Acosta che appare davvero l’uomo della pole. Serve qualcosa invece a Martin, Bezzecchi e Diggia tra i più attesi ma per ora nelle retrovie

    11:26
  8. live q2
    1°TIME ATTACK!!!

    Seguiamo la classifica dopo il primo time attack (AGGIORNA PER IL TEMPO REALE)

    1. Acosta
    2. Alex Marquez
    3. Raul Fernandez
    4. Zarco
    5. Mir
    6. Binder
    7. Diggia
    8. Bezzecchi
    9. Quartararo
    10. Morbidelli
    11:21
  9. live q2
    CACCIA ALLA POLE!!!

    Ultimo semaforo verde! INIZIA IL Q2!!

    11:19
  11. live
    MARTIN 3° CADUTA

    Ecco la terza caduta del week end di Jorge Martin sul finire del Q1, per sua fortuna il tempo fatto poco prima gli è bastato per andare in Q2, 51 millesimi meglio di Bagnaia

    11:15
  12. live q2
    I MAGNIFICI 12 IN Q2

    Tra poco si torna in pista, ecco i magnifici 12 che si giocheranno la pole, non ci sarà Bagnaia, per lui il week end a Barcellona continua con tante ombre

    • Morbidelli (dal Q1)
    • Martin (dal Q1)
    • Zarco
    • Quartararo
    • R. Fernandez
    • Binder
    • Mir
    • Acosta
    • Miller
    • Di Giannantonio
    • Bezzecchi
    • A. Marquez
    11:13
  13. live q1
    BAGNAIA ELIMINATO!

    Bagnaia non andrà a caccia della pole a Barcellona. Pecco è stato eliminato in Q1 col 3° tempo e partirà 13° nella Sprint e nel GP di Catalogna. In Q2 invece ci vanno un Franco Morbidelli in grande spolvero e Jorge Martin 2° nonostante la terza caduta del week end catalano

    11:12
  14. live q1
    ULTIMO TIME ATTACK

    Si va in pista per il 2° e ultimo time attack per conquistare i due posti per il Q2
    (FINALE)

    1. Morbidelli
    2. Martin CADUTO!
    3. Bagnaia
    4. Bastianini
    5. Aldeguer
    6. Marini
    7. Vinales
    8. Ogura
    9. Rins
    10. Moreira
    11. Alex Fernandez
    12. Toprak

    Caduta di Toprak!

    11:01
  15. live q1
    MARTIN NERVOSO

    Martin sbaglia e va lungo, gesto di stizza di Martinator che tira un pugno sulla carena, decide di tornare ai box e salire in sella alla sua seconda Aprilia. Al momento è solo 8° e sarebbe fuori dal Q2.

    Anche Bagnaia 3° è fuori dal Q2 per ora di Bastianini e Morbidelli

    10:59
  17. live q1
    1°TIME ATTACK

    Seguiamo insieme la classifica durante il primo time attack (PREMI AGGIORNA)

    1. Bastianini
    2. Morbidelli
    3. Bagnaia
    4. Marini
    5. Vinales
    6. Aldeguer
    10:54
  18. live q1
    VIA ALLE QUALIFICHE!

    Inizia un Q1 quanto mai delicato!

    15 minuti, due posti in palio per il Q2!

    Tutto il box Ducati è attorno alla GP26 di Bagnaia, c’è anche l’ad Claudio Domenicali

    10:51
  19. live
    PECCO E JORGE A VOI!!!

    Archiviate le fp2, tra pochi minuti si va in pista di nuovo con le qualifiche, il Q1 che sarà da subito elettrizzante con la presenza dei campioni del mondo Bagnaia e Martin

    • Bagnaia
    • Martin
    • Razgatlioglu
    • Marini
    • Moreira
    • Vinales
    • Morbidelli
    • Bastianini
    • Rins
    • A. Fernandez
    • Aldeguer
    • Ogura
    10:49
  20. live
    FP2 A MIR!

    E’ di Joan Mir il miglior tempo delle FP2: lo spagnolo ha girato in 1:39.425, davanti ad Acosta, Di Giannantonio, Martin e Quartararo. Nono Bagnaia che sarà costretto al Q1 con Martinator. Solo 11° Bezzecchi

    10:46
  21. live
    FINALE FP2

    Seguiamo gli ultimi istanti di fp2 con la classifica dei tempi (FINALE):

    1. Mir
    2. Acosta
    3. Di Giannantonio
    4. Martin
    5. Quartararo
    6. Moreira
    7. Alex Marquez
    8. Raul Fernandez
    9. Bagnaia
    10. Bastianini
    11. Bezzecchi
    10:41
  23. live
    ULTIMI 5' DI FP2

    Siamo agli ultimi colpi di libere, ancora 5 minuti per tutti, c’è Mir davanti con la Honda rivitalizzato dalle voci di mercato che lo danno in Ducati Gresini il prossimo anno

    10:35
  24. live
    TEMPI DOPO 15'!

    Dopo 15 minuti e con 15 minuti ancora di fp2 la situazione è quyesta:

    1. Mir
    2. Acosta
    3. Martin
    4. Alex Marquez
    5. Bagnaia
    6. Moreira
    7. Binder
    10:28
  25. live
    POSIZIONI FP2

    Vediamo la classifica dopo i primi giri veloci:

    1. Mir
    2. Acosta
    3. A. Marquez
    4. Bagnaia
    10:19
  26. live
    SUBITO CADUTA!!!

    CADUTA DOPO POCHI MINUTI!!!!

    Finisce per terra nella ghiaia Zarco!!! Pilota ok!!!

    10:15
  27. live
    ROSSI A BARCELLONA!!

    Week end spagnolo impreziosito dalla presenza di Valentino Rossi che tra le tante cose ha parlato di mercato svelando, non troppo, i programmi del suo team VR46 che perderà quasi sicuramente Di Giannantonio e che vuole avere comunque un pilota italiano

    LEGGI L’INTERVISTA DI VALENTINO ROSSI

    10:14
  29. live
    VIA ALLE FP2!

    Semaforo verde! Si parte!!!

    Inizia l’ultima sessione di prove libere!!! Tutti in pista per mezz’ora!

    10:12
  30. pre
    SUBITO IN PISTA!!!

    Non c’è molto tempo da perdere in presentazione perchè tra pochi minuti si va subito in pista per la seconda e ultima sessione di prove libere. Trenta minuti importanti per mettere a punto le moto visto che poi si farà sul serio con il Q1 mai così nobile dove ci saranno anche due campioni del mondo, oltre Quartararo, Jorge Martin e Pecco Bagnaia

    10:09
  31. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya sesta prova del Mondiale MotoGP che si corre sulla pista di Montmelò a Barcellona!!!

    RESTA CON NOI PER NON PERDERTI NEMMENO UN ISTANTE!!!

    10:04

  33. Qualifiche quanto mai interessanti quelle a cui assisteremo sulla pista del Montmelò a Barcellona dove si corre il Gran Premio di Catalunya, sesta prova del Mondiale MotoGP. Già perchè saranno impegnati già nel Q1 Jorge Martin, reduce dalla doppietta in Francia, e Pecco Bagnaia unico alfiere del team ufficiale Ducati orfano di Marc Marquez. Entrambi eliminati nelle pre qualifiche del venerdì.

    Bagnaia nonostante i proclami della vigilia ha avuto un venerdì a rilento e dopo il 17° tempo in fp1 ha faticato a trovare un giro buono anche con le gomme nuove, l’ultimo time attack gli aveva dato un 8° tempo però diventato 12° in breve tempo. Senza Marquez per il team ufficiale Ducati si fa dura. Martinator invece è caduto due volte, rovinoso il capitombolo al mattino, più dolce la caduta nel finale delle pre qualifiche che però gli ha tolto ogni possibilità di prendersi la top ten. Non sarà facile andare in Q2, per entrambi.

    La Ktm va e si vede. Pedro Acosta è stato il più veloce delle pre qualifiche di Barcellona con il tempo di 1:38.710, davanti alla Ducati del Team Gresini di Alex Marquez (+0.018) che aveva fatto segnare il tempo migliore al mattino nelle libere e, a confermare la bontà della moto austriaca al Montmelò, Brad Binder col terzo posto (+0.070).

    Alle loro spalle a completare la top ten dei qualificati al Q2 di sabato un po’ di nomi meno quotati: Raul Fernandez (Aprilia Trachouse), Johan Zarco (Honda LCR) che ha acciuffato la top ten all’ultimo respiro con un gran tempo sfruttando un po’ di scie e traiettorie, Diggia (Ducati VR46), il leader del Mondiale Bezzecchi (Aprilia), Mir (Honda HRC), Jack Miller (Yamaha Pramac) e Fabio Quartararo (Yamaha).

GP Barcellona: Acosta profeta e pole in Patria. Cadono Bezzecchi e Martin, disastroso Bagnaia. Morbidelli 2° Fonte: Ansa

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