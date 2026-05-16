La Ktm di Pedro Acosta si prende la pole position del Gran Premio di Catalunya MotoGP. Lo spagnolo in casa è una scheggia che si mette dietro in 1:38.068 un sorprendente Franco Morbidelli, che direttamente dal Q1 piazza la sua Ducati VR46 in 2° posizione sotto gli occhi di Valentino Rossi. Chiude la prima fila la Ducati Gresini di Alex Marquez unico rappresentante della famiglia in assenza di Marc infortunato.
Deludono gli altri big: Di Giannantonio partirà sesto, Martin caduto per la terza volta in Q1 e per questo probabilmente non al meglio in Q2 è nono, ancora più dietro Bezzecchi caduto pure lui proprio prima dell’ultimo time attack in Q2, che scatterà dalla 12° casella in griglia. Sabato per ora da incubo per Pecco Bagnaia fuori già in Q1 per 51 millesimi e che partirà 13° sia nella Sprint delle 15 che nel GP di domenica.
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