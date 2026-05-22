Ultimo aggiornamento: 22-05-2026 23:50

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

George Russell conquista la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Canada. L’inglese riesce a fare meglio di Kimi Antonelli leader del Mondiale, per una prima fila tutta Mercedes. Alle spalle delle frecce d’argento le due McLaren che in sordina hanno tirato fuori un colpo di coda con Norris e Piastri.

Pizzico di delusione in casa Ferrari soprattutto per Lewis Hamilton che era sembrato in palla sia in SQ1 che in SQ2, poi con la gomma rossa l’inglese ha fatto un paio di sbavature e non è andato oltre il 5° tempo davanti a un Leclerc invece mai a regime. Solo 7° Max Verstappen con la Red Bull poi Hadjar, Lindblad con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.

In SQ1 un Hamilton tirato a lucido aveva firmato il miglior tempo davanti ad Antonelli, Verstappen e Norris. Solo 9° Leclerc, elliminati Perez, Stroll, Gasly con Albon e Lawson che non hanno preso parte alle qualifiche. Bandiera rossa a 1.46 dalla fine per l’incidente di Alonso che è finito a muro, Fernando passa in SQ2 ma resta senza auto.

La Ferrari di Lewis tiene botta anche in SQ2 con il 2° tempo tra le due Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, 4° Leclerc. Verstappen rischia ma resta 9°, eliminati SQ2: Hulkenber, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman, Alonso (non partito dopo l’incidente nella prima sessione)

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