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Sprint Gp Canada: Hamilton illude poi Russell fa la pole in faccia ad Antonelli. Delusione Ferrari in terza fila

La cronaca in tempo reale delle qualifiche per la Sprint del Gp di Canada, quinta prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Montreal

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

George Russell conquista la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Canada. L’inglese riesce a fare meglio di Kimi Antonelli leader del Mondiale, per una prima fila tutta Mercedes. Alle spalle delle frecce d’argento le due McLaren che in sordina hanno tirato fuori un colpo di coda con Norris e Piastri.

Pizzico di delusione in casa Ferrari soprattutto per Lewis Hamilton che era sembrato in palla sia in SQ1 che in SQ2, poi con la gomma rossa l’inglese ha fatto un paio di sbavature e non è andato oltre il 5° tempo davanti a un Leclerc invece mai a regime. Solo 7° Max Verstappen con la Red Bull poi Hadjar, Lindblad con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.

In SQ1 un Hamilton tirato a lucido aveva firmato il miglior tempo davanti ad Antonelli, Verstappen e Norris. Solo 9° Leclerc, elliminati Perez, Stroll, Gasly con Albon e Lawson che non hanno preso parte alle qualifiche. Bandiera rossa a 1.46 dalla fine per l’incidente di Alonso che è finito a muro, Fernando passa in SQ2 ma resta senza auto.

La Ferrari di Lewis tiene botta anche in SQ2 con il 2° tempo tra le due Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, 4° Leclerc. Verstappen rischia ma resta 9°, eliminati SQ2: Hulkenber, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman, Alonso (non partito dopo l’incidente nella prima sessione)

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Cronaca in diretta

  1. Ciao a tutti!
    BUONANOTTE!!!

    è tutto con la diretta delle qualifiche Sprint, appuntamento a domani con la Sprint Race alle ore 18 e le qualifiche per la corsa lunga alle 22

    BUONANOTTE! RESTATE CON VIRGILIO SPORT!

    23:50
  2. live
    RUSSELL IN POLE

    George Russell conquista la pole position per la Sprint Race del Gran Premio del Canada. L’inglese riesce a fare meglio di Kimi Antonelli leader del Mondiale, per una prima fila tutta Mercedes. Alle spalle delle frecce d’argento le due McLaren che in sordina hanno tirato fuori un colpo di coda con Norris e Piastri.

    Pizzico di delusione in casa Ferrari soprattutto per Lewis Hamilton che era sembrato in palla sia in SQ1 che in SQ2, poi con la gomma rossa l’inglese ha fatto un paio di sbavature e non è andato oltre il 5° tempo davanti a un Leclerc invece mai a regime. Solo 7° Max Verstappen con la Red Bul

    23:41
  4. live q3
    CLASSIFICA 3°HEAT

    Vediamo la lotta per la pole position nell’evoluzione della classifica (PREMI AGGIORNA)

    1. Russell
    2. Antonelli
    3. Norris
    4. Piastri
    5. Hamilton
    6. Leclerc
    7. Verstappen
    8. Hadjar
    9. Lindblad
    10. Sainz
    23:31
  5. live q3
    CACCIA ALLA POLE!!!

    Tutti in pista i magnifici 10 che si giocheranno la pole position, Hamilton sembra in palla ma la pole sarà affare tra i due piloti Mercedes, Antonelli e Russell anche perchè la Ferrari non gradisce la gomma rossa che si userà in SQ3

    E infatti subito un traverso in uscita di curva 1 per Lewis

    23:29
  6. live q2
    HAMILTON TRA LE MERCEDES!

    La Ferrari di Lewis tiene botta anche in SQ2 con il 2° tempo tra le due Mercedes con Russell davanti ad Antonelli, 4° Leclerc. Verstappen rischia ma resta 9°, eliminati SQ2: Hulkenber, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman, Alonso (non partito dopo l’incidente nella prima sessione)

    23:24
  7. live q2
    FINALE SQ1

    Ultimi istanti per centrare la top ten e l’SQ3: Verstappena rischio!!!

    • Hulkenberg 10° mette fuori Bortoleto
    • Colapinto 12° è out
    • Bearman 15° è out
    • Verstappen 9° si salva senza girare
    • Sainz 10° mette fuori Hulkernberg per 48 millesimi!!!
    23:20
  8. live q2
    CLASSIFICA TEMPI

    Seguiamo l’evoluzione della classifica (PREMI AGGIORNA)

    1. Russell
    2. Hamilton
    3. Antonelli
    4. Leclerc
    5. Piastri
    6. Norris
    7. Lindblad
    8. Hadjar
    9. Verstappen
    10. Bortoleto
    11. Sainz
    23:13
  10. live q2
    SI RIPARTE!!!

    Tutti in pista, in 15 vista l’assenza di Alonso: 10 minuti ancora con gomma gialla per centrare la top ten!

    23:12
  11. live
    HAMILTON IN FORMA

    In SQ1 un Hamilton tirato a lucido firma il miglior tempo davanti ad Antonelli, Verstappen e Norris. Solo 9° Leclerc, elliminati Perez, Stroll, Gasly con Albon e Lawson che non hanno preso parte alle qualifiche. Bandiera rossa a 1.46 dalla fine per l’incidente di Alonso che è finito a muro, Fernando passa in SQ2 ma resta senza auto.

    23:10
  12. live q1
    FINE SQ1

    Troppo pochi tempo per lanciarsi, gomme troppo fredde dopo essere stati fermi ai box.

    Hamilton strappa il miglior tempo in SQ1, questa è la buona notizia in casa Ferrari, con 2° Antonelli

    Eliminati: Perez, Stroll, Gasly con Albon e Lawson che non hanno preso parte alle qualifiche

    23:05
  13. live q1
    GASLY OUT

    Non c’è l’ha fatta quasi nessuno a non prendere bandiera a scacchi, Gasly è già eliminato!

    23:03
  14. live
    MAMMA CARMEN AI BOX

    Hamilton sta andando forte per ora, forse perchè c’è mamma Carmen ai box a vederlo

    23:02
  16. live q1
    SI RIPARTE!!!

    Tutto pronto, si riapre la pitlane, semaforo torna verde!!!

    C’è solo 1 minuto e 46 secondi per riuscire a scaldare le gomme e fare un giro veloce, praticamente chi deve centrare la top 16 deve fare due giri veloci di fila, uno di lancio e uno effettivo! Stiamo a vedere!

    Eliminati per ora: Perez, Stroll, Gasly con Albon e Lawson che non hanno preso parte alle qualifiche

    23:00
  17. live q1
    ALONSO OK

    Fernando sta bene, è già tornato ai box e prima di uscire dalla sua Aston Martin ha chiesto scusa per un errore tutto suo nell’andare lungo in frenata ed essere finito nelle barriere

    Peccato perchè Alonso era riuscito a fare il 14° tempo e se fosse finita così sarebbe passarto per la prima volta in SQ2

    22:53
  18. live q1
    LA TOP TEN

    La bandiera rossa ha bloccato il tempo a 1.46 dalla fine dell’SQ1 quindi ci sarebbe il tempo per fare un giro cronometrato. La top ten è la seguente

    1. Hamilton
    2. Antonelli
    3. Verstappen
    4. Norris
    5. Lindblad
    6. Hadjar
    7. Piastri
    8. Russell
    9. Leclerc
    10. Colapinto

    Eliminati per ora: Perez, Stroll, Gasly con Albon e Lawson che non hanno preso parte alle qualifiche

    22:48
  19. live q1
    ALONSO A MURO!!!

    INCIDENTE PER FERNANDO ALONSO!!!

    BANDIERA ROSSA, ASTON MARTIN NELLE BARRIERE!!!

    22:43
  20. live q1
    CLASSIFICA SQ1

    Vediamo come cambiano le posizioni in questi 12 minuti di SQ1 (PREMI AGGIORNA)

    1. Hamilton
    2. Antonelli
    3. Verstappen
    4. Norris
    5. Lindblad
    6. Hadjar
    7. Piastri
    8. Russell
    9. Leclerc
    10. Colapinto
    22:37
  22. live q1
    SI PARTE!!!

    Semaforo verde a Montreal, iniziano con l’SQ1 le Qualifiche Sprint!!!

    Gomma gialla come da regolamento per la qualifica Sprint

    22:32
  23. live
    ALBON NON CI SARA'

    A pochi minuti dall’inizio delle qualifiche Sprint arriva la notizia del forfait di Alex Albon, la sua Williams è troppo danneggiata fa sapere il team di Groove dopo aver colpito il muro per evitare un topo di campagna, purtroppo investito ugualmente, nel corso delle prove libere

    22:30
  24. pre
    Canadian Grand Prix 2026 &#8211; Practice and Sprint Qualifying &#8211; Circuit de Gilles-Villeneuve Fonte:Getty
    LEWIS IN MOTO

    Intanto da registrare che Hamilton è arrivato al circuito di Montreal, come lo scorso anno, a bordo di una Ducati Panigale

    LEWIS PASSIONE DUCATI

    22:23
  25. pre
    LA FERRARI C'E', LEWIS PURE

    BAttaglia tra le Mercedes nelle uniche libere del GP Canada, con Antonelli primo davanti a Russell in 1:13.402. Le due Ferrari alle spalle delle Frecce d’Argento, poi la Red Bull di Verstappen e le McLaren.

    22:22
  26. pre
    KIMI DA IMPAZZIRE!

    ancora una volta è Andrea Kimi Antonelli a svettare: il pilota Mercedes ha chiuso delle FP1 abbastanza travagliate e che si sono un po’ dilungate con un tempo di 1:13.402, battendo di 142 millesimi George Russell. Le Ferrari seguono a ruota con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ma con distacchi importanti.

    IL NOSTRO REPORT SULLE LIBERE

    22:12
  28. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buonasera e benvenuti alla diretta live delle Qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada quinto appuntamento del Mondiale di F1. Si corre sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve

    Inizio delle Sprint Qualifyng alle ore 22.30

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    19:48

  30. Si fa sul serio fin da subito a Montreal con le Qualifiche Sprint del Gran Premio del Canada, quinta prova del Mondiale di Formula 1 2026. La pole per la Sprint Race di sabato sembra essere un affare per i soliti noti, Mercedes, Ferrari e McLaren che hanno fatto la voce grosse e i tempi migliori nell’unica sessione di prove libere con Verstappen solito fenomeno pronto a inserirsi tra i tre team.

    Finora la stagione ha avuto una sola macchina dominatrice e un solo pilota protagonista: la Mercedes e Kimi Antonelli. Il pupillo nostrano andrà a caccia sotto la foglia d’acero del 4° successo consecutivo che a soli 19 anni sarebbe un record dei record. Dovrà vedersela con la voglia di riscatto del suo compagno Russell, con una McLaren sempre più agguerrita e di un Verstappen voglioso di tornare a vincere dopo un inizio a rilento e l’intermezzo prodigioso quanto sfortunato al Nurburgring.

    E la Ferrari? C’è e ci sarà, sperando di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo un inizio confortante ma ancora troppo poco per puntare alla vittoria per Leclerc e soprattutto Hamilton anche lui un po’ opaco nell’ultima uscita in Florida.

Sprint Gp Canada: Hamilton illude poi Russell fa la pole in faccia ad Antonelli. Delusione Ferrari in terza fila Fonte: Ansa

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