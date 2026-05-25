Diretta LIVE Roland Garros Cobolli-Pellegrino 1°turno: Flavio vince anche il secondo set

lRoland Garros-Stade Roland Garros (Parigi), 1°turno
Inizio match live dalle ore 17.30
|Cobolli (ITA)
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|Pellegrino (ITA)
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lRoland Garros-Stade Roland Garros (Parigi), 1°turno
Inizio match live dalle ore 17.30
|Cobolli (ITA)
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Errore clamoroso con la volèe di Pellegrino, esagera alla risposta il numero quattordici al mondo (5-3). Cobolli spedisce poi in corridoio il rovescio (5-4), ma si procura due set-point grazie a un kick eccezionale. E alla prima occasione, Flavio non perdona!
Pellegrino va a segno col diritto dopo l’aiuto del nastro, diritto lungo linea fenomenale per il romano. Poi altro grande diritto di Cobolli, risposta vincente del numero quattordici al mondo (minibreak). In una posizione scomoda, il pugliese riesce a pescare l’incrocio delle righe e dimezzare lo svantaggio, Flavio con servizio-diritto rimette due punti di distanza sul connazionale.
Falsa partenza di Flavio, ma rimedia con il kick in uscita dal servizio. Cobolli scappa via, tiene Pellegrino a quindici e prolunga le sorti del secondo set al tie-break.
Rovescio vincente del pugliese, risposta micidiale di Flavio che vince anche uno scambio lunghissimo e mette la testa avanti. Pellegrino pesca l’incrocio delle righe con la prima di servizio e finalizza lo smash, ma commette il primo doppio fallo della partita. Ai vantaggi, difensa incredibile del pugliese che tiene la battuta.
Prima vincente di Flavio, ma subito dopo stecca il diritto. Cobolli, però, ritrova stabilità al servizio, alza il rendimento, lascia a quindici il pugliese e tiene la battuta, allungando difatti il secondo set.
Lungo linea vincente clamoroso di Cobolli, rovescio preciso di Pellegrino. Poi solida la roma di servizio del pugliese che rimette la testa avanti, ma subito dopo stecca il diritto. Sul pari trenta, buonissima seconda in kick di Andrea, scappa via il rovescio di Flavio e Pellegrino tiene il servizio.
Turno di battuta a zero anche per Cobolli, si sta giocando pochissimo.
Agevole anche il turno di battuta per Pellegrino, forse il primo della partita. Il pugliese, infatti, tiene Cobolli a zero e rimette la testa avanti in questo secondo set.
Turno di battuta a zero per Cobolli che tiene il servizio. Fatica, invece, in risposta il pugliese.
Palla corte intelligente e perfetta di Cobolli, Pellegrino rimedia col lob che sorprende lo smash del connazionale. Quindi diritto micidiale di Flavio, il pugliese pareggia i conti col rovescio. In una situazione di equilibrio, splendida palla corta di Andrea che riesce ad allungare e tenere il servizio.
Turno di battuta impeccabile per il romano che lascia Pellegrino a zero e pareggia il computo dei game in questo secondo set.
Servizio-diritto vincente per Pellegrino, rovescio in slice del numero quattordici al mondo. Poi errore di Flavio in manovra, Andrea prende fiducia, scappa via e continua a fare corsa di testa.
In rete il tentativo di smorzata di Cobolli, ma il romano rimedia grazie a una seconda robusta. Flavio alza i giri del motore e mette due prime di servizio. Poi errore col rovescio di Cobolli che commette anche doppio fallo. Ai vantaggi, però, il numero quattordici al mondo non concede più nulla e tiene la battuta.
Lungo il rovescio di Flavio, ma rimedia con una deliziosa palla corta. Pellegrino, invece, manda in rete la smorzata, ma è bravo a chiudere il tentativo di contropiede del connazionale e finalizzare il pari trenta. Il tennista pugliese rimette la testa avanti, ma è ancora Cobolli ad accelerare. Ai vantaggi, Andrea alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.
Turno di battuta a zero per Flavio che lascia Pellegrino a zero punti e conquista il primo set.
Vincente lo smash del romano, ma il rovescio termina contro la rete. Poi nuovo errore di Cobolli, Flavio, però, col diritto pareggia i conti. Sul pari trenta, recupero incredibile di Pellegrino, ma il tennista romano gioca una bellissima palla corta. Ai vantaggi, Flavio si costruisce palla break che finalizza con una diagonale micidiale al volo.
Due punti consecutivi del romano, Pellegrino accorcia (diritto di Flavio che si interrompe contro la rete). Poi Cobolli rimette le cose a posto grazie a diritto vincente e palla corta intelligente.
Errore in accelerazione per Flavio, Pellegrino, però, stecca col diritto. Quindi in manovra il pugliese rimette la testa avanti e mette la prima di servizio. Poi gratuito di Andrea, Cobolli, invece, fulmina l’avversario col rovescio. Ai vantaggi, Pellegrino annulla palla break con la seconda di servizio e tiene con qualità la battuta.
Primo ace della partite per Cobolli, che replica con lungo linea vincente. Pellegrino legge bene la palla corta di Flavio e dimezza lo svantaggio, Flavio riallunga nel punteggio e tiene agevolmente la battuta. Inizia a salire il livello del derby.
Troppo esterno il rovescio di Pellegrino, ma rimedia col lungo linea vincente, che mette in difficoltà il connazionale. Il pugliese alza quindi i giri del motore e tiene agevolmente il servizio.
Lungo il tentativo di accelerazione del pugliese, Flavio allunga quindi con servizio-diritto e in contropiede fa malissimo. Il romano tiene la battuta a zero punti.
Diritto pulito di Cobolli, Flavio, però, sbaglia il rovescio. Pellegrino spedisce in corridoio l’accelerazione, timida la risposta del romano. Sul pari trenta, il tennista pugliese vince uno scambio prolungato dal fondo e in contropiede tiene il game.
Turno di battuta agevole per Flavio che lascia Pellegrino a distanza di sicurezza dopo aver fatto valere benissimo le prime di servizio. Bene, però, anche il pugliese che ha provato a rientrare, ma senza risultato.
In rete il diritto di Pellegrino, ma rimedia col servizio vincente. Poi lungo il passante di Flavio, Andrea alza ulteriormente il rendimento alla battuta e inizia alla grande il derby.
La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport. Sul nostro sito, invece, la cronaca testuale dell’evento.
Negli ultimi anni l’Italia ha infatti consolidato la propria presenza ai vertici del tennis mondiale. Da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti, passando per tanti giovani emergenti, il movimento azzurro vive uno dei momenti migliori della propria storia recente. Cobolli vuole inserirsi stabilmente in questo gruppo.
I precedenti sorridono a Cobolli, avanti nel bilancio complessivo delle sfide dirette. Numeri che però contano relativamente in un match Slam, dove la tensione e la gestione mentale possono fare la differenza. In incontri al meglio dei cinque set ogni dettaglio può cambiare l’inerzia della partita.
Parigi adesso aspetta il verdetto del campo. Cobolli parte favorito, Pellegrino sogna il colpo a sorpresa: sulla terra rossa del Roland Garros il derby azzurro è pronto a prendersi la scena.
Dall’altra parte della rete ci sarà però un Pellegrino determinato a vendere cara la pelle. Il pugliese conosce molto bene questa superficie e proverà a sfruttare esperienza ed entusiasmo per mettere in difficoltà il connazionale. Nei tornei Challenger ha dimostrato più volte di poter essere un avversario ostico per tutti, soprattutto sulla lunga distanza.
Cobolli si presenta all’appuntamento con grandi aspettative. Il tennista romano sta vivendo una stagione di crescita importante e arriva a Parigi con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato negli ultimi mesi. Aggressivo da fondo campo e sempre più continuo nei risultati, il classe 2002 vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel torneo più iconico sulla terra battuta.
Il Roland Garros si tinge d’azzurro. Nella giornata di oggi, lunedì 25 maggio, andrà infatti in scena il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, impegnati nel primo turno dello Slam parigino. Una sfida tutta italiana che mette in palio il pass per il secondo turno e che promette spettacolo sulla terra rossa francese.
Ecco dove andare per staccare la spinaLEGGI
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