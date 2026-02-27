Virgilio Sport
Diretta Live Sci femminile Soldeu venerdì 27 febbraio: Goggia punta al colpaccio, Delago e Pirovano ci provano

La Coppa del Mondo entra nel vivo con il tracciato di Soldeu, uno dei più complicati di tutta la manifestazione. Goggia sogna il podio, Pirovano e Delago sperano

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Soldeu (ANDORRA) – Venerdì 27 febbraio 2026

Classifica Coppa del Mondo:

  1. Lindsey Vonn (USA) – 400 punti, stagione finita
  2. Emma Aicher (GER) – 256 punti
  3. Kira Weidle-Winkelmann (GER) – 232 punti
  4. Laura Pirovano (ITA) – 207 punti
  5. Sofia Goggia (ITA) – 180 punti
  6. Nicol Delago (ITA) – 180 punti
  7. Cornelia Huetter (AUS) – 179 punti
  8. Breezy Johnson (USA) – 178 punti
  9. Mirjam Puchner (AUS) – 142 punti
  10. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) – 141 punti

Ordine di partenza: 1. Aicher (GER) – 2. Egger (AUT) – 3. GOGGIA (ITA) – 4. Puchner (AUT) – 5. PIROVANO (ITA) – 6. Johnson (USA) – 7. Ortlieb (AUT) – 8. Miradoli (FRA) – 9. Huetter (AUT) – 10. Weile-Winkelmann (GER) – 11. Raedler (AUT) – 12. Stuhec (SLO) – 13. Wright (USA) – 14. Blanc (SUI) – 20. DELAGO (ITA)24. MELESI (ITA).

  1. Live
    Punti pesanti, pressione altissima

    La discesa di Soldeu arriva in un momento in cui la classifica di specialità è ancora apertissima. Ogni gara può ribaltare la situazione e le atlete lo sanno bene: chi conquista punti ora può costruire un vantaggio decisivo, chi sbaglia rischia di compromettere mesi di lavoro. La sensazione è che questa prova possa segnare un passaggio chiave della stagione, non ancora decisiva in senso matematico, ma abbastanza importante da indirizzare in modo netto la corsa ai globi.

    10:37
  2. Live
    Sfida globale: concorrenza agguerrita

    La battaglia per il podio sarà comunque apertissima, con diverse specialiste della velocità pronte a giocarsi tutto. Tra i nomi più caldi spiccano Breezy Johnson, sempre competitiva nelle gare veloci, la giovane e ambiziosa Emma Aicher e l’esperta Kira Weidle-Winkelmann, atleta capace di esprimersi al meglio sui tracciati più selettivi.

    10:25
  4. Live
    Il grande forfait: Brignone costretta allo stop

    Tra le protagoniste più attese, però, ci sarà un’assenza che pesa. Federica Brignone, dopo aver ottenuto l’oro Olimpico a Milano Cortina 2026, non sarà al via dopo aver accusato problemi fisici alla gamba sinistra. La valdostana ha preferito non rischiare, soprattutto dopo i segnali poco incoraggianti arrivati nei training. Una scelta prudente ma inevitabile, che priva la gara di una delle interpreti più complete del circuito e toglie all’Italia una carta importantissima.

    10:18
  5. Live
    Italia protagonista: Goggia guida l’assalto azzurro

    Le speranze italiane sono affidate soprattutto a Sofia Goggia, come sempre tra le grandi protagoniste quando si parla di velocità. La campionessa bergamasca arriva a Soldeu con l’obiettivo di lasciare il segno e raccogliere punti fondamentali per la classifica di specialità. Quando la pista diventa impegnativa e la gara si decide sul filo del rischio, Goggia è quasi sempre nel gruppo delle favorite. Accanto a lei ci saranno anche Laura Pirovano e Nicol Delago, entrambe pronte a sfruttare ogni occasione per inserirsi nelle posizioni che contano.

    10:09
  6. Live
    Il tracciato di Soldeu

    Il tracciato andorrano è tra i più completi del circuito, capace di mettere insieme velocità pura e passaggi tecnici dove serve precisione assoluta. Non basta lasciar correre gli sci: qui vince chi riesce a interpretare il ritmo della pista, chi sa trovare il giusto equilibrio tra aggressività e controllo. E in un momento così avanzato dell’inverno, quando stanchezza e pressione iniziano a farsi sentire, la gestione mentale diventa quasi importante quanto la tecnica.

    10:02

  8. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino, dopo la pausa Olimpica, entra nella sua fase più delicata e lo fa sulle nevi di Soldeu, dove tra pochi minuti va in scena una discesa libera che può pesare tantissimo nella corsa ai globi di cristallo. Non è una gara come le altre: il calendario ormai corre veloce verso il finale di stagione e ogni prova diventa decisiva, ogni errore costa caro, ogni centesimo può cambiare gerarchie e ambizioni.

Diretta Live Sci femminile Soldeu venerdì 27 febbraio: Goggia punta al colpaccio, Delago e Pirovano ci provano Fonte: Getty

