Diretta Live Sci femminile Soldeu venerdì 27 febbraio: Goggia punta al colpaccio, Delago e Pirovano ci provano

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Soldeu (ANDORRA) – Venerdì 27 febbraio 2026
Classifica Coppa del Mondo:
- Lindsey Vonn (USA) – 400 punti, stagione finita
- Emma Aicher (GER) – 256 punti
- Kira Weidle-Winkelmann (GER) – 232 punti
- Laura Pirovano (ITA) – 207 punti
- Sofia Goggia (ITA) – 180 punti
- Nicol Delago (ITA) – 180 punti
- Cornelia Huetter (AUS) – 179 punti
- Breezy Johnson (USA) – 178 punti
- Mirjam Puchner (AUS) – 142 punti
- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) – 141 punti
Ordine di partenza: 1. Aicher (GER) – 2. Egger (AUT) – 3. GOGGIA (ITA) – 4. Puchner (AUT) – 5. PIROVANO (ITA) – 6. Johnson (USA) – 7. Ortlieb (AUT) – 8. Miradoli (FRA) – 9. Huetter (AUT) – 10. Weile-Winkelmann (GER) – 11. Raedler (AUT) – 12. Stuhec (SLO) – 13. Wright (USA) – 14. Blanc (SUI) – 20. DELAGO (ITA) – 24. MELESI (ITA).