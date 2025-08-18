Diretta Live Sinner-Alcaraz Cincinnati finale: la rivalità si rinnova, Jannik vuole difendere il titolo

Masters 1000 Cincinnati – Live dalle 21.00
Campo Centrale, Finale
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Alcaraz (SPA)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Cincinnati – Live dalle 21.00
Campo Centrale, Finale
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Alcaraz (SPA)
|–
|–
|–
Non c’è solo in palio il titolo a Cincinnati: sullo sfondo, infatti, c’è la sfida eterna al vertice del ranking ATP, con Sinner e Alcaraz che si contendono la leadership della classifica. Una vittoria per l’azzurro significherebbe uno slancio importantissimi in vista dell’imminente inizio degli US Open, ma anche un messaggio forte al seeding dopo il caso Clostebol, scoppiato proprio in Ohio ormai un anno fa. Il rosso di San Candido, inoltre, sogna il bis a Cincinnati, ma dall’altra parte c’è l’alter ego perfetto capace di battere l’azzurro in nove incontri ufficiali.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati già quindici volte in carriera, con un bilancio che sorride allo spagnolo: nove successi per il numero due al mondo, sei quelli dell’altoatesino. L’ultimo precedente risale a Wimbledon 2025, dove Sinner si impose in quattro set, mentre pochi mesi prima Alcaraz aveva avuto la meglio nell’ultimo atto del Roland Garros in un match altamente spettacolare (Jannik avanti di due e con palla match è stato rimontato dall’iberico). I loro incroci hanno sempre garantito spettacolo, tra scambi infiniti e colpi da fuoriclasse assoluti e a Cincinnati si rinnova dunque una rivalità ormai classica. L’azzurro proverà quindi a difendere il titolo conquistato un anno fa; mentre Alcaraz è deciso a soffiare il trono.
Dall’altra parte della rete ci sarà un Carlos Alcaraz determinato a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Lo spagnolo ha superato una semifinale intensa contro Sascha Zverev e ha mostrato lampi della sua varietà tecnica e a Cincinnati cerca quella vittoria che gli manca. La rivalità con Sinner, inoltre, è uno stimolo ulteriore: il tennista di El Palmar vuole dimenticare l’ultima sconfitta subita, nella finale del tempio di Wimbledon.
L’altoatesino arriva all’atto conclusivo senza aver concesso alcun set agli avversari affrontati. Il campione in carica di Cincinnati, Sinner ha difeso il titolo con una settimana di grande solidità. Dopo i successi netti nei turni di avvicinamento, in semifinale ha domato la spensieratezza di Terence Atmane (primo set che si è chiuso solamente al tie break), confermando un tennis ordinato, lucido e capace di alzare i giri del motore nei momenti decisivi. Il cemento dell’Ohio, inoltre, si sta trasformando sempre più in un giardino di casa per il rosso di San Candido, che cerca dopo Wimbledon mette nel mirino la seconda vittoria consecutiva contro Carlitos per confermarsi il più forte al mondo.
Il cemento del Centrale si prepara ad accogliere una sfida che vale molto più di un titolo. La finale del Masters 1000 di Cincinnati sarà infatti un nuovo capitolo della rivalità più appassionante del tennis recente: Jannik Sinner affronta ancora una volta il rivale Carlos Alcaraz. Una partita che promette spettacolo, intensità e pennellate d’autore, sulla falsa riga di incontri che i due hanno regalato al circuito negli ultimi anni. La sfida di questa sera, inoltre, sarà un antipasto in vista degli Us Open (penultimo appuntamento di un torneo Grande Slam della stagione)
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND