Diretta Live Sinner-Alcaraz Cincinnati finale: la rivalità si rinnova, Jannik vuole difendere il titolo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati già quindici volte in carriera, con un bilancio che sorride allo spagnolo: nove successi per il numero due al mondo, sei quelli dell’altoatesino. L’ultimo precedente risale a Wimbledon 2025, dove Sinner si impose in quattro set, mentre pochi mesi prima Alcaraz aveva avuto la meglio nell’ultimo atto del Roland Garros in un match altamente spettacolare (Jannik avanti di due e con palla match è stato rimontato dall’iberico). I loro incroci hanno sempre garantito spettacolo, tra scambi infiniti e colpi da fuoriclasse assoluti e a Cincinnati si rinnova dunque una rivalità ormai classica. L’azzurro proverà quindi a difendere il titolo conquistato un anno fa; mentre Alcaraz è deciso a soffiare il trono.