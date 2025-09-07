Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Us Open: Jannik per confermarsi, Carlos vuole il sorpasso nel ranking

L'altoatesino attende il rivale e prova a difendere il titolo vinto solamente un anno fa. Lo spagnolo, invece, punta al sorpasso nel ranking ATP

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Us Open – Live dalle 20.00

Campo Centrale, finale

Sinner (ITA)
Alcaraz (SPA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    I precedenti tra i due

    La rivalità è già leggenda: Alcaraz guida 9-5 nei confronti diretti, con il bilancio che nei Major dice 3-2 per lo spagnolo. In finale Slam siamo 4-2 sempre per Carlitos, ma Sinner ha avuto la meglio a Wimbledon pochi mesi fa. Dopo Melbourne e Parigi, New York diventa il palcoscenico perfetto per un nuovo capitolo della saga.

    19:38
  2. Pre
    L'avventura di Alcaraz

    Dall’altra parte, Alcaraz ha dominato il torneo senza perdere un set, dimostrando ancora una volta di essere il “maghetto” capace di trasformare ogni scambio in spettacolo. Lo spagnolo, già vincitore al Roland Garros, sogna di chiudere l’anno con due Slam in bacheca.

    • 1° Turno: Alcaraz-Opelka 3-0 (6-4, 7-5, 6-4)
    • 2° Turno: Alcaraz-Bellucci 3-0 (6-1, 6-0, 6-3)
    • 3° Turno: Alcaraz-Darderi 3-0 (6-2, 6-4, 6-0)
    • Ottavi di finale: Alcaraz-Rinderknech 3-0 (7-6, 6-3, 6-4)
    • Quarti di finale: Alcaraz-Lehecka 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)
    • Semifinale: Alcaraz-Djokovic 3-0 (6-4, 7-6, 6-2)
    19:25
  4. Pre
    Il percorso di Jannik

    Sinner ha viaggiato con la consueta solidità che lo ha reso campione già in Australia e a Wimbledon quest’anno. L’altoatesino non ha tremato nei momenti chiave, imponendo il suo tennis pulito ed essenziale, nonostante Shapovalov e Auger-Aliassime abbiano creato più di qualche grattacapo. 

    • 1° Turno: Sinner-Kopriva 3-0 (6-1, 6-1, 6-2)
    • 2° Turno: Sinner-Popyrin 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
    • 3° Turno: Sinner-Shapovalov 3-1 (5-7, 6-4, 6-3, 6-3)
    • Ottavi di finale: Sinner-Bublik 3-0 (6-1, 6-1, 6-1)
    • Quarti di finale: Sinner-Musetti 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)
    • Semifinale: Sinner-Auger 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 6-4)
    19:08
  5. Pre
    Una finale storica

    La notte di New York si prepara a regalare un altro capitolo indimenticabile della rivalità che sta ridisegnando il tennis mondiale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi nella finale dell’US Open, terza consecutiva in uno Slam nel 2025: mai successo nell’Era Open. In palio non solo il titolo, ma anche la vetta del ranking ATP.

    19:04

  7. Il tennis mondiale si prepara a vivere una serata che promette spettacolo e storia. Sul cemento di New York, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano ancora una volta faccia a faccia, in una finale che profuma già di classico. Sarà un altro capitolo di una rivalità destinata a segnare un’epoca. Chi la spunterà?

Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Us Open: Jannik per confermarsi, Carlos vuole il sorpasso nel ranking Fonte: Getty

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio