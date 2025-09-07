Diretta Live Sinner-Alcaraz finale Us Open: Jannik per confermarsi, Carlos vuole il sorpasso nel ranking

Us Open – Live dalle 20.00
Campo Centrale, finale
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Alcaraz (SPA)
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Us Open – Live dalle 20.00
Campo Centrale, finale
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Alcaraz (SPA)
|–
|–
|–
|–
|–
La rivalità è già leggenda: Alcaraz guida 9-5 nei confronti diretti, con il bilancio che nei Major dice 3-2 per lo spagnolo. In finale Slam siamo 4-2 sempre per Carlitos, ma Sinner ha avuto la meglio a Wimbledon pochi mesi fa. Dopo Melbourne e Parigi, New York diventa il palcoscenico perfetto per un nuovo capitolo della saga.
Dall’altra parte, Alcaraz ha dominato il torneo senza perdere un set, dimostrando ancora una volta di essere il “maghetto” capace di trasformare ogni scambio in spettacolo. Lo spagnolo, già vincitore al Roland Garros, sogna di chiudere l’anno con due Slam in bacheca.
Sinner ha viaggiato con la consueta solidità che lo ha reso campione già in Australia e a Wimbledon quest’anno. L’altoatesino non ha tremato nei momenti chiave, imponendo il suo tennis pulito ed essenziale, nonostante Shapovalov e Auger-Aliassime abbiano creato più di qualche grattacapo.
La notte di New York si prepara a regalare un altro capitolo indimenticabile della rivalità che sta ridisegnando il tennis mondiale. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi nella finale dell’US Open, terza consecutiva in uno Slam nel 2025: mai successo nell’Era Open. In palio non solo il titolo, ma anche la vetta del ranking ATP.
Il tennis mondiale si prepara a vivere una serata che promette spettacolo e storia. Sul cemento di New York, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano ancora una volta faccia a faccia, in una finale che profuma già di classico. Sarà un altro capitolo di una rivalità destinata a segnare un’epoca. Chi la spunterà?
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND