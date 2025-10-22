Vienna, Sinner disintegra Altmaier in un’ora e agli ottavi trova Cobolli in un derby tutto italiano

ATP 500 Vienna – Cemento
Sedicesimi di finale – live dalle 18.15
|Sinner (ITA)
|6
|6
|–
|Altmaier (GER)
|0
|2
|–
Ultimo aggiornamento:
Jannik Sinner accende Vienna e infiamma l’Erste Bank Open con un debutto da urlo. Nessuna esitazione, nessuna pausa: il tedesco Daniel Altmaier viene travolto in poco più di un’ora di tennis scintillante, un concentrato di potenza e precisione che conferma l’azzurro in modalità “autopilota”. Nel prossimo turno, il numero due del mondo affronterà Cobolli in un derby tutto italiano, con Flavio che nel pomeriggio ha avuto la meglio su Machac.
Game, set, match! Il numero due al mondo travolge la resistenza di Altmaier e approda agli ottavi di finale del torneo austriaco, dove ad attenderlo c’è Flavio Cobolli in un derby tutto italiano.
Buono inizio per il tedesco che va avanti di due quindici grazie alla battuta, poi Jannik in contropiede dimezza lo svantaggio. Quindi Altmaier spedisce il diritto contro la rete, ma l’altoatesino va troppo profondo col diritto. Daniel, invece, riesce a tenere la battuta, nel prossimo game l’azzurro servirà per il match.
Falloso Altmaier e il numero due al mondo ringrazia. Jannik, infatti, in totale controllo e in scioltezza, lascia il tedesco a zero punti e avvicina il derby contro Flavio Cobolli.
Risposta vincente dell’altoatesino, ma il diritto di Jannik termina in corridoio. Sul pari quindici, diritto spaventoso dalla linea di fondo dell’azzurro che mette la freccia; il tedesco però grazie a una buona prima riequilibra il punteggio. Quindi Altmaier alza il rendimento al servizio e torna avanti, Sinner però con un’altra risposta impressionante prolunga le sorti del game. Ai vantaggi, in estremo anticipo l’azzurro si procura palla break che viene finalizzata alla grande!
Turno di battuta a zero per il numero due al mondo che non concede nulla all’avversario e consolida l’importante break di vantaggio.
Due prime vincenti di Altmaier, poi Jannik però in risposta e grazie a un doppio fallo dell’avversario riesce e rimettere il terzo game sui binari dell’equilibrio. Poi Daniel copre bene la rete e col dritto rimette la testa avanti, ma rischia, ancora una volta, la seconda e non chiude. Ai vantaggi, errore con lo slice del tedesco, Sinner ringrazia e si prende il break.
Turno di battuta a zero punti per il numero due al mondo che conferma l’ottimo momento di forma anche in questo secondo set.
Bellissima demivolèe tenuta bassa dal tedesco che mette per la prima volta la testa avanti in questa partita, poi però Altmaier commette doppio fallo e vanifica quanto di buono fatto. Poi Daniel con il diritto mette la freccia, ma Jannik in risposta è letale e riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Altmaier trova la prima vincente, ma Sinner in pressione prolunga le sorti del game. Ai vantaggi, soluzione acrobatica del tedesco (applausi dell’azzurro) e con l’ace tiene la battuta.
Turno di battuta a zero punti per il numero due al mondo che mette il lucchetto sul primo set, facendo vedere un’ottima padronanza sul cemento di Vienna. Inizio di partita formidabile per Jannik Sinner!!!
Fantastico! Accelerazione dirompente di Jannik sulla prima di servizio del tedesco; il numero due al mondo poi replica in fotocopia e mette due punti di distanza tra sé e il suo avversario. Quindi Altmaier dimezza lo svantaggio con il rovescio, ma manda fuori dal campo il passante a campo aperto, concedendo altre due palle break all’altoatesino. Daniel annulla la prima, ma non può fare nulla sulla seconda. Match a senso unico a Vienna, fino a questo momento.
Turno di battuta a quindici (errore col diritto dell’azzurro, l’unico punto trovato dal tedesco) per il numero due al mondo che continua a dettare legge. Altmaier, invece, deve iniziare a mostrare un pò di personalità con il fine di contenere gli assoli vincenti dell’altoatesino.
Errore in manovra col diritto per Daniel, Sinner, invece, con una risposta impressionante e in accelerazione si porta sul doppio vantaggio. In una situazione scomodissima di punteggio, Altmaier viene investito dal passante del numero due al mondo che si procura altre tre palle break, che vengono finalizzate nel migliore dei modi.
Turno di battuta di normale amministrazione per Jannik che nonostante due errori in una situazione di punteggio tranquilla, lascia Altmaier a debita distanza e consolida il break di vantaggio. Inizio prepotente dell’altoatesino.
Inizia col doppio fallo il tedesco, che rimedia con una buona discesa a rete e pareggia fin da subito i conti. Jannik però prende bene l’angolo destro dell’avversario in risposta e con lo smash si procura due palle break, le quali vengono finalizzate con grinta e tantissima cattiveria agonistica.
Partita iniziata in questo momento! Il numero due al mondo in risposta; il tedesco, invece, servirà per primo.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Sinner e Altmaier. Qualche minuto di riscaldamento e il match può iniziare.
Sinner ha già affrontato Altmaier in passato, sempre imponendosi con autorità. Il tedesco però è giocatore da prendere con le pinze: sa variare, spezzare il ritmo, portare il rivale fuori zona di comfort. Per Jannik sarà fondamentale partire aggressivo, imporre il ritmo con la prima di servizio e comandare gli scambi da fondo. L’obiettivo è chiudere in due set, senza concedere spazio alle incertezze.
Il finale di stagione si avvicina e il margine d’errore si assottiglia. Sinner vuole chiudere in crescendo, per arrivare alle Finals di Torino con fiducia e ritmo. Vienna è solo una tappa, ma una di quelle che contano. Perché da qui passa il messaggio più chiaro: Jannik Sinner non si accontenta più di vincere, vuole tornare a dominare e dettare legge, soprattutto sul cemento.
Vienna, oltre al fascino storico, porta con sé punti pesanti in ottica ranking. Con Alcaraz concentrato su Basilea, Sinner può accorciare il divario dal vertice e consolidare il secondo posto. La pressione? Enorme. Ma l’altoatesino sembra ormai abituato a convivere con le aspettative, senza subirle.
Nelle ore che hanno preceduto l’esordio, è esplosa una polemica social destinata a non lasciare indifferenti. Un tweet di Bruno Vespa ha riacceso il dibattito sul “carattere nazionale” di Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco, vive a Montecarlo e non gioca per la nazionale.” Parole che hanno sollevato un’ondata di reazioni, con tifosi e addetti ai lavori schierati in difesa dell’altoatesino. Il diretto interessato, come da suo stile, ha scelto la via del silenzio. Niente repliche, solo concentrazione. Un segnale di forza che racconta molto più di qualsiasi risposta verbale.
Altmaier non è un avversario qualsiasi: numero cinquantuno del ranking, tedesco di Kempen, classe 1998, amante del gioco a tutto campo e del rovescio a una mano, dettaglio tecnico sempre più raro nel circuito. Ma contro il miglior Sinner visto negli ultimi mesi, servirà ben più del talento.
Il 2025 di Jannik è stato un continuo oscillare tra trionfi e fatiche, ma la sensazione è che il ragazzo di San Candido stia entrando in una nuova dimensione. Mentalità glaciale, colpi sempre più puliti, gestione dei momenti chiave da vero campione. Vienna rappresenta un passaggio intermedio verso le Finals, ma anche un banco di prova sulla tenuta mentale dopo le ultime settimane di riflettori.
Dopo il trionfo di prestigio contro Alcaraz al “Six Kings Slam”, Jannik Sinner torna subito in campo. L’obiettivo è chiaro: confermarsi numero due del mondo e chiudere il 2025 con il piede sull’acceleratore. A Vienna, torneo ATP 500 dal fascino antico e dai riflessi moderni, l’azzurro debutta oggi – mercoledì 22 ottobre 2025 – contro Daniel Altmaier, primo ostacolo di un percorso che potrebbe portarlo fino alle fasi calde del torneo austriaco.
