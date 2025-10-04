Masters 1000 Shanghai, Sinner debutta al secondo turno contro Altmaier: subito break Jannik! Diretta live

Masters 1000 Shanghai
Qizhong Forest Sports City Arena, 2° turno – Live dalle 12.30
|Sinner (ITA)
|5
|–
|–
|Altmaier (GER)
|3
|–
|–
Sempre più frequenti le discese a rete di Sinner: sul 15-0 Jannik becca un passante lungolinea, sul 15-15 sparacchia in rete la volée. Un ace vale l’aggancio a 30, un rovescio in corridoio regala invece la prima palla break per Altmaier. Scambio lunghissimo, risolto da una palla corta di Jannik (in rete la replica del rivale). Altra palla break e altra palla in rete del tedesco. Dopo un game lunghissimo, una prima da urlo e un ace valgono il 5-3 per Sinner.
Tre erroracci di Sinner in un game segnato anche da una racchettata all’indietro sotto alle gambe di Altmaier: fuori. Per il tedesco, comunque, chiusura tutto sommato tranquilla, a 15. Jannik ha sempre un break di vantaggio da gestire in questo primo set.
Due dritti spettacolari di Sinner aprono il gioco, regalando al numero 2 un tesoretto fortificato da un’efficace discesa a rete e da una prima vincente. Turno di battuta tenuto a zero, ora tocca ad Altmaier.
Sinner a rete nel primo punto del game: dopo una veronica efficace, Jannik sparacchia fuori un comodo dritto! E Altmaier, nonostante un doppio fallo sul 30-0, tiene agevolmente il turno di battuta, rilanciandosi dopo tre giochi consecutivi a favore dell’italiano.
Un inconsueto gratuito di Sinner e un gran rovescio di Altmaier complicano il game per il numero 2, che però trova nel servizio un valido alleato: sul 40-30 è un ace sporco a consolidare il break.
C’è anche Musetti ad assistere al match. Sinner scappa sul 15-30, Altmaier pareggia i conti con un ace, poi è un errore di rovescio di Jannik a regalare la palla del 2-1 al tedesco, sprecata con un rovescio sparacchiato sulla rete. Si va ai vantaggi: un gratuito di Altmaier regala una palla break, trasformata da Sinner con una risposta profondissima. Subito break.
Parte bene al servizio Jannik. Serie di prime efficaci per l’azzurro, anche se poi il punto decisivo arriva dopo una seconda, su una disperata discesa a rete di Altmaier. Game vinto a zero da Sinner.
Tiene il servizio il tedesco, che piazza un ace di seconda sul 30-0 e poi chiude dopo che Sinner aveva conquistato il primo 15, spingendo bene in battuta. Ora piccolo break e poi Jannik al servizio.
Al via il match: Sinner ha scelto di rispondere. Al servizio Altmaier.
In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe Griekspoor intorno alle 14-14.30 di domenica: secondo e ultimo incontro della sessione serale, dopo quello tra Djokovic e Hanfmann fissato per le 12.30.
Entrano in campo i protagonisti del match. Il primo è Altmaier, seguito da Sinner. A breve il riscaldamento e poi il via all’incontro.
Tra i risultati della mattinata spiccano i successi di Lorenzo Musetti sull’argentino Francisco Comesana (6-4 6-0) e di Luciano Darderi sul beniamino di casa Yunchaokete Bu (6-4 6-4). I due si sfideranno nel terzo turno in uno scoppiettante derby tricolore. Fuori invece Matteo Arnaldi contro Alejandro Davidovich Fokina (6-4 6-4).
Ritiro di Alcaraz a parte, tante eliminazioni eccellenti nelle fasi iniziali del Masters 1000 di Shanghai. Nel secondo turno sono caduti Shelton, Bublik e Ruud, rendendo meno “complicato”, almeno sulla carta, il cammino di Sinner.
Due i precedenti, con una vittoria per parte. Due maratone. Nel 2022, al primo turno degli US Open, l’ha spuntata Sinner al quinto set: 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1. L’anno dopo, nel 2023, è stato Altmaier a prevalere al quinto nel secondo turno del Roland Garros: 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5.
Il tedesco si è guadagnato l’opportunità di sfidare Sinner superando al primo turno l’australiano Tristan Schoolkate. Vittoria netta, in due set, per Altmaier che si è imposto con punteggio di 6-3 6-4.
Sinner debutta a Shanghai tre giorni dopo aver trionfato a Pechino, nella finale dell’ATP 500 vinta ai danni dello statunitense Learner Tien. Terzo titolo dell’anno per Jannik dopo i due Slam stagionali, gli Australian Open e Wimbledon.
Comincia l’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Il cammino del numero 2 al mondo parte dal secondo turno, contro un avversario insidioso: il tedesco Daniel Altmaier. Ad attendere il vincitore al terzo turno c’è già l’olandese Tallon Griekspoor, che ha piegato lo statunitense Jenson Brooksby in tre set.
