Diretta Live Sinner-Atmane Cincinnati Semifinale: Jannik mette nel mirino la seconda finale in Ohio

Masters 1000 Cincinnati – Live dalle 21.00
Campo Centrale, Semifinale
|Sinner (ITA)
|0
|–
|–
|Atmane (FRA)
|0
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Iniziata la semifinale tra Sinner e Atmane a Cincinnati. Francese al servizio; il numero uno al mondo, invece, in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul centrale Jannik Sinner e Terence Atmane. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
La prima delle due semifinali sarà visibile sui canali di Sky Sport. Sul nostro sito, invece, la diretta testuale dell’evento.
Il pubblico del Centrale si aspetta un’altra prova convincente di Sinner dopo quella vista contro il canadese Aliassime. Dall’altra parte, invece, Atmane arriva con la testa leggera e senza pressioni. Favori del pronostico che pendono tutti dalla parte del numero uno al mondo, il quale punta a confermarsi re del cemento e a regalarsi una finale di lusso contro uno tra Alcaraz o Zverev.
Il vincitore troverà in finale uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Una possibile sfida con lo spagnolo riaccenderebbe la rivalità più attesa del tennis mondiale (vittoria al Roland Garros per l’iberico, tripudio nel tempio di Wimbledon per l’azzurro), mentre l’eventuale incrocio con il tedesco metterebbe in campo due stili completamente opposti.
Atmane è sicuramente la sorpresa più bella di tutto il torneo. Numero 61 del ranking, il 22enne mancino francese ha costruito un percorso inatteso, eliminando avversari più quotati e conquistando la sua prima semifinale in un Masters 1000 (l’esempio lampante è stata la vittoria schiacciante contro Rune in due set). E senza nulla da perdere, proverà a mettere pressione al numero uno del mondo.
Il numero uno al mondo non vuole fermarsi: Jannik, tra pochi minuti, va a caccia della sua seconda finale a Cincinnati. L’azzurro, numero 1 del mondo, arriva all’appuntamento contro Terence Atmane senza aver mai concesso un set e dopo aver superato con autorità Auger-Aliassime nei quarti, sfatando un tabù che lo accompagnava da tempo.
Un nuovo capitolo, nel giorno del suo compleanno, per il numero uno al mondo a Cincinnati che attende la rivelazione del torneo Atmane nel match valevole per la prima delle due semifinali in Ohio. Jannik Sinner arriva all’appuntamento forte della prova offerta contro Auger-Aliassime, disintegrato nel primo set (6-0) e ben addomesticato nel secondo col parziale di 6-2. Dall’altra parte della retina, ecco il francese che affronta il rosso di San Candido dopo aver eliminato dal circuito il danese Rune (6-2, 6-3).
