Diretta Live Sinner-Auger Aliassime ATP Finals: Jannik vuole iniziare col piede giusto

ATP Finals – Cemento indoor – Torino
Gruppo Bjorn Borg- 1^ giornata – Live dalle 20.45
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Auger-Aliassime (CAN)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
ATP Finals – Cemento indoor – Torino
Gruppo Bjorn Borg- 1^ giornata – Live dalle 20.45
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Auger-Aliassime (CAN)
|–
|–
|–
Il Pala Alpitour, ancora una volta, sarà una bolgia tricolore. Il pubblico di casa spingerà il suo campione con la consapevolezza di vivere un nuovo capitolo di una storia già entrata nella leggenda del tennis italiano.
Il bilancio dei confronti diretti sorride all’altoatesino: 3 vittorie a 2 per Sinner, che ha vinto gli ultimi tre duelli, compresa la semifinale degli US Open, chiusa in quattro set. Ma il canadese, numero 19 del ranking, resta uno dei giocatori più imprevedibili del circuito: servizio potente, dritto incisivo e la voglia di tornare ai livelli del 2022, quando sembrava destinato a un ruolo da protagonista.
Quando si parla di talento puro nel tennis moderno, il nome di Félix Auger‑Aliassime non può mancare. Nato a Montréal il 8 agosto 2000, il giovane canadese è tra i prospetti più intriganti del circuito ATP. Alto quasi 2 metri e dotato di un fisico potente, Auger‑Aliassime combina tecnica, atletismo e una grinta notevole, caratteristiche che lo rendono un avversario ostico per chiunque. Ha vinto ben 8 titoli in singolare, raggiunto la posizione numero sei nel ranking e portato il suo Paese alla vittoria della Davis nel 2022.
Nel gruppo di Sinner, oltre all’avversario di questa sera, ci sono anche Ben Shelton e Alexander Zverev, due rivali di altissimo livello che rendono il percorso tutt’altro che semplice. Ma l’azzurro parte da favorito, sostenuto dal calore di Torino e dalla fiducia accumulata in un 2025 da record.
GRUPPO BORG: Alexander Zverev (GER); Jannik Sinner (ITA); Felix Auger-Aliassime (CAN); Ben Shelton (USA)
GRUPPO CONNORS: Carlos Alcaraz (ESP); Taylor Fritz (USA); Lorenzo Musetti (ITA); Alex De Minaur (AUS)
Per Sinner il doppio obiettivo è chiaro: difendere il titolo dell’anno scorso e confermare la posizione numero uno al mondo, dopo il sorpasso a Carlos Alcaraz. Reduce da un autunno praticamente perfetto, l’azzurro sa che il torneo dei “Maestri” non concede distrazioni: ogni set, ogni punto può pesare come un macigno in ottica qualificazione alle semifinali.
Si riaccendono i riflettori del Pala Alpitour e con loro le speranze di un Paese intero. Jannik Sinner torna protagonista alle ATP Finals 2025, pronto a difendere il titolo conquistato un anno fa davanti al suo pubblico. L’esordio non è dei più semplici: dall’altra parte della rete ci sarà Felix Auger-Aliassime, avversario già sfidato nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy poche settimane fa e battuto in due set.
Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026LEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND