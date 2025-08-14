Diretta Live Sinner-Aliassime Cincinnati quarti di finale: subito break in avvio

Masters 1000 Cincinnati – Live dalle 21.00
Campo Centrale, Quarti di finale
|Sinner (ITA)
|3
|–
|–
|Auger-Aliassime (CAN)
|0
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Risposta micidiale dell’azzurro, il canadese però mette nel campo avversario la prima vincente. Il canadese va avanti di un quindici, ma Jannik è letale e con due profondi letali si procura altra palla break che viene finalizzata alla prima occasione (errore col diritto di Aliassime).
Turno di battuta a zero per il numero uno al mondo che consolida il break di vantaggio!
Profondo il diritto del canadese, ma vincente. Jannik però col passante pareggia i conti ed effettua il sorpasso mettendo a segno il rovescio. Quindi il numero uno al mondo sbaglia la risposta, ma è bravo a rimediare prontamente, accelerare e procurarsi palla break, la quale viene prontamente finalizzata. Primo importante sliding-doors della partita.
Parte forte l’azzurro che piazze due prime formidabili (una esterna e l’altra al centro, inutile la risposta del canadese). Quindi Jannik carica alla grande la seconda, tiene Auger-Aliassime a zero punti e inizia col piede giusto il quarto di finale.
Partita valevole per i quarti di finale iniziata in questo momento. Jannik al servizio, Auger-Aliassime in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul Centrale, Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime sarà trasmesso su Sky Sport Tennis e in streaming Now.
Chi vince la sfida attende uno tra Rune o Atmane con il danese, numero nove al mondo, leggermente favorito sul francese.
Il bilancio tra i due sorride al canadese: 2-0 il computo degli scontri diretti. L’ultimo incrocio, proprio a Cincinnati nel 2022, vide Sinner partire forte, vincendo il primo set 6-2, ma poi subire la rimonta di Auger-Aliassime, capace di ribaltare la partita 7-6, 6-1.
Auger-Aliassime, numero 23 del seeding e tornato a buoni livelli dopo mesi difficili, superando in sequenza rivali insidiosi. L’ultimo ostacolo, Benjamin Bonzi, è stato liquidato con un 6-4, 6-3 senza appello, arricchito da 9 ace e da un impressionante 89% di punti conquistati con la prima di servizio. Un dato che racconta bene quanto il colpo iniziale possa essere un’arma pesante anche contro il miglior risponditore del circuito.
Sinner ha aperto il torneo con un debutto convincente contro Daniel Elahi Galán, superato 6-1, 6-1 in appena un’ora di gioco, la vittoria più rapida della sua stagione. Nel turno successivo ha piegato senza troppi patemi Gabriel Diallo (6-2, 7-6) e poi, agli ottavi, ha avuto la meglio sul mancino francese Adrian Mannarino, 6-4, 7-6, nonostante la pioggia battente con il match che è stato interrotto per più di due ore
Jannik Sinner torna sul cemento di Cincinnati per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e lo fa affrontando nei quarti di finale un avversario che, almeno nei precedenti, gli ha sempre creato problemi: Felix Auger-Aliassime. Il numero uno del mondo arriva a questo appuntamento con una striscia impressionante di 24 vittorie consecutive sull’habitat preferito e un’imbattibilità che dura da 311 giorni, ma il canadese ha un piccolo vantaggio: in due confronti diretti, ha avuto sempre la meglio.
La tempesta che si è abbattuta nell’Ohio nella giornata di ieri, non ha fermato Jannik Sinner che come un ciclone ha travolto la resistenza di Mannarino non senza poche difficoltà riscontrate soprattutto nel secondo parziale. Il numero uno al mondo, adesso, attende il canadese Auger-Aliassime che ha eliminato dal circuito la sorpresa francese Bonzi.
