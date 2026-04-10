Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: Jannik vuole un posto in semifinale

Masters 1000 Montecarlo, terra
Quarti di finale – Court Ranieri III – Live dalle ore 14.15
|Sinner (ITA)
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|Auger-Aliassime (CAN)
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Masters 1000 Montecarlo, terra
Quarti di finale – Court Ranieri III – Live dalle ore 14.15
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Turno di battuta convincente anche per Auger-Aliassime. Il canadese fin qui è stato perfetto e ha concesso solo le briciole a Jannik!
Turno di battuta a quindici per il numero due al mondo; Jannik rimette la testa avanti!
Fuori il contropiede di Auger, il canadese rimedia con l’ace. Jannik aggredisce con la risposta e col diritto si procura due palle break, Aliassime cancella la prima, mentre la seconda allungando appositamente lo scambio. Ai vantaggi, il canadese lascia poco margine di manovra a Jannik e tiene la battuta.
Prima vincente dell’azzurro, ma sbaglia il diritto lungo linea. Jannik mette nel campo dell’avversario una seconda interessante, l’altoatesino, però, spedisce il passante contro la rete. Sul pari trenta, Sinner alza il rendimento con la prima, ma spedisce il diritto in corridoio. Ai vantaggi, il canadese sbaglia il rovescio, il numero due al mondo accorcia lo scambio e col back tiene la battuta.
Partita iniziata! Il numero due al mondo al servizio; in risposta il canadese.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rosso di Montecarlo Jannik e Auger-Aliassime. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
La partita è possibile seguirla sui canali di Sky Sport o in streaming su Now Tv e Sky Go. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
Termina, adesso, il match tra Zverev e Fonseca con il tedesco che ha vinto in tre set e approda in semifinale dove attende il suo prossimo avversario (uno tra Sinner o Auger-Aliassime). Tra poco entrerà in campo il numero due al mondo!
In palio non c’è solo una semifinale, ma anche la possibilità di tornare numero uno al mondo per Sinner. In caso di vittoria del torneo, infatti, Jannik tornerebbe al vertice della classifica ATP, superando Alcaraz.
Il bilancio dei precedenti è favorevole all’azzurro, ma guai a fidarsi. Auger-Aliassime resta un avversario pericoloso, soprattutto quando riesce a esprimere il suo gioco aggressivo e a comandare gli scambi con il servizio e il diritto. Sei le vittorie dell’azzurro, una quella del canadese arrivata per ritiro dell’altoatesino.
Sinner si presenta all’appuntamento in buone condizioni, nonostante il mal di schiena di ieri accusato contro Tomas Machac. Il numero due al mondo può contrare, però, su un tennis sempre più completo e maturo e la gestione dei momenti chiave è diventata uno dei punti di forza dell’altoatesino.
Di fronte a lui ci sarà Félix Auger-Aliassime, rivale dal talento cristallino ma spesso discontinuo. Il canadese ha però ritrovato fiducia nel corso del torneo e arriva alla sfida con l’intenzione di ribaltare i pronostici.
Nel palcoscenico elegante di Montecarlo, è ancora una volta il momento della verità per Jannik Sinner. Il numero due al mondo torna in campo, dopo aver vinto una partita complicata contro Tomas Machac, nei quarti di finale con ambizioni importanti e la consapevolezza di poter essere protagonista anche sulla terra rossa del Principato. Sulla sua strada c’è Auger-Aliassime che ha approfittato del forfait di Ruud ed è il primo canadese a centrare i quarti di finale in tutti i Masters 1000.
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