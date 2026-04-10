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Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: Jannik vuole un posto in semifinale

Il numero due al mondo va a caccia di un posto nelle prestigiose semifinali. Sulla sua strada il temibile canadese

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Masters 1000 Montecarlo, terra

Quarti di finale – Court Ranieri III – Live dalle ore 14.15

Sinner (ITA) 2
Auger-Aliassime (CAN) 2

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Auger Aliassime 2-2

    Turno di battuta convincente anche per Auger-Aliassime. Il canadese fin qui è stato perfetto e ha concesso solo le briciole a Jannik!

    14:37
  2. 1° set
    Sinner-Auger Aliassime 2-1

    Turno di battuta a quindici per il numero due al mondo; Jannik rimette la testa avanti!

    14:31
  4. 1° set
    Sinner-Auger Aliassime 1-1

    Fuori il contropiede di Auger, il canadese rimedia con l’ace. Jannik aggredisce con la risposta e col diritto si procura due palle break, Aliassime cancella la prima, mentre la seconda allungando appositamente lo scambio. Ai vantaggi, il canadese lascia poco margine di manovra a Jannik e tiene la battuta.

    14:28
  5. 1° set
    Sinner-Auger Aliassime 1-0

    Prima vincente dell’azzurro, ma sbaglia il diritto lungo linea. Jannik mette nel campo dell’avversario una seconda interessante, l’altoatesino, però, spedisce il passante contro la rete. Sul pari trenta, Sinner alza il rendimento con la prima, ma spedisce il diritto in corridoio. Ai vantaggi, il canadese sbaglia il rovescio, il numero due al mondo accorcia lo scambio e col back tiene la battuta.

    14:21
  6. 1° set
    Partita iniziata

    Partita iniziata! Il numero due al mondo al servizio; in risposta il canadese.

    14:16
  7. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul rosso di Montecarlo Jannik e Auger-Aliassime. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.

    14:11
  8. Pre
    Dove vedere la partita

    La partita è possibile seguirla sui canali di Sky Sport o in streaming su Now Tv e Sky Go. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento. 

    14:02
  10. Pre
    Zverev avanza, tra poco Sinner!

    Termina, adesso, il match tra Zverev e Fonseca con il tedesco che ha vinto in tre set e approda in semifinale dove attende il suo prossimo avversario (uno tra Sinner o Auger-Aliassime). Tra poco entrerà in campo il numero due al mondo!

    13:55
  11. Pre
    Il palio semifinale e qualcosa di più

    In palio non c’è solo una semifinale, ma anche la possibilità di tornare numero uno al mondo per Sinner. In caso di vittoria del torneo, infatti, Jannik tornerebbe al vertice della classifica ATP, superando Alcaraz.  

    13:05
  12. Pre
    I precedenti

    Il bilancio dei precedenti è favorevole all’azzurro, ma guai a fidarsi. Auger-Aliassime resta un avversario pericoloso, soprattutto quando riesce a esprimere il suo gioco aggressivo e a comandare gli scambi con il servizio e il diritto. Sei le vittorie dell’azzurro, una quella del canadese arrivata per ritiro dell’altoatesino. 

    12:40
  13. Pre
    Come sta Jannik?

    Sinner si presenta all’appuntamento in buone condizioni, nonostante il mal di schiena di ieri accusato contro Tomas Machac. Il numero due al mondo può contrare, però, su un tennis sempre più completo e maturo e la gestione dei momenti chiave è diventata uno dei punti di forza dell’altoatesino.

    12:17
  14. Pre
    L'avversario dei quarti

    Di fronte a lui ci sarà Félix Auger-Aliassime, rivale dal talento cristallino ma spesso discontinuo. Il canadese ha però ritrovato fiducia nel corso del torneo e arriva alla sfida con l’intenzione di ribaltare i pronostici.

    12:12

  17. Nel palcoscenico elegante di Montecarlo, è ancora una volta il momento della verità per Jannik Sinner. Il numero due al mondo torna in campo, dopo aver vinto una partita complicata contro Tomas Machac, nei quarti di finale con ambizioni importanti e la consapevolezza di poter essere protagonista anche sulla terra rossa del Principato. Sulla sua strada c’è Auger-Aliassime che ha approfittato del forfait di Ruud ed è il primo canadese a centrare i quarti di finale in tutti i Masters 1000.

Diretta Live Sinner-Auger Aliassime Montecarlo quarti di finale: Jannik vuole un posto in semifinale Fonte: Getty

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