Diretta Live Sinner-Bonzi Madrid 2°Turno: Jannik porta la partita al terzo set

Masters 1000 Madrid, terra
2° Turno – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|6
|6
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|Bonzi (FRA)
|7
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Madrid, terra
2° Turno – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|6
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|Bonzi (FRA)
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L’azzurro va avanti di due, Bonzi accorcia ma Jannik con la prima di servizio fa ancora malissimo. Poi primo doppio fallo della partita per l’azzurro, che con lucidità chiude il game avanti (contropiede col diritto vincente).
Turno di battuta impeccabile per Bonzi che lascia Jannik a distanza di sicurezza e si tiene il servizio. Il francese continua a fare corsa di testa.
Jannik parte forte con due prime consecutive, poi Bonzi riequilibra il tutto con risposta ed errore dell’azzurro. Quindi la Sinner rimette la testa avanti col diritto e col rovescio tiene la battuta.
Errore di misura per Bonzi, palla corta geniale di Jannik che vale il doppio vantaggio a favore del numero uno al mondo. Sinner prova a mettere in difficoltà l’avversario con pallonetto, ma termina fuori di poco. Poco male perché l’altoatesino in risposta fa malissimo e si procura due palle break, che vengono prontamente cancellate. Ai vantaggi Bonzi tiene il servizio.
Lungo il back dell’azzurro, Jannik rimedia col sesto ace della partita. Poi fucilata col diritto del numero uno al mondo, accelera nuovamente al servizio e chiude il secondo set. Tutto in equilibrio al Caja Mágica di Madrid.
Risposta vincente dell’azzurro, Bonzi lo riprende con la prima. Poi in contropiede Jannik sale bene sulla palla e torna avanti, il transalpino sbaglia in accelerazione e concede altre due palle break a Sinner che prontamente finalizza.
Turno di battuta convincente per l’altoatesino. Sinner lascia a quindici il francese, varia palla corta, prime di servizio e tiene la battuta. L’altoatesino consolida il break di vantaggio.
Risposta vincente di Sinner, Bonzi sbaglia il diritto al volo. Il transalpino spedisce in corridoio il passante e concede tre ghiotte palle break all’altoatesino. Il francese salva la prima e la seconda, ma sulla terza commette doppio fallo.
Jannik stecca il diritto, ma rimedia con la prima di servizio. L’altoatesino sbaglia anche lo smash e ristabilisce, però, l’equilibrio in spinta. Sul pari trenta, Bonzi non pizzica la riga con la risposta, Jannik mette una prima molto carica ed esce da una situazione di grande pericolo.
Prima vincente di Bonzi, ma il transalpino commette due errori consecutivi con diritto e rovescio. L’azzurro, però, fatica ancora in manovra e concede la parità all’avversario. Sul pari trenta, Sinner sfonda e si procura la sesta palla break della partita, la quale viene nuovamente annullata da Bonzi. Ai vantaggi, il transalpino tiene il servizio.
Parte forte l’azzurro dopo aver perso il tie-break. Il numero uno al mondo lascia Bonzi a quindici, dopo tre punti consecutivi e inizia col piede giusto il secondo set. Nel game due gli ace per l’altoatesino.
Lungo linea fuori di pochissimo dell’azzurro che concede set-point a Bonzi, il quale finalizza nel migliore dei modi (lunga la volèe dell’altoatesino). Il francese vince quindi il primo parziale con merito e autorevolezza.
Prima esterna per l’azzurro (3-4), Sinner accorcia allunga lo scambio e col diritto recupera il mini-break (4-4). In una situazione di equilibrio, Bonzi trova un’ottima prima di servizio (4-5), ma l’azzurro rimedia prontamente, fulminando l’avversario col passante (5-5). Jannik rimette la testa avanti con la prima al centro e si procura set-point, che viene cancellato (6-6)!
Diritto vincente del francese, l’azzurro si rifà prontamente con l’ace. Sinner sbaglia l’accelerazione col rovescio (1-2), Bonzi va avanti di due affidandosi alla prima di servizio (1-3). Il transalpino, in totale fiducia, gioca alla grandissima la palla corta (1-4); Jannik accorcia le distanze col diritto lungo linea (2-4).
Impeccabile l’azzurro. Jannik alza ulteriormente il rendimento al servizio e porta il primo set al tie-break. Niente da fare per Bonzi che rimane inchiodato a zero.
Due prime vincenti di Bonzi, il francese, però, sbaglia il diritto incrociato. Sinner perde il controllo col rovescio, il francese ringrazia e tiene la battuta.
Prima vincente del numero uno al mondo, ma sbaglia il diritto. Poi Jannik costruisce bene il punto e col passante incide e torna avanti. In una situazione rassicurante di punteggio, Sinner scappa via e tiene la battuta.
Diritto angolato di Bonzi, risposta leggera e imprecisa dell’azzurro. Il transalpino mette poi la prima di servizio, lascia Jannik a quindici punti e tiene la battuta.
Paga il servizio di Sinner, Bonzi che continua a rimanere lontanissimo dalla riga di fondo campo. Il numero uno al mondo lascia quindi l’avversario a quindici, dopo due punti consecutivi e pareggia i conti nel set, vediamo se riesce a ottenere il break nel prossimo game.
Micidiale il passante in scivolata di Jannik, Bonzi, però, carica una prima precisa e ristabilisce l’equilibrio. Il numero uno al mondo fa malissimo in risposta e in contropiede si procura due palle break, le quali vengono cancellata entrambe dal transalpino. Ai vantaggi, Bonzi non concede più nulla all’avversario e con servizio e schiacciata a rete chiude il game.
Immacolato il servizio di Sinner. L’azzurro, infatti, anche in questo caso tiene Bonzi a zero e pareggia i conti nel set. Poco incisivo in risposta, invece, il francese.
Regge, ancora una volta il confronto Bonzi. Il transalpino, infatti, fa la voce grossa sul personale turno di battuta, lascia Jannik a zero e rimette la testa avanti in questo primo set.
Prima vincente dell’azzurro, ma sbaglia il rovescio. Jannik dimentica la precedente sbavatura e grazie a diritto, palla corta ed errore in risposta del francese si porta a casa il game.
Palla corta intelligente di Jannik che apre il game avanti. Poi variazione in risposta efficace dell’altoatesino con il numero uno al mondo che accelera col diritto, scappa via e si procura tre palle break. Bonzi, però, riesce ad annullarle tutte e tre con tanta qualità e pareggia i conti. Ai vantaggi, il transalpino fa valere la legge del servizio e tiene un turno di battuta preziosissimo.
Turno di battuta a zero per il numero uno al mondo che non lascia entrare nello scambio il francese.
Prima vincente del francese, che replica nuovamente, ma commette doppio fallo. L’azzurro quindi gestisce bene lo scambio, si appoggia al nastro e con il diritto pareggia i conti. Sul pari trenta, Bonzi sale alla grande sulla verticalizzazione; Jannik finalizza la palla corta. Ai vantaggi, il transalpino alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.
Partita iniziata! Bonzi al servizio; Sinner in risposta.
Sinner e Bonzi fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Per seguire la sfida, gli appassionati potranno affidarsi alla diretta su Sky Sport e alle piattaforme streaming collegate. Sul nostro sito, invece, la cronaca testuale dell’evento.
Chi vince la sfida, affronterà al prossimo turno Moller, il numero 169 ha approfittato del ritiro anticipato del canadese Diallo.
I precedenti raccontano una sfida fin qui favorevole all’azzurro, ma non del tutto banale. Sinner conduce 3-0 nei confronti diretti: ha vinto al Roland Garros nel 2020, a Indian Wells nel 2022 e a ATP Rotterdam nel 2023. In due occasioni, però, Bonzi è riuscito a strappare un set, confermando di poter essere un avversario più insidioso di quanto dica il ranking, soprattutto se riesce a trovare continuità al servizio.
L’obiettivo è partire forte, senza lasciare spazio a sorprese. Sinner vuole mettere subito le cose in chiaro e indirizzare il torneo, consapevole che ogni passo falso potrebbe complicare il percorso in un tabellone comunque ricco di insidie.
Di fronte ci sarà un Bonzi chiamato alla partita perfetta. Il francese, attualmente fuori dalla top 100, non parte con i favori del pronostico ma ha già dimostrato in passato di poter creare qualche grattacapo all’altoatesino. I precedenti sorridono nettamente a Sinner, ma la terra battuta e l’esordio stagionale a Madrid possono sempre nascondere variabili.
L’azzurro arriva all’appuntamento in uno stato di forma scintillante. La stagione di Sinner ha assunto contorni quasi irreali: risultati, continuità e una superiorità tecnica che lo hanno portato a dominare il circuito. Dopo la doppietta americana, Montecarlo e Barcellona, Madrid rappresenta un ulteriore banco di prova per consolidare una leadership sempre più netta e per continuare a riscrivere i record dei Masters 1000.
Il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid catalizza l’attenzione del mondo del tennis. Il nuovo numero uno del ranking mondiale (il sorpasso sul Alcaraz è avvenuto a Montecarlo) apre la sua avventura sulla terra rossa spagnola contro Benjamin Bonzi, in un secondo turno che, almeno sulla carta, sembra indirizzato ma nasconde comunque insidie.
Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del clienteLEGGI
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