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Diretta Live Sinner-Brooksby Wimbledon terzo turno: Jannik sfida la sorpresa a stelle e strisce

Il numero uno al mondo mette nel mirino gli ottavi di finale. Sulla sua strada c'è lo statunitense Brooksby, avversario scomodissimo

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Wimbledon, Centre Court, 3° TURNO

LIVE dalle ore 15.30

Sinner (ITA)
Brooksby (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Il precedente tra i due: equilibrio e attenzione

    I due si conoscono già: l’unico precedente tra Sinner e Brooksby risale al 2021, in un match equilibrato e molto più combattuto di quanto ci si potesse aspettare allora. Da quel confronto, però, entrambi sono cambiati. L’altoatesino è diventato numero uno del mondo, lo statunitense ha vissuto anni tra stop e rientri che ne hanno condizionato la continuità. Proprio per questo, il precedente conta fino a un certo punto.

    14:57
  2. Pre
    Sinner, la crescita anche nelle difficoltà

    Sinner arriva al match con qualche segnale di “rodaggio” ancora in corso, ma anche con la consapevolezza di aver superato due test complicati. Dopo il debutto lottato e il secondo turno più lineare ma non perfetto, l’azzurro ha comunque mostrato la capacità di salire nei momenti chiave. Il suo tennis, sempre più aggressivo e verticale rispetto al passato, resta la chiave per non farsi imbrigliare nei rallentamenti dell’avversario.

    14:47
  4. Pre
    Il tennis dell'americano

    In campo Brooksby non regala mai nulla. Non ha un colpo dominante, ma costruisce il punto come un gioco mentale, spezzando il ritmo dell’avversario e costringendolo a giocare sempre una palla in più. È questo che lo rende pericoloso contro i big: la capacità di togliere certezze e far innervosire anche i giocatori più solidi. Sull’erba di Wimbledon, dove il servizio e la prima accelerazione contano molto, il suo stile atipico diventa un’arma a doppio taglio ma comunque da non sottovalutare.

    14:39
  5. Pre
    Chi è Brooksby

    Brooksby è uno dei giocatori più particolari del circuito. Americano, classe 2000, ha costruito la sua carriera su un tennis “anti-classico”, fatto di variazioni, cambi di ritmo e grande intelligenza tattica. La sua storia, però, va oltre il campo: ha raccontato di convivere con l’autismo e ha vissuto anni complicati anche fuori dal tennis, tra infortuni seri e una lunga sospensione legata alla mancata reperibilità ai controlli antidoping. Un percorso irregolare, pieno di stop e ripartenze, che lo ha reso un giocatore difficile da inquadrare.

    14:38

  7. Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon per una sfida che, sulla carta, lo vede nettamente favorito ma che nasconde più insidie di quanto dica il ranking. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato i primi turni con qualche difficoltà di troppo, alternando momenti di grande tennis ad altri di calo che hanno tenuto aperte le partite. Dall’altra parte c’è Jenson Brooksby, avversario scomodo per caratteristiche e stile, capace di trasformare il match in una battaglia di ritmo e pazienza.

Diretta Live Sinner-Brooksby Wimbledon terzo turno: Jannik sfida la sorpresa a stelle e strisce Fonte: Getty

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