Diretta Live Sinner-Brooksby Wimbledon terzo turno: Jannik sfida la sorpresa a stelle e strisce

Wimbledon, Centre Court, 3° TURNO
LIVE dalle ore 15.30
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Brooksby (USA)
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Wimbledon, Centre Court, 3° TURNO
LIVE dalle ore 15.30
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Brooksby (USA)
|–
|–
|–
|–
|–
I due si conoscono già: l’unico precedente tra Sinner e Brooksby risale al 2021, in un match equilibrato e molto più combattuto di quanto ci si potesse aspettare allora. Da quel confronto, però, entrambi sono cambiati. L’altoatesino è diventato numero uno del mondo, lo statunitense ha vissuto anni tra stop e rientri che ne hanno condizionato la continuità. Proprio per questo, il precedente conta fino a un certo punto.
Sinner arriva al match con qualche segnale di “rodaggio” ancora in corso, ma anche con la consapevolezza di aver superato due test complicati. Dopo il debutto lottato e il secondo turno più lineare ma non perfetto, l’azzurro ha comunque mostrato la capacità di salire nei momenti chiave. Il suo tennis, sempre più aggressivo e verticale rispetto al passato, resta la chiave per non farsi imbrigliare nei rallentamenti dell’avversario.
In campo Brooksby non regala mai nulla. Non ha un colpo dominante, ma costruisce il punto come un gioco mentale, spezzando il ritmo dell’avversario e costringendolo a giocare sempre una palla in più. È questo che lo rende pericoloso contro i big: la capacità di togliere certezze e far innervosire anche i giocatori più solidi. Sull’erba di Wimbledon, dove il servizio e la prima accelerazione contano molto, il suo stile atipico diventa un’arma a doppio taglio ma comunque da non sottovalutare.
Brooksby è uno dei giocatori più particolari del circuito. Americano, classe 2000, ha costruito la sua carriera su un tennis “anti-classico”, fatto di variazioni, cambi di ritmo e grande intelligenza tattica. La sua storia, però, va oltre il campo: ha raccontato di convivere con l’autismo e ha vissuto anni complicati anche fuori dal tennis, tra infortuni seri e una lunga sospensione legata alla mancata reperibilità ai controlli antidoping. Un percorso irregolare, pieno di stop e ripartenze, che lo ha reso un giocatore difficile da inquadrare.
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon per una sfida che, sulla carta, lo vede nettamente favorito ma che nasconde più insidie di quanto dica il ranking. L’azzurro, numero uno del mondo, ha superato i primi turni con qualche difficoltà di troppo, alternando momenti di grande tennis ad altri di calo che hanno tenuto aperte le partite. Dall’altra parte c’è Jenson Brooksby, avversario scomodo per caratteristiche e stile, capace di trasformare il match in una battaglia di ritmo e pazienza.
Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglieLEGGI
ULTIME NOTIZIE