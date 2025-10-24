Ne hanno parlato in tanti – perfino qualche insospettabile – ma Sinner ha subito messo in chiaro che rispetta ogni opinione e non è più tornato sull’argomento. Il dibattito della settimana è ruotato tutto intorno alla decisione dell’azzurro di rinunciare alle Finals di Coppa Davis per preparare al meglio l’inizio di un 2026 che proverà a rendere indelebile.

Pensa al numero 1, legittimamente, e dà priorità alle sue decisioni che vanno in quella direzione: stavolta le critiche non sono state poche e la scelta è stata divisiva.

C’è chi da Jannik si aspetta uno slancio verso il tricolore che non sempre gli viene riconosciuto; chi ne difende il punto di vista, ritenendo più importante il capitolo ranking di qualunque altra cosa.

Resta un dibattito aperto, non si esaurirà. Quel che rimane inscalfibile, comunque la si pensi, è la solidità mentale di Sinner, che per l’ennesima volta sta mostrando di non soffrire i polveroni mediatici e di essere capace di costruire una bolla. Invalicabile. L’obiettivo è la semifinale di Vienna.