ATP 500 Vienna – Cemento
Quarti di finale – live dalle 17.30
|Sinner (ITA)
|6
|6
|–
|Bublik (KAZ)
|4
|4
|–
Ultimo aggiornamento:
Jannik Sinner conquista la semifinale dell’ATP 500 di Vienna. Un match solidissimo quello dell’azzurro che ha chiuso senza problemi tutti i turni al servizio e ha sempre messo in difficoltà il kazako Bublik che alla fine è stato costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-4 6-4. Domani la semifinale con l’australiano de Minaur.
Sinner comincia con un ace (15-0). Poi arriva il vincente di Bublik sulla seconda di Jannik (15-15). La prima ad aprirsi il campo poi il diritto per chiudere (30-15). Ancora due ace che chiudono la pratica.
Bublik si affida quasi esclusivamente al servizio (30-0). Poi il kazako trova un bel punto con il diritto in back (40-0). Sinner non molla nessun 15. Poi l’errore di Jannik chiude il game.
Bublik fa un mezzo regalo a Sinner (15-0). Poi un errore piuttosto grossolano e insolito di Jannik (15-15). Ma l’azzurro continua a essere solidissimo e porta a casa senza problemi il game al servizio.
Bublik conquista il primo 15 con un bellissimo rovescio. Arriva anche uno dei pochi errori di Sinner (30-15). Il kazako sembra più nervoso e commette un errore banale (30-30). Anche il settimo game va ai vantaggi. Il kazako con tanta fatica riesce a portare a casa il game.
Sinner continua a viaggiare senza problemi al servizio (30-0). Bublik ci prova in tutti i modi ma il pallonetto finisce fuori (40-0). E con l’ace chiude il sesto gioco.
Sinner risponde bene e si porta avanti di un 15. Bublik però vince il primo scambio lungo ma al colpo successivo la palla corta del kazako non funziona (15-30) e Sinner aiutato anche dal nastro va ancora a palla break. Ancora il nastro ad aiutare Sinner e arriva il break.
Sinner comincia il suo turno con due ace (30-0). Nello scambio Bublik sbaglia di diritto (40-0). L’azzurro però non sbaglia e chiude con un gran passante.
Ancora la palla corta di Bublik (15-0) ma quando si entra nello scambio il kazako fa più fatica (15-15). Il servizio aiuta Bublik che si porta sul 40-15. Stavolta la palla corta non funziona con Sinner che fa un mezzo miracolo a rete (40-30). Poi il kazako esagera e commette doppio fallo mandando il game ai vantaggi. Il kazako però si tira ancora fuori dai guai.
Sinner trova subito il primo 15 poi trova una buona seconda (30-0). Ancora un errore del kazako (40-0). E l’ace a chiudere i conti.
Bublik comincia subito con una palla corta (15-0). Sinner risponde con un bel rovescio ma la prima di servizio del kazako fa male (40-15). Poi un errore in risposta di Jannik chiude il game.
Sinner comincia subito con il dritto vincente (15-0). La risposta del kazako mette in difficoltà l’azzurro (15-15). Stavolta è il rovescio a far male (30-15). Poi la prima ad aprirgli il campo (40-15). L’errore di diritto di Bublik chiude il set.
Bublik spinge anche la seconda di servizio (15-0). Bublik scende a rete e Sinner sbaglia il passante. Pi arriva l’ace con il servizio da sotto (40-0). Poi l’ace “regolare”.
Sinner comincia con un tracciante di diritto (15-0) poi trova anche il primo ace (30-0). Ancora un servizio vincente (40-0). Altro game chiuso a 0 per Jannik.
Bublik comincia subito con un servizio vincente poi commette due errori banali (15-30). Altra occasione per Sinner che però commette uno dei suoi primi errori (30-30). Poi grande punto di Jannik che torna a palla break con una splendida volée. Stavolta però il break arriva davvero.
Sinner trova un 15 un po’ rocambolesco. Poi a dare una mano arriva l’errore di Bublik quando lo scambio si allunga (30-0). Prima vincente per Jannik (40-0). Ancora prima vincente.
Il kazako si affida ancora al servizio (30-0). Poi la risposta aggressiva di Sinner trova impreparato il suo avversario (30-15) che però trova ancora l’ace (40-15). Poi arriva anche l’ace numero 4.
Errore di diritto per Bublik (15-0). Servizio e diritto per l’azzurro (30-0). Poi l’errore di rovescio di Jannik (30-15). Sbaglia in risposta il kazako (40-15). Poi la prima a chiudere il game.
Bublik forza anche la seconda e arriva un doppio fallo (0-15). Errore di rovescio del kazako (0-30). E ancora un doppio fallo (0-40). Prima annullata con un servizio ad aprirsi il campo. Seconda cancellata invece con una palla corta. Stavolta è Sinner a sbagliare e anche questo game va ai vantaggi. Il kazako mette insieme cinque punti in fila e cancella 5 palle break nei primi due game al servizio.
Subito aggressivo Sinner con il diritto (15-0). Poi il servizio vincente (30-0). Ancora il servizio a risolvere la situazione con il primo game che si chiude a 0.
Il match comincia subito con un servizio vincente di Bublik (15-0). Poi però commette subito un errore di diritto (15-15). Sinner si porta subito avanti ma la risposta del kazako arriva con un colpo al volo (30-30). Ancora un errore di Bublik che cerca subito di chiudere gli scambi e prima palla break che però viene subito cancellata. Ritmi subito altissimi con il kazako che prova a essere aggressivo ma va fuori misura. Al servizio però è molto preciso e porta a casa il primo game.
Ne hanno parlato in tanti – perfino qualche insospettabile – ma Sinner ha subito messo in chiaro che rispetta ogni opinione e non è più tornato sull’argomento. Il dibattito della settimana è ruotato tutto intorno alla decisione dell’azzurro di rinunciare alle Finals di Coppa Davis per preparare al meglio l’inizio di un 2026 che proverà a rendere indelebile.
Pensa al numero 1, legittimamente, e dà priorità alle sue decisioni che vanno in quella direzione: stavolta le critiche non sono state poche e la scelta è stata divisiva.
C’è chi da Jannik si aspetta uno slancio verso il tricolore che non sempre gli viene riconosciuto; chi ne difende il punto di vista, ritenendo più importante il capitolo ranking di qualunque altra cosa.
Resta un dibattito aperto, non si esaurirà. Quel che rimane inscalfibile, comunque la si pensi, è la solidità mentale di Sinner, che per l’ennesima volta sta mostrando di non soffrire i polveroni mediatici e di essere capace di costruire una bolla. Invalicabile. L’obiettivo è la semifinale di Vienna.
semifinale blindata per Alexander Zverev che trova il pass per il penultimo step senza scendere in campo: l’infortunio di Griekspoor agevola il compito del tedesco che attende in semifinale il vincitore del match tra Musetti-Moutet.
Niente da fare per Matteo Berrettini, battuto ai quarti da Alex de Minaur: non c’è stata partita, netta l’affermazione dell’australiano che sfrutta a dovere gli errori di Martello.
Il match si conclude con il punteggio di 2-0 (6-1, 7-6). Salta il derby azzurro in semifinale ancora prima che Sinner scenda in campo.
Durante gli ottavi di finale, la fidanzata di Sinner, la modella danese Laila Hasanovic, è stata avvistata in tribuna insieme ai genitori del tennista, Siglinde e Hanspeter.
E molto probabilmente sarà presente anche nel pomeriggio, visto il momento delicato che sta attraversando l’altoatesino dopo le polemiche legate alla sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis con la Nazionale italiana.
Tra i due tennisti sono ben sette i precedenti in carriera con cinque vittorie dell’azzurro e due del kazako. Tra le sfide più significative ci sono Halle nel 2025 dove Bublik si impose in tre set; quindi la rivincita servita su un piatto freddo di Sinner agli Us Open (3-0 secco).
Il kazako Alexander Bublik ha eliminato sia Alejandro Tabilo che Francisco Cerundolo per arrivare a questa prestigiosa sfida contro il numero due al mondo. Con un gioco imprevedibile e potente, Bublik rappresenta una sfida significativa per Sinner.
Il tennista altoatesino ha raggiunto i quarti del torneo viennese dopo aver superato Daniel Altmaier e Flavio Cobolli. Sinner è attualmente in una striscia di 21 vittorie consecutive su superfici dure indoor ed è pronto a far saltare il banco anche contro un avversario temibile come il kazako Bublik.
Il numero due al mondo torna in campo per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Jannik Sinner, dopo aver avuto la meglio sul connazionale Flavio Cobolli nel derby tutto italiano, attende la visita di Bublik, già affrontato in questa stagione e con il quale ha dovuto chinarsi al torneo di Halle.
Insomma l’altoatesino punta alla rivincita e prova a prolungare la striscia da ventuno vittorie consecutive su una superficie indoor.
