Vienna, Sinner non fa sconti, vince il derby contro Cobolli e attende Bublik per un posto in semifinale

ATP 500 Vienna – Cemento
Ottavi di finale – live dalle 20.00
|Sinner (ITA)
|6
|7
|–
|Cobolli (ITA)
|2
|6
|–
Ultimo aggiornamento:
È stato un derby tutt’altro che scontato, ma alla fine è la legge del più forte a prevalere. Jannik Sinner fa la voce grossa contro un gigantesco Flavio Cobolli e approda ai quarti di finale del torneo austriaco dove ad attenderlo c’è il pericoloso Bublik. Niente da fare, invece, per il tennista romano che esce dal rettangolo di gioco a testa altissima.
Lunga la risposta di Flavio sulla seconda di Jannik; il romano rischia poi la battuta ma commette il primo doppio fallo della partita e concede due punti di vantaggio all’avversario. Cobolli mette la prima, Sinner però con un passante micidiale si procura due match point che vengono finalizzati alla prima occasione. L’altoatesino vola ai quarti, ma tantissimi applausi per Flavio.
Cobolli inaugura il tie-break con l’ace al centro, Jannik con smash (nonostante un recupero fantastico del romano) e volèe a rete fantastica ribalta tutto (2-1). Quindi il numero due al mondo rifila un passante micidiale e si prende il mini-break (3-1); Flavio dimezza lo svantaggio pizzicando la riga. Jannik accelera bene col diritto, ma Cobolli con un colpo di reni riesce a piegare la retroguardia dell’altoatesino e recuperare nel punteggio.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi al servizio per il numero due al mondo, che porta il set al tie-break.
Risposta micidiale dell’altoatesino, Cobolli prova la palla corta, ma non va a buon fine. Poi il numero due al mondo in accelerazione e pressione si procura tre palle break preziosissime che vengono prontamente annullate alla grandissima da un gigantesco Flavio. Ai vantaggi, Sinner non colpisce bene la risposta, il romano ringrazia, prende fiducia e tiene la battuta. Che rimonta!!!
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi con la prima di servizio e senza ulteriori problemi per il numero due al mondo che pareggia i conti. Prossimo game decisivo e delicatissimo per le sorti della partita.
Primo ace del set per Flavio, Jannik sbaglia il diritto, merito del romano che intensifica i colpi nello scambio. Poi in diagonale il numero due al mondo dimezza lo svantaggio, ma non trova il giusto impatto in risposta. Cobolli riesce quindi a tenere un prezioso turno di battuta.
Errore di giudizio per Jannik che valuta male il passante vincente di Flavio; Sinner poi sbaglia anche una palla corta rischiosissima e permette al connazionale di andare avanti di due punti. L’altoatesino piazza però una grande prima e col diritto pizzica la riga di fondo, pareggiando i conti. Sul pari trenta, Jannik accelera e grazie a due prime vincenti fa suo il game.
Turno di battuta a zero per Flavio che continua a tenere un rendimento altissimo con le prime di servizio in questo secondo set.
Primo doppio fallo della partita per il numero due al mondo, ma Jannik rimedia prontamente con l’accelerazione col diritto. Poi Flavio sbaglia di pochissimo il passante; Sinner alza il rendimento con la prima di servizio e tiene la battuta, dopo uno scambio pazzesco ed esaltante.
Partenza feroce di Flavio che va avanti di due, ma Jannik con due risposte micidiali pareggia i conti. Il numero due al mondo prende il rischio con la palla corta, ma Cobolli la legge alla grande e firma il vantaggio, ma non riesce a incidere con il diritto che si ferma contro la rete. Ai vantaggi, errore grave del romano che concede palla break all’altoatesino, la quale viene cancellata da Flavio (errore in risposta dell’altoatesino). Bravo poi Cobolli a tenere il turno di battuta.
Risposta vincente dell’altoatesino, errore in manovra e in una situazione di vantaggio per Flavio che concede due punti di vantaggio a Jannik. Poi Sinner piazza il secondo ace della partita, ma sbaglia la volèe con il taglio esterno. Quindi Cobolli con tantissima decisione si prende in risposta due punti, uno più bello dell’altro e prolunga le sorti del game. Ai vantaggi, Jannik accelera e tiene la battuta.
Prova a crederci Cobolli che tiene per la seconda volta consecutiva Jannik a zero punti e continua e tiene la testa avanti in questo inizio di set.
Risponde al fuoco “nemico” anche l’altoatesino che nel personale turno di battuta non concede nulla a Flavio Cobolli e tiene il servizio. Nel game il primo ace della partita per Jannik.
Inizio incoraggiante per Flavio. Cobolli, infatti, tiene per la prima volta nella partita il numero due al mondo a zero e comincia col piede giusto questo secondo set.
Il numero due al mondo apre l’ottavo game con servizio-diritto; Flavio, invece, spedisce la risposta in corridoio e concede due quindi di vantaggio all’altoatesino. Poi Jannik con il mirino mette una prima precisissima, si procura tre set point, che vengono cancellati da un’ottimo Cobolli (errore di Sinner e due buone risposte del romano). Ai vantaggi, però, l’altoatesino alza il rendimento al servizio e chiude i giochi nel primo parziale.
Errore con il diritto per il romano, Jannik però subito dopo spedisce fuori dal rettangolo di gioco il passante. Poi Sinner trova il lungo linea, ma Flavio con un diagonale incrociato riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Cobolli accelera e tiene un prezioso turno di battuta. Nel prossimo game, il numero due al mondo servirà per il primo set.
Turno di battuta tutto sommato comodo per il numero due al mondo che consolida anche il secondo break di vantaggio. Bravo comunque Flavio a cercare qualche variazioni diversa con il fine di mettere in difficoltà Jannik.
Prima variazione vincente con la palla corta per il numero due al mondo; Flavio in contropiede manda la pallina in corridoio e concede il doppio vantaggio al connazionale. Jannik sbaglia poi una risposta abbastanza abbordabile, il romano con una spettacolare palla corta riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Sinner mette i piedi in campo e in risposta si procura palla break, la quale viene finalizzata dal numero due al mondo!
Errore col diritto dell’altoatesino, Cobolli allunga lo scambio, ma col passante va lungo e Jannik al servizio mette la freccia. Poi altra buona prima del numero due al mondo, Flavio con un diritto spaventoso accorcia, ma non può nulla sulla seconda di servizio del rosso di San Candido. Break consolidato!
Impreciso il diritto dell’altoatesino, Cobolli piazza l’ace esterno e va avanti di due quindici. Jannik accorcia le distanze con l’accelerazione lungo linea e pareggia i conti, approfittando di un rovescio timido di Flavio. Sul pari trenta, Sinner prova un altro lungo linea, ma non trova il campo; Cobolli forza col diritto e concede la parità all’altoatesino. Ai vantaggi, Jannik accelera e grazie a due risposte clamorose si prende il break.
Turno di battuta a quindici, dopo due prime vincenti consecutive per il numero due al mondo che pareggia i conti fin da subito in questo avvio di primo set.
Tiene bene inizialmente lo scambio Flavio, ma poi forza il diritto e colpisce la rete, concedendo il primo quindici all’altoatesino. Il numero due al mondo spedisce il passante fuori dal rettangolo di gioco e Cobolli con la prima di servizio vincente mette la testa avanti. Quindi il romano piazza un’altra prima diretta al servizio, ma Jannik è duro a morire e grazie a due accelerazioni riesce a portare il game sul pari quaranta. Ai vantaggi, risposta micidiale di Sinner che vale palla break, che cancellata da un ottimo Flavio e tiene la battuta.
Partita iniziata, adesso! Flavio al servizio; il numero due al mondo in risposta.
Jannik e Flavio, fanno in questo momento, l’ingresso sul rettangolo di gioco. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare!
ll derby italiano è in programma oggi, giovedì 23 ottobre, con inizio alle 20,00. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e disponibile in streaming su Now e Sky Go.
Nessun precedente in carriera tra Sinner e Cobolli. Il match di oggi pomeriggio sarà quindi una sfida inedita tra i due tennisti azzurri.
Jannik Sinner ha un ruolino di marcia perfetto contro i tennisti italiani: 16 vittorie su 16 incontri. Il suo avversario più battuto è Lorenzo Sonego, sconfitto 5 volte. L’ultima sconfitta di Sinner contro un connazionale risale al 20 agosto 2020, quando fu eliminato da Salvatore Caruso nelle qualificazioni per il Masters 1000 di Cincinnati.
Sinner rimane il favorito, forte dei precedenti e della forma attuale, ma Cobolli ha tutte le qualità per provare a ribaltare il pronostico. Sarà un confronto di stili: la solidità e la regolarità di Sinner contro l’entusiasmo e la voglia di emergere del giovane romano. Il derby azzurro promette spettacolo e la possibilità di vedere ancora una volta il tennis italiano protagonista in un torneo internazionale di primo piano.
Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria convincente su Machac, arriva al derby con fiducia e determinazione. Il romano ha dimostrato nel corso della stagione di poter crescere costantemente e di avere il talento per competere ai massimi livelli. Nei precedenti contro Sinner, Cobolli ha sempre cercato di imporre il proprio ritmo, ma la maggiore esperienza dell’altoatesino ha fatto la differenza. Oggi avrà l’occasione di scrivere una nuova pagina, provando a sorprendere il compagno di generazione.
L’altoatesino ha iniziato il torneo con una prestazione di altissimo livello, liquidando Daniel Altmaier con un netto 6-0, 6-2 in appena 58 minuti. La sua sicurezza nei colpi e la capacità di dettare i tempi del gioco lo rendono un avversario temibile per chiunque, compresi i connazionali. Sinner, che nella stagione ha già affrontato altri italiani come Lorenzo Musetti, mantiene sempre la sua imbattibilità interna, dimostrando di saper gestire la pressione dei derby.
Jannik Sinner, dopo aver liquidato Altmaier, è approdato agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna, trovando sulla sua strada Flavio Cobolli: un derby tutto italiano che promette scintille. Per il numero due al mondo sarà la diciassettesima sfida contro un connazionale e il decimo avversario italiano diverso affrontato in carriera, con un ruolino impeccabile: solo vittorie finora. L’altoatesino arriva con la marcia ingranata: 6-0, 6-2 a Daniel Altmaier in appena 58 minuti. Segnale chiaro della sua forma smagliante e della determinazione a centrare il quarto di finale. Cobolli, invece, ha superato Machac e si presenta a Vienna con fiducia e determinazione.
