Diretta Live Sinner-Darderi Australian Open ottavi di finale: tempo di derby alla Rod Laver Arena

Australian Open-Rod Laver Arena, Ottavi di finale
Inizio match live dalle ore 08.00
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Darderi (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Superato l’ostacolo più insidioso dei primi turni, Sinner si presenta agli ottavi di finale con la consapevolezza di chi sa di poter battere chiunque sul cemento australiano. Il suo torneo, fin qui, è stato un mix di solidità e maturità tattica: meno frenesia, più gestione dei momenti chiave. Un segnale chiaro in ottica titolo, in un tabellone che inizia ora a proporre sfide di altissimo livello.
Il cammino di Jannik Sinner è iniziato senza scossoni. Il numero due al mondo ha gestito con autorità i primi due turni, imponendo il suo ritmo e mostrando una condizione già molto avanzata. Servizio preciso, risposte profonde e una continuità da vero candidato al titolo. Il primo vero test è arrivato al terzo turno contro Spizzerri, quando Sinner è stato costretto a una lunga battaglia in quattro set, giocata in condizioni climatiche estreme. Dopo un avvio complicato e un set perso, l’altoatesino ha saputo cambiare marcia, alzando il livello negli scambi prolungati e facendo valere la sua superiorità atletica e mentale.
Sarà un ottavo di finale dal sapore speciale quello che vedrà opposti Jannik Sinner e Luciano Darderi agli Australian Open. A Melbourne va in scena un derby tutto italiano che racconta due storie diverse ma complementari: da una parte il numero uno azzurro, già campione Slam e volto simbolo del tennis tricolore, dall’altra una delle rivelazioni più interessanti della nuova generazione, capace di ritagliarsi spazio sul grande palcoscenico. In palio c’è un posto nei quarti di finale contro uno tra Shelton o Ruud.
