Sinner archivia Fils in due set e punta Madrid per il quinto Masters 1000 di fila. Sarebbe il primo tennista a riuscirci

Masters 1000 Madrid, terra
Semifinale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
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|Fils (FRA)
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Madrid, terra
Semifinale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
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|Fils (FRA)
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Un’ora e 27′ di gioco, primo set senza storia mentre nel secondo il francese ha tentato il tutto per tutto sfruttando un calo fisico di Sinner. Ma anche così, Jannik ha fatto lezione mettendo in mostra la specialità della casa: interventi chirurgici al limite della perfezione che arrivano quando è il momento. Nella fase di maggiore difficoltà, sul 4-4 con il francese al servizio, l’azzurro si prende una palla break, la finalizza e va a chiudere la partita col servizio.
Qualche errore di troppo dell’altoatesino che è calato alla distanza ma nemmeno la migliore versione di Fils ha potuto più di tanto: Sinner chiude con 4 ace, che è poca roba rispetto alle belle abitudini dell’ultimo periodo, e un 52% di piazzate con la prima di servizio.
Si assicura la finale di domenica con tre break riusciti su sei palle break a disposizione: la sensazione, in ogni caso, è che abbia bisogno di staccare la spina e rifiatare prima di cimentarsi con la terra di Roma, poi di Francia.
La pausa, in ogni caso, può attendere un paio di giorni: c’è prima da chiudere i conti con un altro record, l’ennesimo. Con la vittoria a Madrid porterebbe a casa il quinto Masters 1000 consecutivo. Chi c’è riuscito prima di lui? Facile: nessuno. Il belga Blockx o il tedesco Zverev, l’altro finalista uscirà dalla sfida di stasera, si gioca dalle 20.
Jannik serve per il match.
Il primo 15 arriva col servizio, Fils pareggia i conti con un lungolinea ma manda fuori il rovescio successivo e stecca anche il dritto.
Due match point per Sinner. A Jannik basta il primo. 6-2, un’ora e 27′ di gioco.
Fils sbaglia col dritto poi chiude una corta vincente. Errore col dritto anche per Sinner. Fils a rete col rovescio, poi brutto errore col dritto. Jannik è chiururgico, si prende il break alla prima occasione utile.
Doppio fallo di Sinner e rovescio out di Fils che sbaglia anche col dritto. Ace di Jannik e col servizio l’azzurro si tiene il game.
Perfetto equilibrio, merito del francese che riesce a restare nel match con un ottimo approcci omentale. Sinner sbaglia col rovescio, poi Fils infila tre punti aggrappandosi al servizio. Jannik chiude a 0
Adesso il francese ci crede. Porta a casa l’errore di Sinner di rovescio, ma il secondo tentativo di Jannik strappa l’applauso di Madrid. Volèe di dritto di Sinner che poi manda il rovescio a rete. 30-30. Secondo ace dell’azzurro, Sinner tiene il game.
Fils al servizio. primo 15 regalato a Jannik con un dritto out poi il francese si prende il 30 con il primo ace della sua partita e l’errore di Sinner in risposta. Doppio fallo di Fils per il 30-30, il passante lungolinea di jannik arriva al momento giusto. Palla break dell’azzurro che Fils annulla con la seconda di servizio e poi va largo col dritto.
Il francese perfeziona il servizio e chiude due punti in fotocopia.
Sinner al servizio. Gli sta funzionando la prima (gira cn il 78% di punti) ma è ancora fermo a un solo ace. Jannik lungo di rovescio, approfitta di tre errori consecutivi di Fils per ribaltare il game e portarsi sul 2-2.
Game perfetto del francese che si appoggia sul servizio e induce Sinner a tre errori consecutivi.
Ritmi calati, Sinner rifiata ma porta a casa il game con il minimo sforzo: si affida al servizio e agli errori in risposta di Fils.
Il francese al servizio. Sinner sbaglia con il rovescio due volte, Fils lo piazza lungolinea. Segnali di Jannik con il dritto ma è il 21enne a prendersi i lgame con la battuta.
Dritto out di Fils, il dritto incrociato di Sinner va a segno. Brutto errore di Jannik in passante poi è Fils ad andare lungo in risposta. Jannik si prende il set con il servizio.
Dominio totale di Sinner che si concede anche qualche variazione al tema per provare colpi diversi. Due errori, un oper parte, con Jannik che sbaglia la misura del lob. Fils a rete in risposta, largo anche il rovescio di Jannik che va a rete con la palla corta. Rovescio piazzato di Fils che approfitta di un calo dell’azzurro per controbrekkare.
Sinner forza di dritto e manda fuori poi si affida al servizio e ribalta Fils. Jannik out col dritto, poi spolvera la riga con il rovescio e chiude con il servizio. 5-1.
Due punti che strappano l’applauso di Madrid: Sinner in risposta, Fils di dritto. Jannik a rete col dritto, poi lo perfeziona, si prende il 30-30 con i lungolinea e piazza una bordata imprendibile per la palla break. Il 4-1 è servito.
Sinner non spreca: parte con un rovescio in rete e poi lascia andare il braccio al servizio. Jannik ha alzato subito il ritmo e diminuito la durata dei singoli game. Il 3-1 arriva facilmente.
Il terzo game è una vetrina: Sinner si prende la scena e piazza il primo break della partita sfruttando tre errori in sequenza di Fils che prova a riaprire il game con il servizio, Jannik micidiale in risposta lascia il francese a 15.
Rovescio vincente di Jannik, dritto fuorimisura di Fils, poi Sinner comincia a ingranare col servizio. 1-1 col francese lasciato a 0.
Serve Fils, il primo punto è di sinner in risposta, poi il francese si riporta in parità con una ottima combo servizio dritto. Dritto lungolinea di Fils per il 30-15. Errore di Jannik in risposta, 40-15 poi l’azzurro si rifà con un dritto perfetto e si prende il 40-40 inducendo Fils a forzare la risposta.
Ai vantaggi il francese sfrutta l’errore in rovescio di Jannik che poi finalizza di potenza. Ancora il francese avanti con il dritto, Sinner lo riprende con un lungolinea. Ancora il francese che sceglie la via dell’attacco: due punti in sequenza con ottimo servizio.
Battute, scambi, prove di servizio: qualche minuto di riscaldamento ultimato da Sinner e Fils che sono pronti a iniziare. Al servizio il francese.
Si è conclusa la prima semifinale di doppio femminile a Madrid: Andreeva e Shnaider si sono imposte per 2-0 (6-3, 6-2) sulla coppia formata da Siegemund e Zvonareva. Sfideranno in finale le vincenti tra Krunic-Mladenovic che sfidano Siniakova-Townsend.
Era il match che precedeva nel programma la semifinale tra Sinner-Fils. Inizio previsto non prima delle 16.10
Intanto, alla Caja Mágica ci si lustra gli occhi. Si chiama Jaime, ha quattordici anni e un talento da vendere, subito confermato dal successo all’esordio contro il connazionale Pol Mas Tabuena al Future Stars del Mutua Madrid Open, torneo Under 16. Ad applaudire anche il fratello, che di nome fa Carlos. Di Alcaraz junior si dice già un gran bene.
PER APPROFONDIRE: Madrid, c’è un altro Alcaraz che punta Sinner
Sinner-Fils solo in pay-tv: TV8 non trasmetterà la partita in chiaro e il match sarà visibile solo su SkySport. Lo streaming sull’app SkyGo, NOW e Tennis Tv. Orario di inizio previsto alle 16.
Resta un’assenza pesantissima, per il tennis, i suoi appassionati e per lo stesso Sinner, cui viene meno uno degli stimoli più forti per fare sempre meglio e spingersi più in là. Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo, sta attraversando il momento peggiore della carriera: infortunio al polso che lo terrà fuori da Roma e dal Roland Garros che rappresenta una fonte di preoccupazione per il futuro. I tempi di recupero non sono ancora definiti.
PER APPROFONDIRE: Alcaraz, l’infortunio agita la Spagna: “Fuori anche sei mesi”
6-1, 6-4 in un’ora e 30 minuti. Alexander Zverev ha battuto Flavio Cobolli ai quarti di finale ed è sfumato il sogno del derby azzurro in finale. Significative le parole del tedesco a fine match che sono state un elogio all’amico Cobolli.
PER APPROFONDIRE: Il messaggio di Zverev a Cobolli
Un solo precedente tra i due: risale al 2023 e Sinner vinse contro Fils la semifinale di Montpellier per 7-5 6-2.
L’ennesima lusinga per l’azzurro è arrivata nelle scorse ore. In un’intervista a Spazio Tennis il super coach Patrick Mouratoglou, impegnato nella prima tappa del suo Ultimate Tennis Showdown a Nimes, ha fatto un paragone impegnativo tra Sinner, Alcaraz e due mostri sacri del calibro di Federer e Nadal
PER APPROFONDIRE: Mouratoglou, paragone top per Sinner e Alcaraz
Non è una semifinale qualsiasi. Madrid è uno snodo cruciale della stagione su terra e può dare ulteriore slancio verso Internazionali d’Italia e Roland Garros. Per Sinner è anche l’occasione di aggiungere un tassello pesante a un 2026 già di altissimo livello.
Chi passa si giocherà il titolo ma, soprattutto, uscirà con una consapevolezza diversa. Per Sinner è la chance di ribadire il dominio, per Fils quella di completare un salto definitivo tra i grandissimi.
Arthur Fils, francese di 21 anni e 25esimo del ranking Atp, è tra i talenti della nuova generazione con ottime prospettive di crescita. A Madrid se la gioca sulla superficie preferita: prova maiuscola contro Lehecka nei quarti di finale: 6-3 6-4.
15 marzo, Indian Wells; 29 marzo Miami. Archiviata la campagna americana, si è tornati in Europa. Ma la trama è rimasta quella. 12 aprile, Montecarlo. Ora Madrid: Jannik Sinner gioca per vincere e si concede di trascurare anche il ranking. Senza Carlos Alcaraz, ai box a tempo indeterminato, la classifica è diventata un problema marginale.
Dicono i numeri: in Spagna, Sinner cerca il quinto Masters 1000 consecutivo, ai tre del 2026 si aggiunge Parigi 2025. Accumularne cinque di fila: non c’è mai riuscito nessuno.
Il numero 1 è più blindato dei bunker. La teoria dice che Arthur Fils gioca nei panni dello sfavorito. Jannik arriva da ventuno vittorie di fila nel 2026; sono 26 i successi inanellati in un Masters 1000. La sensazione è che l’altoatesino debba anche trovare motivazioni forti nella sfida contro se stesso.
La strada verso la finale passa da un incrocio ad altissima tensione. Jannik Sinner, dopo aver battuto Jodar ed essersi preso la semifinale del Masters 1000 di Madrid con l’autorità del numero uno, adesso deve alzare ulteriormente l’asticella: di fronte c’è Arthur Fils, talento puro e in piena ascesa, per una sfida che profuma di futuro ma pesa già tantissimo sul presente.
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