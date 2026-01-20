Virgilio Sport
TENNIS AUSTRALIAN OPEN LIVE

Diretta Live Sinner-Gaston Australian Open 1°turno: Jannik vuole iniziare l'anno nuovo col sorriso

Il numero due al mondo torna in campo agli AO. L'obiettivo è quello di replicare l'impresa dell'anno scorso e conquistare l'Australia per la terza volta consecutiva

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Australian Open

Rod Laver Arena, 1°Turno

Inizio match live dalle ore 09.00

Sinner (ITA)
Gaston (FRA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Montepremi record agli AO 2026

    L’edizione 2026 degli Australian Open mette in palio un montepremi complessivo da record, superiore ai 110 milioni di dollari australiani. Il vincitore del singolare maschile incasserà oltre 4 milioni, mentre premi significativi sono previsti già dai primi turni. Un segnale chiaro di quanto il torneo australiano continui a investire sullo spettacolo e sulla sostenibilità del circuito, garantendo compensi importanti anche a chi si ferma nelle fasi iniziali.

    08:26
  2. Pre
    Obiettivo continuità: Sinner vuole partire forte

    Negli ultimi anni Melbourne è diventata la “casa australiana” di Sinner. Qui ha costruito una parte fondamentale della sua ascesa, dimostrando di saper reggere il caldo, la pressione e le attese. Il primo turno rappresenta il banco di prova ideale per testare condizione fisica e ritmo partita, elementi fondamentali in un torneo lungo e logorante come lo Slam australiano.

    08:17
  4. Pre
    I precedenti

    I precedenti sorridono nettamente a Sinner, che ha già battuto Gaston senza concedere set (entrambi i confronti risalgono sul cemento nel 2021), ma l’altoatesino sa bene che l’approccio dovrà essere immediatamente solido per evitare sorprese, soprattutto su un campo che conosce e ama come la Rod Laver Arena.

    • Marsiglia (ottavi di finale 2021 – cemento indoor): Gaston-Sinner 0-2 (4-6, 1-6)
    • Miami (1°turno 2021 – cemento): Sinner-Gaston 2-0 (6-2, 6-2)
    08:13
  5. Pre
    Esordio contro Gaston: talento e insidie

    Il debutto di Sinner è in programma questa mattina alle ore 9.00 italiane (a Melbourne, invece, saranno le 19 locali) e affronterà il francese Hugo Gaston nel primo turno del torneo. Classe 2000, mancino, attualmente fuori dalla top-90, Gaston è un giocatore atipico e creativo, capace di alternare smorzate, palle corte e improvvisi cambi di ritmo. Non è un bombardiere, ma il suo tennis può diventare insidioso soprattutto al ritorno in campo di Jannik in questo 2026.

    08:06

  7. Jannik Sinner è pronto a tornare sotto i riflettori degli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che lo ha visto dominatore assoluto nelle ultime due edizioni. A Melbourne l’azzurro va a caccia di un’impresa storica: centrare il terzo titolo consecutivo, un traguardo mai raggiunto da un tennista italiano e riuscito solo a pochi eletti nell’era moderna. Numero 2 del ranking ATP, Sinner è uno dei due favoriti (l’altro è ovviamente Alcaraz), forte di una maturità tecnica e mentale che lo ha reso un punto di riferimento del circuito.

Diretta Live Sinner-Gaston Australian Open 1°turno: Jannik vuole iniziare l'anno nuovo col sorriso Fonte: Getty

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio