Diretta Live Sinner-Gaston Australian Open 1°turno: Jannik vuole iniziare l'anno nuovo col sorriso

Australian Open
Rod Laver Arena, 1°Turno
Inizio match live dalle ore 09.00
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Gaston (FRA)
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
L’edizione 2026 degli Australian Open mette in palio un montepremi complessivo da record, superiore ai 110 milioni di dollari australiani. Il vincitore del singolare maschile incasserà oltre 4 milioni, mentre premi significativi sono previsti già dai primi turni. Un segnale chiaro di quanto il torneo australiano continui a investire sullo spettacolo e sulla sostenibilità del circuito, garantendo compensi importanti anche a chi si ferma nelle fasi iniziali.
Negli ultimi anni Melbourne è diventata la “casa australiana” di Sinner. Qui ha costruito una parte fondamentale della sua ascesa, dimostrando di saper reggere il caldo, la pressione e le attese. Il primo turno rappresenta il banco di prova ideale per testare condizione fisica e ritmo partita, elementi fondamentali in un torneo lungo e logorante come lo Slam australiano.
I precedenti sorridono nettamente a Sinner, che ha già battuto Gaston senza concedere set (entrambi i confronti risalgono sul cemento nel 2021), ma l’altoatesino sa bene che l’approccio dovrà essere immediatamente solido per evitare sorprese, soprattutto su un campo che conosce e ama come la Rod Laver Arena.
Il debutto di Sinner è in programma questa mattina alle ore 9.00 italiane (a Melbourne, invece, saranno le 19 locali) e affronterà il francese Hugo Gaston nel primo turno del torneo. Classe 2000, mancino, attualmente fuori dalla top-90, Gaston è un giocatore atipico e creativo, capace di alternare smorzate, palle corte e improvvisi cambi di ritmo. Non è un bombardiere, ma il suo tennis può diventare insidioso soprattutto al ritorno in campo di Jannik in questo 2026.
Jannik Sinner è pronto a tornare sotto i riflettori degli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che lo ha visto dominatore assoluto nelle ultime due edizioni. A Melbourne l’azzurro va a caccia di un’impresa storica: centrare il terzo titolo consecutivo, un traguardo mai raggiunto da un tennista italiano e riuscito solo a pochi eletti nell’era moderna. Numero 2 del ranking ATP, Sinner è uno dei due favoriti (l’altro è ovviamente Alcaraz), forte di una maturità tecnica e mentale che lo ha reso un punto di riferimento del circuito.
