Montecarlo, Jannik travolge Humbert e inizia col piede giusto l'avventura sulla terra rossa

Masters 1000 Montecarlo, terra
Sedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 12.30
|Sinner (ITA)
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|Humbert (FRA)
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Montecarlo, terra
Sedicesimi di finale – Court Rainier III – Live dalle ore 12.30
|Sinner (ITA)
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|Humbert (FRA)
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La missione sul rosso di Montecarlo inizia nel migliore dei modi. Jannik Sinner, infatti, annichilisce la resistenza di Humbert in due set (6-3, 6-0) e approda al terzo turno del Masters 1000 nel Principato. Agli ottavi di finale, l’azzurro affronterà uno tra Cerundolo o Machac.
Game, set, match! Jannik Sinner chiude il secondo set sul 6-0 e avanza al prossimo turno. L’avventura del numero uno al mondo nel Principato inizia col piede giusto.
Errore col diritto per Jannik, ma il numero due al mondo rimedia prontamente mettendo a segno prima vincente e ace. Humbert prova a far vedere qualcosa di diverso, ma l’altoatesino grazie alla prima in kick e un altro ace chiude il turno di battuta.
Ha alzato bandiera bianca Humbert, merito di un Jannik che ha alzato notevolmente ritmo e rendimento nei turni di risposta. L’azzurro, infatti, in questo caso con tantissima classe si procura tre palle break e al secondo tentativo non perdona. Partita indirizzata a favore dell’altoatesino.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti al servizio consecutivi per il numero due al mondo che consolida il break di vantaggio.
Prima vincente di Humbert, il francese, però, sbaglia il diritto su risposta importante dell’azzurro. Jannik pesca col passante l’incrocio delle righe e mette la testa avanti, il transalpino non riesce a reggere lo scambio e concede due palle break al numero due al mondo che finalizza.
Due prime vincenti di Sinner, poi l’azzurro si spegne e Humbert riesce a recuperare lo svantaggio. Sul pari trenta, Jannik punge col rovescio lungo linea e chiude il gioco caricando bene la prima di servizio.
Doppio fallo di Humbert, il francese rimedia parzialmente in rovescio. Poi il transalpino in diritto spedisce la pallina contro il nastro, Jannik, però, perde il controllo in accelerazione. Sul pari trenta, Sinner si procura la palla del set-point che prontamente finalizza.
Doppio fallo per l’altoatesino, ma rimedia con una prima di servizio vincente e velenosa. Jannik scappa via, lascia Humbert a distanza di sicurezza e tiene la battuta. Nel prossimo game, il transalpino servirà per rimanere nel set.
Risposta vincente dell’azzurro, Jannik, però, stecca il diritto. Poi lunghissimo scambio dove Sinner mette in campo un ritmo infernale, ne esce alla grande e mette la freccia del sorpasso. In una situazione scomoda di punteggio, Humbert trova bene l’angolo e pareggia i conti. In equilibrio, il numero due al mondo schiaccia a rete e si procura palla break, la quale viene annullata dal transalpino (troppo profondo il diritto dell’altoatesino). Ai vantaggi rovescio lungo linea clamoroso di Humbert che chiude con una precisa palla corta e riesce a tenere il turno di battuta.
Turno di battuta devastante per l’azzurro che lascia Humbert a quindici, dopo tre punti consecutivi col servizio e consolida il break di vantaggio.
Humbert va fuori giri con il diritto, ma rimedia con una seconda aggressiva. Il transalpino, però, colpisce ancora male in rovescio e l’azzurro va avanti di un quindici. Il francese non molla e al volo pizzica la riga di fondo e pareggia i conti. Sul pari trenta, Humbert sbaglia la diagonale e concede palla break a Sinner, la quale viene cancellata dal rovescio del transalpino. Ai vantaggi, Jannik fa la voce grossa, condiziona il gioco di Humbert e si prende il break.
Palla corta vincente dell’azzurro, che replica con il secondo ace della partita. Humbert spedisce in corridoio la risposta e Jannik non ha problemi a tenere il turno di battuta.
Turno di battuta a quindici per il francese con Humbert che mette nel campo di Jannik anche il primo ace della partita.
Due i punti consecutivi al servizio per Jannik, l’azzurro, però, spedisce fuori il diritto , Humbert prende campo e firma il pari trenta. Sinner, però, alza i giri del motore e grazie a un uno-due micidiale e col diritto tiene la battuta. L’altoatesino prova prendere confidenza con la terra rossa di Montecarlo.
Prima vincente al servizio per il mancino francese, ma Humbert subito dopo sbaglia il diritto lungo linea. Jannik, però, commette due sbavature in risposta, il transalpino ringrazia e si tiene stretta la battuta con una super stop-volley.
Iniziata l’avventura di Jannik a Montecarlo. Il francese servirà per primo, Sinner in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Sinner e Humbert. Qualche minuto di riscaldamento e la partita valevole per il secondo turno può iniziare.
La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. VirgilioSport, invece, coprirà la diretta testuale del debutto dell’azzurro.
Montecarlo può rappresentare anche qualcosa di ancora più grande. Il torneo del Principato apre infatti uno scenario affascinante nella corsa al vertice del ranking ATP: in caso di percorso vincente, Sinner tornerebbe a essere numero uno al mondo a discapito di Alcaraz anche se lo spagnolo dovesse raggiungere l’ultimo atto del torneo. Una prospettiva che aggiunge pressione, ma anche motivazione, in un momento della carriera in cui ogni dettaglio può fare la differenza.
Sinner arriva a questo appuntamento con numeri da protagonista assoluto: un avvio di stagione quasi perfetto, tra cui ha già messo in bacheca la doppietta americana (Florida e Miami).
Di fronte ci sarà un avversario da non sottovalutare. Humbert è giocatore capace di alternare prestazioni di alto livello a passaggi a vuoto, ma quando trova ritmo può diventare pericoloso, soprattutto se riesce a togliere tempo all’avversario. Il bilancio dei precedenti, fermo sull’1-1, conferma come il confronto sia più aperto di quanto il ranking possa suggerire.
La terra, infatti, cambia tutto. Ritmi più lenti, scambi più lunghi, costruzione del punto e gestione delle energie diventano centrali. Sinner negli ultimi anni ha lavorato molto proprio su questi aspetti, migliorando nella variazione e nella pazienza tattica, sfiorando la vittoria al Roland Garros (persa incredibilmente in cinque set contro lo specialista Alcaraz). Montecarlo rappresenta quindi un banco di prova fondamentale non solo per il risultato immediato, ma per l’intera stagione sul rosso.
Jannik Sinner, dopo aver conquistato il “Double Sunshine”, torna in campo e lo fa nel palcoscenico più iconico della terra rossa: Montecarlo. Il Masters 1000 del Principato segna l’inizio della nuova fase della stagione per il numero due del mondo, chiamato a confermare quanto di straordinario fatto vedere sul cemento. Il debutto contro Ugo Humbert non è una semplice formalità, ma un test subito indicativo per capire a che punto sia il processo di adattamento dell’azzurro sulla superficie più esigente del circuito.
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