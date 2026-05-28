Diretta Live Sinner-J.Cerundolo Roland Garros 2°turno: Jannik spezza l'equilibrio, break in avvio

Roland Garros, Philippe Chatrier, 2°turno
Inizio match – ore 12.00
|Sinner (ITA)
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|J.Cerundolo (ARG)
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Ultimo aggiornamento:
Roland Garros, Philippe Chatrier, 2°turno
Inizio match – ore 12.00
|Sinner (ITA)
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Risposta non controllata da Cerundolo, rovescio vincente di Jannik, ma sbaglia il diritto. Poi il numero uno al mondo gioca un’altra splendida smorzata col rovescio, lascia l’argentino a quindici e tiene la battuta.
Primo scambio lungo della partita, conquistato dall’azzurro terminato con l’errore con la contro smorzata dell’argentino). Buona prima esterna di Cerundolo che pareggia i conti, Sinner sbaglia, invece, la diagonale. In una situazione favorevole al sudamericano, Juan fa valere il servizio e riesce a tenere la battuta, sbloccando il tabellino in questo set.
Prima vincente di Jannik, ma sbaglia il diritto. Poi grande difesa a rete del numero uno al mondo che rimette la testa avanti grazie alla volèe. Quindi errore di misura di Cerundolo, Sinner ringrazia e riesce a tenere facilmente, anche in questo caso, la battuta.
Rovescio in rete per l’argentino, Cerundolo sbaglia anche il diritto, Sinner, invece, è devastante col passante e si procura tre palle break, che vengono finalizzate al terzo tentativo (nel mezzo il primo ace della partita di Juan e un’ottima prima di servizio). .
Server&Volley vincente di Jannik, il numero uno al mondo e sfonda con lo schiaffo. L’azzurro gioca quindi un’ottima palla corta, scappa via, lascia Cerundolo a zero e tiene la battuta. Inizio dirompente per l’altoatesino.
Partita iniziata! Jannik Sinner al servizio, l’argentino Cerundolo dopo aver vinto il sorteggio, ha deciso di rispondere.
Fanno in questo momento l’ingresso sul campo centrale Sinner e Cerundolo. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
La sensazione è che molto dipenderà dal livello espresso da Sinner. L’azzurro arriva all’appuntamento forte di una straordinaria striscia vincente e di uno stato di forma che lo ha trasformato nel riferimento assoluto del tennis mondiale. Cerundolo possiede le caratteristiche per rendere la vita complicata a molti avversari sulla terra, ma per fermare questo Sinner servirà un’autentica impresa. Il terzo turno appare alla portata del numero uno del mondo, deciso a continuare la propria corsa verso il titolo più atteso.
A rendere ancora più particolare la sfida saranno le temperature elevate che stanno accompagnando le prime giornate del Roland Garros. Sinner passerà dalla sessione serale dell’esordio a un match programmato nelle ore più calde della giornata. Lo stesso italiano ha ammesso che le condizioni saranno diverse, pur dichiarandosi pronto ad affrontarle. Un elemento che potrebbe incidere sulla durata degli scambi e sulla gestione fisica della partita.
Per Sinner la missione sarà quella di imporre immediatamente la propria superiorità da fondo campo. Il numero uno del mondo dispone di una velocità di palla che pochi riescono a sostenere e quando riesce a prendere il controllo dello scambio diventa praticamente ingiocabile. Cerundolo, invece, cercherà di sporcare il ritmo della partita e trasformarla in una battaglia di resistenza. Più il match sarà rapido e aggressivo, più aumenteranno le possibilità dell’azzurro di chiudere senza particolari complicazioni.
Mancino, argentino e specialista della superficie. Juan Manuel Cerundolo rappresenta il classico avversario da affrontare con attenzione sulla terra battuta. Il sudamericano ama costruire il punto con pazienza e sfruttare traiettorie cariche di rotazione per togliere ritmo agli avversari. A Parigi ha già mostrato ottime cose nel primo turno e proverà a sfruttare ogni minima occasione per allungare gli scambi e mettere pressione al campione italiano.
I numeri sorridono nettamente a Sinner. L’unico confronto tra i due risale a Wimbledon 2023, quando l’altoatesino lasciò appena sei game all’argentino imponendosi con un eloquente 6-2, 6-2, 6-2. Da allora le strade dei due hanno preso direzioni differenti: Sinner è diventato il padrone del ranking ATP, mentre Cerundolo continua a cercare spazio tra i protagonisti del circuito maggiore. Anche per questo il pronostico pende chiaramente dalla parte dell’italiano.
La marcia di Jannik Sinner al Roland Garros prosegue con una nuova sfida sulla terra rossa parigina. Dopo il convincente esordio contro il francese Clément Tabur, il numero uno del mondo affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dello Slam francese. Un appuntamento da non prendere alla leggera, soprattutto in un torneo che vede l’azzurro tra i principali candidati alla vittoria finale e al sogno di completare il Career Grand Slam.
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