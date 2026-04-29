Diretta Live Sinner-Jodar Madrid Quarti di finale: doppio break di vantaggio per Jannik

Masters 1000 Madrid, terra
Quarti di finale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|6
|3
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|Jodar (ESP)
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Madrid, terra
Quarti di finale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
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|Jodar (ESP)
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Parte forte lo spagnolo con due punti consecutivi, poi Jannik grazie a passante ed errore in palla corta dell’avversario risale. Jodar mette la prima di servizio, ma sbaglia il diritto. Ai vantaggi, l’iberico trova l’ace e riesce a tenere la battuta (Sinner manda fuori dal campo la risposta).
Fuori il diritto di Sinner, l’azzurro sbaglia anche lo smash. Jannik accorcia con la palla corta, ma è Jodar ad accelerare e avere dalla sua palle break, le quali vengono prontamente cancellate dalla qualità del numero uno al mondo. Ai vantaggi, l’altoatesino alza il ritmo e grazie a due soluzioni vincenti e intelligenti tiene la battuta.
Due prime vincenti dello spagnolo, ma subito dopo sbaglia il diritto che termina fuori dal campo. Jannik aggressivo in risposta, condiziona un altro errore dell’avversario con l’altoatesino che risale e riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, Jodar prima mette il vincente e poi fallisce il diritto. Ai vantaggi, il tennista spagnolo riesce a tenere la battuta.
In controllo l’altoatesino che concede un solo quindici a Jodar e tiene la battuta. Si gioca poco, adesso.
Nastro vincente di Jodar, termina in corridoio il passante dello spagnolo. L’iberico, però, non concede più nulla e riesce a tenere la battuta.
Turno di battuta a quindici dopo tre punti consecutivi per il numero uno al mondo che tiene il servizio senza problemi.
Parte forte Jodar, che replica anche col diritto, ma si complica la vita da solo commettendo doppio fallo. Lo spagnolo forza ancora la soluzione col diritto e concede la parità all’azzurro. L’iberico si rifà prontamente lavorando una prima palla molto profonda ed efficace. Riportata la situazione dalla propria parte, Jodar approfitta di un errore di Jannik e tiene la battuta.
Turno di battuta quindici per il numero uno al mondo che conquista il primo set contro Jodar, nonostante un inizio in salita, merito anche dello spagnolo.
In difficoltà lo spagnolo che fallisce due diritti consecutivi e Jannik lo fulmina in risposta, procurando altre tre palle break, che vengono prontamente finalizzate.
Prima vincente dell’azzurro, gran recupero dello spagnolo. Poi Sinner trova la volèe, ma sbaglia col diritto. Jodar prende fiducia e in accelerazione si costruisce palla del contro break, la quale viene annullata dall’altoatesino. Ai vantaggi, pallonetto delizioso del numero uno al mondo che chiude col servizio vincente.
Calibra malissimo il diritto lo spagnolo, Jodar sbaglia anche il passante. Quindi il numero uno al mondo incide in risposta e si procura tre importantissime palle break, le quali vengono finalizzate al secondo tentativo con una grandissima prodezza.
Jannik piazza due accelerazioni al servizio, Jodar risponde col diritto che non lascia scampo alla replica dell’azzurro. Il numero uno al mondo trova l’ace, ma sbaglia ancora in uscita al servizio in due occasioni. Ai vantaggi, l’iberico esce da fuoriclasse dalla diagonale sinistra e si costruisce palla break, la quale viene annullata. Scampato il pericolo, Sinner ritrova la prima di servizio e chiude il game avanti.
Diritto in contropiede per l’azzurro. Jannik, però. fallisce il rovescio, dall’altra parte Jodar sbaglia la volèe a rete, ma rimedia prontamente grazie a un fendente aggressivo. Sul pari trenta, Sinner accelera e si procura la prima palla break della partita, la quale viene cancellata dalla palla corta del madrileno. Ai vantaggi, sbaglia ancora il tennista spagnolo, l’altoatesino non riesce a incidere con la risposta. Jodar alza quindi il rendimento al servizio e tiene la battuta.
In corridoio il diritto di Jannik, Sinner gioca una seconda importante sulla quale la risposta dell’avversario termina sul fondo. Poi passante micidiale di Jodar, l’altoatesino riallaccia il punteggio grazie alla palla corta. Il numero uno al mondo trova quindi una prima vincente, ma commette doppio fallo. Ai vantaggi, alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.
Diritto dell’azzurro, lo spagnolo replica col passante e pareggia i conti. Jodar piazza quindi prima pesante, servizio vincente e un altro fendente in contropiede.
Partita iniziata! Il ragazzino spagnolo servirà per primo; Jannik in risposta, dopo aver vinto il sorteggio.
Impianto del Caja Mágica che è stato chiuso in quanto gli organizzatori pensano che a breve possa arrivare la pioggia. Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Sinner e Jodar. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Il quarto di finale tra Sinner e Jodar sarà possibile seguirlo su Sky Sport e Now TV. Sul nostro sito, invece, la diretta testuale dell’evento.
Guai però a pensare a un match scontato. Sinner conosce bene le insidie di queste partite e ha già dimostrato di rispettare l’avversario. Servirà attenzione fin dai primi scambi per evitare sorprese e indirizzare subito la sfida sui binari preferiti.
Il punto di forza dello spagnolo è la libertà mentale. Jodar gioca senza pressioni, spinto dall’entusiasmo e da un tennis aggressivo che può mettere in difficoltà chiunque. Il pubblico di Madrid sarà tutto dalla sua parte, pronto a trascinarlo nei momenti complicati.
Chi vince il match affronterà alle final-4 uno tra Lehecka o Fils, partita in programma questa sera.
Domani sfida importantissima per Flavio Cobolli che dopo aver eliminato Daniil Medvedev in tre set, cerca il colpaccio contro Sascha Zverev, già affrontato e battuto in semifinale a Monaco di Baviera.
Nessun precedente tra i due tennisti. Quella di questo pomeriggio sarà la prima volta per entrambi.
Dall’altra parte della rete c’è chi questo torneo lo sta vivendo come una favola. Rafael Jodar, giovane talento iberico, ha conquistato il pubblico con un percorso sorprendente. Il quarto di finale è già un risultato enorme, ma la sua corsa sembra non volersi fermare.
Dopo un esordio con qualche sbavatura, il cammino madrileno di Sinner ha preso forma turno dopo turno. Il suo tennis si è fatto via via più solido, con risposte incisive e una gestione dei momenti chiave sempre più lucida. La terra veloce di Madrid esalta le sue qualità.
L’azzurro arriva all’appuntamento con una striscia di risultati che parla da sola. Vittorie in serie, continuità impressionante e la sensazione di avere sempre il controllo del match. Sinner è oggi il punto di riferimento del circuito, capace di adattarsi a ogni superficie e situazione.
Il Mutua Madrid Open entra nella fase più calda e mette di fronte Jannik Sinner e Rafael Jodar in un quarto di finale che intreccia ambizioni e sogni. Sul centrale della Caja Mágica riflettori puntati su una sfida dal sapore speciale: da una parte il numero uno del mondo, dall’altra la rivelazione del torneo e nuovo beniamino di casa.
Il ruolo della consulenza: la vicinanza e l'ascolto del clienteLEGGI
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