Diretta Live Sinner-Kecmanovic Wimbledon 1°turno: Jannik a caccia del primo Grande Slam del 2026

Wimbledon, Centre Court, 1° TURNO
LIVE dalle ore 15.00
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Wimbledon, Centre Court, 1° TURNO
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Superare il primo turno sarebbe soltanto l’inizio di un percorso destinato ad alzare progressivamente il livello. Wimbledon mette sempre di fronte avversari insidiosi e giornate in cui basta un piccolo calo per compromettere il cammino. Per questo motivo ogni partita diventa fondamentale, soprattutto per un campione chiamato a difendere il proprio status di numero uno del mondo. Ritrovare continuità fin dai primi incontri significherebbe arrivare nelle fasi decisive con il giusto slancio.
Negli ultimi anni Sinner ha compiuto enormi passi avanti proprio sui prati inglesi. Se all’inizio della carriera l’erba sembrava una superficie da interpretare, oggi è diventata una delle sue migliori alleate. Il servizio è cresciuto, la risposta resta una delle più efficaci del circuito e la capacità di prendere subito il controllo dello scambio gli permette di imporre il proprio ritmo anche contro gli specialisti. Wimbledon rappresenta quindi il terreno ideale per ritrovare brillantezza e rilanciare le proprie ambizioni.
Dall’altra parte della rete ci sarà Miomir Kecmanovic, avversario che il campione altoatesino conosce bene. Il serbo è un giocatore completo, capace di adattarsi a tutte le superfici e di mettere in difficoltà chiunque quando trova continuità con il servizio e con il dritto. I precedenti sorridono a Sinner, ma in uno Slam nessuna partita può essere affrontata con superficialità. Un esordio convincente avrebbe un valore importante non solo per il risultato, ma anche per acquisire fiducia in vista dei turni successivi.
I numeri sono tutti dalla parte di Jannik Sinner. L’azzurro ha vinto tutti e quattro i precedenti contro Miomir Kecmanovic, confermando la propria superiorità anche nell’ultimo confronto, disputato proprio a Wimbledon nel 2024 e chiuso con un netto 6-1, 6-4, 6-2. Un dato che rafforza le ambizioni del numero uno del mondo, pur senza lasciare spazio a cali di concentrazione.
Dall’altra parte della rete ci sarà Miomir Kecmanovic, avversario che il campione altoatesino conosce bene. Il serbo è un giocatore completo, capace di adattarsi a tutte le superfici e di mettere in difficoltà chiunque quando trova continuità con il servizio e con il dritto. I precedenti sorridono a Sinner, ma in uno Slam nessuna partita può essere affrontata con superficialità. Un esordio convincente avrebbe un valore importante non solo per il risultato, ma anche per acquisire fiducia in vista dei turni successivi.
Lo sport insegna che le sconfitte più dure possono diventare anche le più formative. È questa la speranza di Sinner, chiamato a voltare pagina dopo settimane inevitabilmente complicate. Il tempo trascorso tra la fine del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon è servito per recuperare energie fisiche e mentali, ma soprattutto per ritrovare quella serenità che ha sempre caratterizzato il suo tennis. Londra offre subito una nuova occasione: l’erba non concede molto tempo per pensare al passato e obbliga a vivere ogni punto con intensità.
C’è un filo che lega Jannik Sinner a Wimbledon e va oltre il prestigio dello Slam più antico del mondo. Sull’erba londinese il numero uno del ranking ATP torna con un obiettivo preciso: riprendere il cammino dopo la delusione del Roland Garros e dimostrare che quella battuta d’arresto non ha scalfito le sue certezze. Il debutto contro Miomir Kecmanovic non vale soltanto il passaggio del turno, ma rappresenta il primo esame di una nuova rincorsa, quella verso un altro titolo Major e verso la conferma di un dominio costruito nell’ultimo biennio.
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