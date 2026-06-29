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Diretta Live Sinner-Kecmanovic Wimbledon 1°turno: Jannik a caccia del primo Grande Slam del 2026

Il numero uno al mondo torna sul prato inglese, dopo aver metabolizzato l'eliminazione precoce al Roland Garros. Sulla sua strada c'è il discepolo di Djokovic

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Wimbledon, Centre Court, 1° TURNO

LIVE dalle ore 15.00

Sinner (ITA)
Kecmanovic (SRB)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Un torneo che può indirizzare la stagione

    Superare il primo turno sarebbe soltanto l’inizio di un percorso destinato ad alzare progressivamente il livello. Wimbledon mette sempre di fronte avversari insidiosi e giornate in cui basta un piccolo calo per compromettere il cammino. Per questo motivo ogni partita diventa fondamentale, soprattutto per un campione chiamato a difendere il proprio status di numero uno del mondo. Ritrovare continuità fin dai primi incontri significherebbe arrivare nelle fasi decisive con il giusto slancio.

    14:07
  2. Pre
    Perché l’erba esalta il tennis dell’azzurro

    Negli ultimi anni Sinner ha compiuto enormi passi avanti proprio sui prati inglesi. Se all’inizio della carriera l’erba sembrava una superficie da interpretare, oggi è diventata una delle sue migliori alleate. Il servizio è cresciuto, la risposta resta una delle più efficaci del circuito e la capacità di prendere subito il controllo dello scambio gli permette di imporre il proprio ritmo anche contro gli specialisti. Wimbledon rappresenta quindi il terreno ideale per ritrovare brillantezza e rilanciare le proprie ambizioni.

    14:07
  4. Pre
    Kecmanovic, rivale da rispettare

    Dall’altra parte della rete ci sarà Miomir Kecmanovic, avversario che il campione altoatesino conosce bene. Il serbo è un giocatore completo, capace di adattarsi a tutte le superfici e di mettere in difficoltà chiunque quando trova continuità con il servizio e con il dritto. I precedenti sorridono a Sinner, ma in uno Slam nessuna partita può essere affrontata con superficialità. Un esordio convincente avrebbe un valore importante non solo per il risultato, ma anche per acquisire fiducia in vista dei turni successivi.

    13:58
  5. Pre
    I precedenti

    I numeri sono tutti dalla parte di Jannik Sinner. L’azzurro ha vinto tutti e quattro i precedenti contro Miomir Kecmanovic, confermando la propria superiorità anche nell’ultimo confronto, disputato proprio a Wimbledon nel 2024 e chiuso con un netto 6-1, 6-4, 6-2. Un dato che rafforza le ambizioni del numero uno del mondo, pur senza lasciare spazio a cali di concentrazione.

    13:48
  6. Pre
    Kecmanovic, rivale da rispettare

    Dall’altra parte della rete ci sarà Miomir Kecmanovic, avversario che il campione altoatesino conosce bene. Il serbo è un giocatore completo, capace di adattarsi a tutte le superfici e di mettere in difficoltà chiunque quando trova continuità con il servizio e con il dritto. I precedenti sorridono a Sinner, ma in uno Slam nessuna partita può essere affrontata con superficialità. Un esordio convincente avrebbe un valore importante non solo per il risultato, ma anche per acquisire fiducia in vista dei turni successivi.

    13:48
  7. Pre
    La ferita di Parigi da trasformare in energia

    Lo sport insegna che le sconfitte più dure possono diventare anche le più formative. È questa la speranza di Sinner, chiamato a voltare pagina dopo settimane inevitabilmente complicate. Il tempo trascorso tra la fine del Roland Garros e l’inizio di Wimbledon è servito per recuperare energie fisiche e mentali, ma soprattutto per ritrovare quella serenità che ha sempre caratterizzato il suo tennis. Londra offre subito una nuova occasione: l’erba non concede molto tempo per pensare al passato e obbliga a vivere ogni punto con intensità.

    13:48

  9. C’è un filo che lega Jannik Sinner a Wimbledon e va oltre il prestigio dello Slam più antico del mondo. Sull’erba londinese il numero uno del ranking ATP torna con un obiettivo preciso: riprendere il cammino dopo la delusione del Roland Garros e dimostrare che quella battuta d’arresto non ha scalfito le sue certezze. Il debutto contro Miomir Kecmanovic non vale soltanto il passaggio del turno, ma rappresenta il primo esame di una nuova rincorsa, quella verso un altro titolo Major e verso la conferma di un dominio costruito nell’ultimo biennio.

Diretta Live Sinner-Kecmanovic Wimbledon 1°turno: Jannik a caccia del primo Grande Slam del 2026 Fonte: Getty

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