Diretta Live Sinner-Kopriva Us Open 1°Turno: Jannik debutta contro il ceco dopo il ritiro in finale a Cincinnati

Il numero uno al mondo debutta nell'ultimo appuntamento del Grande Slam contro il ceco. Chi vince affronta uno tra Popyrin o Ruusuvuori

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Us Open – Live dalle 19.00

Campo Centrale, 1°Turno

Sinner (ITA)
Kopriva (CZE)

Cronaca in diretta

  1. Live
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco i due tennisti. Qualche minuto di riscaldamento e il match può iniziare.

    19:08
  2. Live
    L'obiettivo di Sinner

    Per Jannik la priorità è ritrovare subito ritmo e fiducia. Dopo il ritiro a Cincinnati, il numero uno d’Italia vuole verificare la tenuta fisica e confermare le ottime sensazioni maturate negli scorsi tornei.

    19:07
  4. Live
    Jannik-Alcaraz: duello a distanza

    Lo Us Open è un’ importantissima occasione per Carlos Alcaraz. Qualora, infatti, il tennista iberica dovesse vincere lo Slam supererebbe l’azzurro in testa al ranking ATP. Insomma se a New York non si gioca tutto, poco ci manca!

    18:59
  5. Live
    I precedenti

    Non ci sono precedenti tra Sinner e Kopriva. L’altoatesino, testa di serie tra le più attese a New York, parte con i favori del pronostico, ma dovrà testare la propria condizione fisica dopo lo stop in Ohio. Il ceco, al contrario, potrà giocare senza pressioni, cercando di sorprendere il più quotato rivale.

    18:37
  6. Live
    Il percorso di Kopriva

    Numero 123 del ranking ATP, Vit Kopriva è arrivato al tabellone principale dello US Open passando dalle qualificazioni. Un cammino brillante il suo, che lo ha visto superare avversari di pari livello con solidità e continuità. E la sfida con Sinner rappresenta per lui la più grande occasione della carriera.

    18:20
  7. Live
    Jannik torna in campo

    Jannik Sinner torna protagonista sul cemento di Flushing Meadows. Il numero uno al mondo, reduce da un’estate a due facce tra grandi prestazioni (successi agli Australian Open e Wimbledon) e qualche delusione (Roland Garros e Cincinnati), affronta al primo turno il ceco Vit Kopriva. Una sfida che segna il ritorno in campo del campione altoatesino dopo il ritiro in finale nell’Ohio contro Carlos Alcaraz, dove aveva preferito fermarsi per non rischiare in vista dell’ultimo Slam stagionale.

    18:07

  9. Dopo il ritiro nella finalissima di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner mette nel mirino gli Us Open, ultimo grande appuntamento Slam della stagione regolare tennistica. Il numero uno del mondo inaugura il suo cammino a Flushing Meadows contro Vit Kopriva, avversario ceco proveniente dalle qualificazioni. Una sfida che, almeno sulla carta, vede nettamente favorito l’altoatesino, chiamato però a riscattare il torneo nell’Ohio.

Diretta Live Sinner-Kopriva Us Open 1°Turno: Jannik debutta contro il ceco dopo il ritiro in finale a Cincinnati Fonte: Getty

