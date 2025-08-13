Diretta Live Sinner-Mannarino Cincinnati ottavi di finale: Jannik vince il primo set

Masters 1000 Cincinnati – Live dalle 20.00
Campo Centrale, Ottavi di finale
|Sinner (ITA)
|6
|0
|–
|Mannarino (FRA)
|4
|1
|–
Ultimo aggiornamento:
Buona partenza del francese che va avanti di due, Jannik però inizia ad alzare i giri del motore, imprime il proprio ritmo e accorcia, favorendo l’errore dell’avversario. Quindi doppio fallo per Mannarino, ma rimedia con la prima esterna vincente e tiene la battuta piazzando un’altra traiettoria imprendibile per il numero uno al mondo.
Implacabile Sinner con la prima in campo. Il numero uno al mondo tiene Mannarino a quindici punti e vince il primo set con autorità e senza esagerare. Strada già in salita, invece, per il francese che deve fare sicuramente qualcosa in più per impensierire il tennis di Jannik.
Mannarino va avanti di due grazie a due servizi intelligenti, Jannik recupera un punto con la risposta. Quindi l’azzurro si costruisce l’azione successiva in maniera perfetta, ma sbaglia il diritto (40-15). Il francese commette un errore col rovescio da fondo campo, ma è bravo, nuovamente, da dietro dalla linea di fondo a chiudere il game e allungare il set.
Tutto e troppo facile per il numero uno al mondo, nonostante il primo doppio fallo della partita. Niente da fare, invece, per Mannarino che non riesce a entrare mai nello scambio.
Risposta micidiale dell’azzurro per inaugurare il game; Mannarino risponde al fuoco nemico e rimedia con un’ottima prima di servizio. Quindi il francese trova sempre da dietro la linea l’incrocio delle righe, ma sbaglia il diritto. Sul pari trenta, Sinner con il passante si procura palla del doppio break, la quale viene cancellata da Mannarino con l’ace. Ai vantaggi il transalpino fa valere i gradi al servizio e tiene la battuta.
Turno di battuta solidissimo per il rosso di San Candido che lascia Mannarino a distanza di sicurezza (tre i vincenti consecutivi) e tiene un altro preziosissimo turno di battuta in questo primo parziale.
Parte forte Mannarino, ma costretto a fare qualcosa in più, forza troppo il diritto e concede il pari quindici. Il francese trova quindi mette la freccia con una prima precisa e approfitta di un errore col diritto dell’azzurro. Il transalpino riesce quindi a tenere il turno di battuta in questo game.
Errore col diritto di Jannik, l’azzurro però rimedia mettendo nel campo dell’avversario un passante micidiale. Quindi Sinner piazza l’ace e dopo un recupero formidabile approfitta di un errore del francese. Mannarino accorcia le distanze, ma il numero uno al mondo è chirurgico e tiene alla grande il turno di battuta, consolidando il break di vantaggio.
Tre errori consecutivi dal lato del diritto per Mannarino e Jannik si procura tre palle break. Il francese ne cancella due, ma non può fare nulla sulla terza che viene finalizzata nel migliore dei modi dal numero uno al mondo in risposta.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi per il numero uno al mondo che non permette all’avversario di entrare negli scambi. Nel game anche un ace vincente per l’azzurro.
Prima vincente del francese, ma poco dopo scaraventa la pallina contro la rete, colpo condizionato dall’ottima risposta dell’altoatesino. Quindi altro errore sullo scambio di Mannarino, Il transalpino rimedia con il diritto in contropiede e Jannik col rovescio vincente si procura la prima palla break di questo ottavo di finale, la quale viene prontamente annullata con l’ace da Adrien. Sul pari quaranta, Mannarino fa valere il servizio e tiene il turno di battuta.
Partita iniziata in questo momento. Mannarino servirà per primo; il numero uno al mondo in risposta. Chi vince questo match sfiderà uno tra Bonzi o Auger-Aliassime.
Fanno l’ingresso in questo momento Sinner e Mannarino. Qualche minuto di riscaldamento e il match può iniziare.
Tra pochi minuti in campo il numero uno al mondo che attende Mannarino, match valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati.
Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
Chi vince la sfida affronta uno tra Auger-Aliassime o Bonzi con il francese che sorprendentemente ha eliminato Lorenzo Musetti. La partita è in programma dopo la sfida tra Sinner-Mannarino.
Quello di oggi sarà il quarto confronto diretto tra i due. Nei tre precedenti, Sinner ha sempre avuto la meglio: Sofia 2020 (6-3, 7-5), Montreal 2022 (2-6, 6-4, 6-2) e Indian Wells 2023. Numeri che fotografano un certo divario, ma che non devono illudere in quanto il transalpino Mannarino è tennista insidioso, capace di spezzare il ritmo e costringere l’avversario a pensare maggiormente.
Mannarino, classe 1988 e veterano del circuito, ha iniziato il suo torneo dalle qualificazioni. Dopo aver battuto Jordan Thompson 6-2, 6-2 e Tomáš Macháč, il francese ha firmato l’impresa contro Tommy Paul, numero tredici del seeding, imponendosi in tre set. Un successo che gli ha ridato fiducia dopo un 2025 fin qui altalenante e complicatissimo.
Il numero uno al mondo arriva a questo appuntamento senza aver ancora perso un set. Ha esordito al secondo turno con un netto 6-1, 6-1 su Daniel Galán, per poi superare con qualche difficoltà il canadese Gabriel Diallo 6-2, 7-6.
Il numero uno al mondo Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati dove lo attende la prova transalpina chiamata Adrian Mannarino. Partenza subito forte dell’altoatesino che ha chiuso entrambi i match contro Galan e Diallo in due set e adesso l’appuntamento con gli ottavi di finale contro il francese, già battuto in tutti e tre i precedenti. Chi vince la sfida affronta al prossimo turno uno tra Auger-Aliassime o Bonzi con quest’ultimo che ha eliminato Lorenzo Musetti.
