Diretta Live Sinner-Marozsan ATP Pechino: Jannik vince il primo set

Il tempo reale del quarto di finale in terra asiatica tra Sinner-Marozsan: l'azzurro prova a prendersi la semifinale di Pechino per insidiare il numero 1 di Alcaraz

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Riassunto dell'evento

Atp 500 Pechino Cincinnati – Live dalle 8.30

Diamond Court, quarti di finale

Sinner (ITA) 6 4
Marozsan (UNG) 1 3

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Sinner-Marozsan 4-3

    Bellissima risposta di Marozsan, Jannik stecca col diritto e concede il doppio vantaggio al suo avversario. Sinner accorcia con la prima di servizio e riprende prontamente l’ungherese con un lob fantascientifico, dopo un salvataggio clamoroso. Sul pari trenta, il numero due al mondo piazza il quarto ace della partita e tiene un preziosissimo turno di battuta.

    09:20
  2. 2° set
    Sinner-Marozsan 3-3

    Lungo linea vincente dell’ungherese, Jannik poi in pressione è bravo a riportare il game sul pari quindici. Marozsan però non ci sta e trova due punti consecutivi, Sinner a rete, dimezza lo svantaggio (40-30). Ma il tennista magiaro con servizio-diritto tiene il turno di battuta.

    09:16
  4. 2° set
    Sinner-Marozsan 3-2

    Lungo il rovescio dell’altoatesino, Jannik sbaglia poi anche in manovra e spedisce il diritto contro la rete. Sinner, sotto di due punti, piazza la prima vincente e col diritto a tutto braccio riallaccia nel punteggio l’avversario. In una situazione di equilibrio, il numero due al mondo in contropiede buca la resistenza di Marozsan e tiene un importante turno di battuta con autorità.

    09:11
  5. 2° set
    Sinner-Marozsan 2-2

    Turno di battuta rapido e veloce per Marozsan che lascia a zero punti Jannik e pareggia i conti in questo secondo set. Poco margine di manovra per il numero due al mondo.

    09:06
  6. 2° set
    Sinner-Marozsan 2-1

    Partenza fulminante dell’azzurro che piazza un uno-due micidiale al servizio. Poi Jannik non controlla bene il diritto e l’ungherese dimezza lo svantaggio. Ma è solo un’ illusione, perché il numero due al mondo colleziona un’altra prima vincente e tiene il turno di battuta

    09:03
  7. 2° set
    Sinner-Marozsan 1-1

    L’ungherese non trova il timing per spingere col diritto e concede il primo quindici all’azzurro. Poi buona prima di Marozsan, Jannik varia sul lungo linea, ma è impreciso. In una situazione confortante di punteggio, il magiaro va a segno col rovescio. L’azzurro in risposta dimezza lo svantaggio, ma Marozsan è bravo a tenere il turno di battuta.

    09:00
  8. 2° set
    Sinner-Marozsan 1-0

    Marozsan si prende il primo quindici del secondo set, Sinner però grazie al rovescio micidiale rimette le cose a posto. Quindi il numero due al mondo piazza il diritto vincente, il magiaro però lo riprende prontamente. Sul pari trenta, Jannik trafigge la retroguardia dell’avversario con una prima solidissima e tiene il turno di battuta con un altro punto diretto dal servizio.

    08:56
  10. 1° set
    Sinner-Marozsan 6-1: SET POINT

    Doppio fallo per Marozsan, Jannik in risposta sulla seconda dell’avversario fa malissimo e va sopra di due punti. Quindi l’ungherese sbaglia ancora e concede due set point al numero due al mondo. Il tennista magiaro annulla il primo col rovescio, ma non può fare nulla sul secondo che viene finalizzato da Sinner.

    08:50
  11. 1° set
    Sinner-Marozsan 5-1

    Buonissima iniziativa di Marozsan che colleziona il miglior punto della partita (rovescio in diagonale e smash al volo centrale). Poi l’azzurro commette il primo doppio fallo del set (0-30), ma rimedia alla grande con servizio-diritto in avanzamento e kick imprendibile. Sul pari trenta, il magiaro spedisce la palla contro la rete e Sinner con l’ace tiene una preziosa battuta, consolidando il doppio break di vantaggio.

    08:47
  12. 1° set
    Sinner-Marozsan 4-1: BREAK

    Risposta da fuoriclasse dell’altoatesino, Marozsan forza anche la seconda e commette altro doppio fallo. Jannik poi spedisce in corridoio il diritto, ma il magiaro sbaglia in manovra ed è costretto a concedere due palle del doppio break al numero due al mondo che finalizza nel migliore dei modi.

    08:41
  13. 1° set
    Sinner-Marozsan 3-1

    Errore in manovra per il numero due al mondo che stampa il rovescio contro la retina. Poi Marozsan spedisce fuori dal campo il passante, Sinner alza quindi i giri del motore, lascia il magiaro a debita distanza, conserva il turno di battuta e consolida il break del game precedente.

    08:38
  14. 1° set
    Sinner-Marozsan 2-1: BREAK

    Primo doppio fallo per Marozsan e Jannik col diritto rovescio lungo linea si porta sul doppio vantaggio. Poi l’ungherese va lungo col passante e concede tre palle break al numero due al mondo, che finalizza nel migliore dei modi al secondo tentativo (risposta incisiva dell’azzurro).

    08:33
  16. 1° set
    Sinner-Marozsan 1-1

    Buonissima la prima per l’altoatesino, Jannik però prova a cambiare il ritmo, ma Maroszan col cross in rovescio trova profondità e va a segno. Sinner piazza poi la prima di servizio, gioca una grande palla corta sulla quale il magiaro spedisce a rete e chiude col servizio vincente.

    08:30
  17. 1° set
    Sinner-Marozsan 0-1

    Due prime vincenti del magiaro, poi l’azzurro apre troppo il diritto e concede il triplo vantaggio a Marozsan che non ha problemi a chiudere il game e tenere il servizio. Partenza importante dell’ungherese; rimane fermo a zero, invece, Jannik.

    08:25
  18. 1° set
    Match iniziato

    Iniziato in questo momento il secondo quarto di finale. Sinner alla battuta; Marozsan in risposta.

    08:23
  19. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Jannik e Marozsan. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare

    08:18
  20. Pre
    Il tabellone

    Il cammino nel tabellone si fa interessante: in semifinale ci sarài De Minaur che ha approfittato del ritiro di Mensik, mentre all’orizzonte incombono avversari del calibro di Zverev, Medvedev, Rublev e Musetti.

    08:16
  22. Pre
    I precedenti

    Il bilancio sorride a Sinner: unico precedente sull’erba di Halle nel 2024, vinto dall’altoatesino in tre set. Una sfida che, tuttavia, mostrò già allora la capacità del magiaro di complicare i piani a un top player.

    08:16
  23. Pre
    Il percorso di Marozsan

    Marozsan ha costruito il suo percorso eliminando Bonzi e Muller, confermando solidità e buona condizione sul cemento cinese. Sinner, da parte sua, resta il favorito naturale grazie a servizio incisivo e continuità nei colpi da fondo, ma dovrà guardarsi dalle variazioni e dal tocco raffinato dell’ungherese.

    08:07
  24. Pre
    L'avventura di Jannik

    Jannik Sinner prosegue spedito al China Open di Pechino. Dopo il debutto brillante contro Cilic (6-2 6-2) e la vittoria in tre set su Atmane (6-4 5-7 6-0), l’azzurro trova nei quarti il talento ungherese Fabian Marozsan, outsider capace di sorprendere.

    08:05
  25. Pre
    Jannik sperimenta

    Cambiare gioco, diventare più imprevedibile, arricchire l’arco di frecce: c’è una partita nella partita, per Jannik Sinner, che va oltre il ranking e la vittoria. L’obiettivo dichiarato dell’altoatesino è quello di destrutturarsi e ricomporsi. Vuole avere più alternative, aumentare le variabili, concedere sempre meno spazio all’avversario: forse perderò qualche partita in più, ha dichiarato l’azzurro prima di Pechino, ma nel percorso di crescita è un fattore da mettere da conto.

    07:59

  27. Il torneo di Pechino entra nel vivo e porta con sé sfide dal sapore intrigante. Sul cemento cinese, Jannik Sinner continua a recitare il ruolo di protagonista. L’altoatesino, testa di serie numero uno del tabellone, cerca conferme dopo un avvio tutto sommato convincente seppur la prova opaca contro Atmane e trova sulla sua strada un avversario da non sottovalutare: Fabian Marozsan, talento in crescita e capace di guizzi imprevedibili.

