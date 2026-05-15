Diretta Live Sinner-Medvedev Internazionali d'Italia semifinale:Jannik mette il lucchetto al primo set

Internazionali BNL d’Italia, terra
Semifinale – Stadio Centrale del Tennis – ore 20.00
|Sinner (ITA)
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|Medvedev (RUS)
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Ultimo aggiornamento:
Internazionali BNL d’Italia, terra
Semifinale – Stadio Centrale del Tennis – ore 20.00
|Sinner (ITA)
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|Medvedev (RUS)
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Sublime! Jannik Sinner tiene Medevev a quindici dopo tre punti consecutivi e chiude il primo set con autorità. Inizio dirompente per l’altoatesino, il russo, invece, deve far vedere qualcosa in più se vuole provare a impensierire l’altoatesino.
Uno-due di Medvedev, ma va fuori giri e commette il secondo doppio fallo della sua partita. Il russo spinge bene con la prima in slice e rimette la testa avanti, Jannik fallisce il contropiede. Sinner dimezza lo svantaggio e Daniil manda in corridoio il rovescio. Ai vantaggi, il russo serve alla grande e riesce a tenere la battuta.
Errore col diritto per l’azzurro, ma rimedia prontamente con l’ace. Jannik alza quindi il ritmo, non sbaglia più nulla (altro ace alla battuta), riesce agevolmente a tenere il servizio e si porta a un solo game dal primo set.
Prima vincente di Medvedev che viene investito dal diritto micidiale dell’altoatesino. Poi lungo linea fantascientifico di Sinner che mette la freccia, il russo, però, non ci sta e grazie a due punti consecutivi al servizio ribalta tutto. Poi doppio fallo di Daniil, ma riesce comunque a tenere il turno di battuta ai vantaggi.
Turno di battuta impeccabile per l’azzurro che consolida il doppio break di vantaggio. Poco margine di manovra per il russo.
Diritto vincente di Medevev, ma sbaglia il rovescio. Poi altro gratuito del tennista russo questa volta col diritto, Jannik lo infila col lob e si procura altre due palle break, le quali vengono aggredite alla perfezione.
Back favoloso di Jannik, risposta lunga del russo. Il numero uno al mondo accelera, scappa via, tiene il turno di battuta a zero e consolida il break di vantaggio.
Lungo il diritto del russo, accelerazione improvvisa dell’azzurro dopo uno scambio faticoso. Medvedev accorcia con l’ace, ma Jannik si apre bene il campo e a tutto braccio si procura due break, che vengono finalizzate alla grande. Partenza formidabile per il numero uno al mondo con tre vincenti in un game.
La semifinale è iniziata! Jannik Sinner in risposta dopo aver vinto il sorteggio; il tennista russo, invece, servirà per primo.
Fanno in questo momento l’ingresso sul centrale del Foro Sinner e Medvedev. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare. Cielo al momento sereno.
Il match del Foro Italico arriva inoltre in un momento speciale della stagione dell’azzurro. Sinner si presenta a Roma da numero uno del mondo e con una continuità di rendimento impressionante anche sulla terra rossa, superficie che fino a poco tempo fa sembrava meno adatta alle sue caratteristiche. La crescita atletica e la capacità di gestire gli scambi lunghi gli hanno invece permesso di diventare competitivo ovunque, rendendolo oggi il giocatore più temuto del circuito.
Ruud supera in scioltezza Luciano Darderi e approda all’ultimo atto del torneo dove attende uno tra Sinner o Medvedev.
Da allora il bilancio si è completamente capovolto. Sinner ha infatti conquistato nove delle ultime dieci partite disputate contro il russo, prendendosi il controllo della rivalità e dimostrando una superiorità crescente negli scambi da fondo campo. Servizio più incisivo, risposta più aggressiva e soprattutto una gestione dei momenti chiave ormai da campione assoluto: elementi che hanno cambiato radicalmente gli equilibri della sfida.
L’inizio della rivalità era stato infatti un monologo firmato Medvedev. Il russo aveva vinto sei delle prime sette sfide, sfruttando esperienza, continuità e una gestione tattica che spesso mandava fuori giri il tennis aggressivo di Sinner. Poi però qualcosa è cambiato. Dal finale del 2023 in avanti l’azzurro ha fatto un salto di qualità impressionante, sia dal punto di vista mentale che tecnico, trasformando un confronto complicato in una sfida sempre più favorevole.
Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, atto numero 17. Una sfida che negli ultimi anni è diventata una delle rivalità più interessanti del circuito ATP e che a Roma vivrà un capitolo tutto nuovo: il primo confronto sulla terra battuta. Un dettaglio tutt’altro che banale, soprattutto considerando l’evoluzione avuta da entrambi negli ultimi mesi. Se in passato il russo rappresentava quasi un tabù per l’azzurro, oggi la situazione appare completamente ribaltata. E i numeri raccontano con chiarezza questo cambiamento.
L’avventura del numero uno al mondo agli Internazionali d’Italia prosegue. Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev con l’obiettivo di centrare la finalissima e soprattutto allungare la striscia impressionante di vittorie consecutive in tornei Masters 1000. Dall’altra parte, il tennista russo vuole invertire il trend contro l’altoatesino.
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