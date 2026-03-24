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Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: Jannik per continuare a sognare il Sunshine Double

Il numero due al mondo attende la visita dello statunitense. In caso di vittoria l'azzurro approderebbe ai quarti di finale e avvicinerebbe Alcaraz nel ranking

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Miami, Cemento

Ottavi di finale – Campo centrale – Live dalle ore 22.00

Sinner (ITA)
Michelsen (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Tra poco tocca a Jannik!

    Muchova ha battuto, quasi a sorpresa, Mboko in due set. Tra poco il match del numero due al mondo contro Michelsen.

    21:45
  2. Pre
    Test mentale decisivo

    La sfida sarà anche un banco di prova dal punto di vista mentale. Sinner parte con i favori del pronostico, ma dovrà gestire pressione e aspettative, mentre Michelsen proverà a sfruttare ogni occasione per ribaltare il match. Miami può essere un altro passo verso la storia.

    21:45
  4. Pre
    Il sogno Sunshine Double

    In palio c’è un posto nei quarti di finale, ma anche qualcosa di più. Sinner continua infatti a inseguire il cosiddetto Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che rappresenta uno dei traguardi più ambiti nel circuito ATP.

    21:39
  5. Pre
    Precedenti favorevoli

    Proprio i confronti diretti sorridono nettamente all’italiano, che in passato ha sempre avuto la meglio senza concedere set. Un dato che conferma il gap attuale tra i due, ma che non deve portare a sottovalutare l’avversario, soprattutto in un contesto come quello di Miami.

    21:28
  6. Pre
    Michelsen ci prova

    Dall’altra parte della rete ci sarà Alex Michelsen, spinto dal pubblico di casa e dalla voglia di compiere un’impresa. Il giovane americano ha dimostrato di avere talento e personalità, ma contro Sinner parte inevitabilmente sfavorito, anche alla luce dei precedenti già disputati.

    21:16
  7. Pre
    Numeri da campione vero!

    Numeri e prestazioni raccontano di un giocatore in totale controllo. Sinner sta infilando una serie impressionante di vittorie, con pochissimi set concessi, segno di una superiorità tecnica e mentale sempre più evidente rispetto alla concorrenza.

    20:59
  8. Pre
    Il momento di Jannik

    Il momento di forma di Sinner è semplicemente straordinario. Reduce dal trionfo a Indian Wells, l’altoatesino ha confermato anche in Florida un livello di gioco altissimo, dominando i primi turni senza particolari difficoltà e mostrando grande solidità sia al servizio che negli scambi da fondo.

    20:51

  11. Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Miami con un obiettivo chiaro: conquistare i quarti di finale e proseguire la sua corsa in uno dei tornei più prestigiosi della stagione. L’azzurro, numero due del mondo, vuole approfittare della precoce eliminazione di Carlos Alcaraz e sfida negli ottavi l’insidioso Alex Michelsen per continuare a sognare il Sunshine Double.

Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: Jannik per continuare a sognare il Sunshine Double Fonte: Getty

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