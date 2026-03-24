Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: Jannik per continuare a sognare il Sunshine Double

Masters 1000 Miami, Cemento
Ottavi di finale – Campo centrale – Live dalle ore 22.00
|Sinner (ITA)
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|Michelsen (USA)
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Masters 1000 Miami, Cemento
Ottavi di finale – Campo centrale – Live dalle ore 22.00
|Sinner (ITA)
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|Michelsen (USA)
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Muchova ha battuto, quasi a sorpresa, Mboko in due set. Tra poco il match del numero due al mondo contro Michelsen.
La sfida sarà anche un banco di prova dal punto di vista mentale. Sinner parte con i favori del pronostico, ma dovrà gestire pressione e aspettative, mentre Michelsen proverà a sfruttare ogni occasione per ribaltare il match. Miami può essere un altro passo verso la storia.
In palio c’è un posto nei quarti di finale, ma anche qualcosa di più. Sinner continua infatti a inseguire il cosiddetto Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che rappresenta uno dei traguardi più ambiti nel circuito ATP.
Proprio i confronti diretti sorridono nettamente all’italiano, che in passato ha sempre avuto la meglio senza concedere set. Un dato che conferma il gap attuale tra i due, ma che non deve portare a sottovalutare l’avversario, soprattutto in un contesto come quello di Miami.
Dall’altra parte della rete ci sarà Alex Michelsen, spinto dal pubblico di casa e dalla voglia di compiere un’impresa. Il giovane americano ha dimostrato di avere talento e personalità, ma contro Sinner parte inevitabilmente sfavorito, anche alla luce dei precedenti già disputati.
Numeri e prestazioni raccontano di un giocatore in totale controllo. Sinner sta infilando una serie impressionante di vittorie, con pochissimi set concessi, segno di una superiorità tecnica e mentale sempre più evidente rispetto alla concorrenza.
Il momento di forma di Sinner è semplicemente straordinario. Reduce dal trionfo a Indian Wells, l’altoatesino ha confermato anche in Florida un livello di gioco altissimo, dominando i primi turni senza particolari difficoltà e mostrando grande solidità sia al servizio che negli scambi da fondo.
Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Miami con un obiettivo chiaro: conquistare i quarti di finale e proseguire la sua corsa in uno dei tornei più prestigiosi della stagione. L’azzurro, numero due del mondo, vuole approfittare della precoce eliminazione di Carlos Alcaraz e sfida negli ottavi l’insidioso Alex Michelsen per continuare a sognare il Sunshine Double.
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