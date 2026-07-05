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Diretta Live Sinner-Mochizuki Wimbledon Ottavi di finale: Jannik sfida la sorpresa giapponese

Il numero uno al mondo affronta la sorpresa giapponese in una sfida inedita. L'azzurro vuole continuare a crescere, Mochizuki per fare la storia

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Wimbledon, Campo Centrale, Ottavi di finale

LIVE dalle ore 20.30

Sinner (ITA)
Mochizuki (JPN)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    La sfida con Sinner: mission impossible?

    Per Mochizuki si tratta della partita più importante della carriera, ma anche della più complessa. Servirà una prestazione perfetta per provare a mettere in difficoltà il numero 1 del mondo, che arriva al match con numeri e continuità da dominante.

    19:47
  2. Pre
    Il fattore sorpresa e il precedente “Junior”

    Non ci sono precedenti significativi tra i due nel circuito ATP, ma il nome di Mochizuki non è nuovo al grande tennis: il suo successo da junior a Wimbledon resta il suo biglietto da visita più importante. Ora, però, il contesto è completamente diverso. Il palcoscenico è quello dei grandi, e l’avversario è il più difficile possibile.

    19:39
  4. Pre
    Ranking e numeri

    Il confronto con Sinner è inevitabilmente impari sulla carta. L’azzurro è numero 1 del mondo e ha dominato la stagione 2026, mentre Mochizuki è stabilmente fuori dalla top 100 e arrivato a Wimbledon con un ranking intorno alla 150ª posizione. Un divario che si riflette anche nei numeri complessivi della carriera: da una parte un campione già affermato ai massimi livelli, dall’altra un giocatore ancora in costruzione, capace però di sfruttare il momento giusto per emergere.

    19:39
  5. Pre
    Il percorso a Wimbledon del giapponese

    Arrivato a Wimbledon 2026 senza i riflettori puntati addosso, Mochizuki ha iniziato a sorprendere già dalle qualificazioni e poi nel tabellone principale, eliminando avversari più esperti e scalando il torneo turno dopo turno. L’ultima impresa contro il giovane spagnolo Rafael Jódar ha confermato il suo stato di forma: solidità, gestione dei momenti chiave e grande capacità di adattarsi all’erba londinese, superficie su cui il giapponese ha mostrato una crescita evidente.

    19:28
  6. Pre
    Chi è Mochizuki: dal titolo junior di Wimbledon al salto nel tennis vero

    Mochizuki, classe 2003, è nato a Kawasaki ed è cresciuto tra Giappone e Stati Uniti, dove si è formato tennisticamente. Il suo nome era già noto agli addetti ai lavori da junior: nel 2019 ha vinto il torneo ragazzi di Wimbledon, diventando il primo giapponese a conquistare un titolo Slam giovanile. Da lì il passaggio al professionismo non è stato immediato. Il suo percorso nel circuito ATP è stato fatto di Challenger, qualificazioni e crescita graduale, senza esplosioni improvvise ma con una progressione costante.

    19:28

  8. Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, ma agli ottavi trova una delle storie più sorprendenti del torneo: Shintaro Mochizuki. Il giapponese, numero 151 del mondo, è una delle grandi sorprese di questa edizione, arrivato fino a questo punto dopo un percorso oltre le aspettative e partito addirittura dalle qualificazioni. Per il nipponico, però, non è la prima volta che il suo nome emerge in un contesto importante, ma questa è senza dubbio la vetrina più grande della sua carriera nel circuito maggiore.

Diretta Live Sinner-Mochizuki Wimbledon Ottavi di finale: Jannik sfida la sorpresa giapponese Fonte: Getty

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