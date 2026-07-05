Wimbledon, Campo Centrale, Ottavi di finale
LIVE dalle ore 20.30
|Sinner (ITA)
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|Mochizuki (JPN)
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Wimbledon, Campo Centrale, Ottavi di finale
LIVE dalle ore 20.30
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Per Mochizuki si tratta della partita più importante della carriera, ma anche della più complessa. Servirà una prestazione perfetta per provare a mettere in difficoltà il numero 1 del mondo, che arriva al match con numeri e continuità da dominante.
Non ci sono precedenti significativi tra i due nel circuito ATP, ma il nome di Mochizuki non è nuovo al grande tennis: il suo successo da junior a Wimbledon resta il suo biglietto da visita più importante. Ora, però, il contesto è completamente diverso. Il palcoscenico è quello dei grandi, e l’avversario è il più difficile possibile.
Il confronto con Sinner è inevitabilmente impari sulla carta. L’azzurro è numero 1 del mondo e ha dominato la stagione 2026, mentre Mochizuki è stabilmente fuori dalla top 100 e arrivato a Wimbledon con un ranking intorno alla 150ª posizione. Un divario che si riflette anche nei numeri complessivi della carriera: da una parte un campione già affermato ai massimi livelli, dall’altra un giocatore ancora in costruzione, capace però di sfruttare il momento giusto per emergere.
Arrivato a Wimbledon 2026 senza i riflettori puntati addosso, Mochizuki ha iniziato a sorprendere già dalle qualificazioni e poi nel tabellone principale, eliminando avversari più esperti e scalando il torneo turno dopo turno. L’ultima impresa contro il giovane spagnolo Rafael Jódar ha confermato il suo stato di forma: solidità, gestione dei momenti chiave e grande capacità di adattarsi all’erba londinese, superficie su cui il giapponese ha mostrato una crescita evidente.
Mochizuki, classe 2003, è nato a Kawasaki ed è cresciuto tra Giappone e Stati Uniti, dove si è formato tennisticamente. Il suo nome era già noto agli addetti ai lavori da junior: nel 2019 ha vinto il torneo ragazzi di Wimbledon, diventando il primo giapponese a conquistare un titolo Slam giovanile. Da lì il passaggio al professionismo non è stato immediato. Il suo percorso nel circuito ATP è stato fatto di Challenger, qualificazioni e crescita graduale, senza esplosioni improvvise ma con una progressione costante.
Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, ma agli ottavi trova una delle storie più sorprendenti del torneo: Shintaro Mochizuki. Il giapponese, numero 151 del mondo, è una delle grandi sorprese di questa edizione, arrivato fino a questo punto dopo un percorso oltre le aspettative e partito addirittura dalle qualificazioni. Per il nipponico, però, non è la prima volta che il suo nome emerge in un contesto importante, ma questa è senza dubbio la vetrina più grande della sua carriera nel circuito maggiore.
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