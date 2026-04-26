Diretta Live Sinner-Moller Madrid sedicesimi di finale: Jannik vince il primo set

Masters 1000 Madrid, terra
3° Turno – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|6
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|Moller (DAN)
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Ultimo aggiornamento:
Masters 1000 Madrid, terra
3° Turno – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|6
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|Moller (DAN)
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Turno di battuta agevole anche per Moller che pareggia i conti.
Turno di battuta a zero per l’azzurro che inizia col piede giusto il secondo set.
Larga la risposta dell’altoatesino, lungo, però, anche il rovescio del danese. Jannik accelera e va sopra di due (diritto e rovescio vincente), Moller si rifà prontamente con un vincente al centro e ace. Ai vantaggi, il numero 169 al mondo commette doppio fallo, Sinner ringrazia e mette il punto esclamativo al primo set.
Falsa partenza per l’azzurro, ma rimedia con la prima di servizio. Poi errore col diritto dello stesso Jannik e doppio fallo con Moller che ha due chance per prolungare le sorti del set e finalizza il break al primo tentativo in risposta.
Ruggisce in risposta Jannik; il danese, invece, sbaglia completamente il diritto incrociato. Poi Moller a campo completamente spalancato manda fuori il passante e concede a Sinner tre possibilità di break, le quali vengono prontamente capitalizzate al meglio.
Lungo il diritto centrale di Jannik. L’azzurro rimedia con lo schiaffo al volo, Moller arriva alla grande sulla palla corta del numero uno al mondo e finalizza col diritto il sorpasso. Il danese manda, però, il passante contro la rete, Sinner torna a respirare, allunga nel punteggio e consolida il break di vantaggio, nonostante non sia nella sua miglior versione.
Due risposte formidabili permettono a Jannik di andare sul doppio vantaggio. Moller accorcia approfittando di un errore col rovescio dell’altoatesino, ma Sinner non ci sta, reagisce con la palla corta e si procura due occasioni di break, le quali vengono prontamente finalizzate al secondo tentativo.
Prima vincente dell’azzurro, ma è ancora impreciso e troppo profondo il diritto. Poi Jannik piazza l’ace (il terzo), il danese spezza la retroguardia dell’altoatesino con un rovescio chirurgico e sensazionale. Il numero uno al mondo alza il rendimento al servizio e tiene la battuta, ancora con qualche difficoltà di troppo.
Rovescio vincente di Moller, il danese si ripete con l’ace. Lo scandinavo scappa via, lascia Jannik a quindici dopo tre punti consecutivi e tiene alla grande il servizio.
Vincente il servizio di Jannik, ma l’azzurro spedisce contro la rete il diritto lungo linea. Quindi altro errore dell’italiano questa volta col rovescio, Sinner, però, si rifà prontamente trovando il primo ace della partita. Sul pari trenta, altro ace esterno e turno di battuta mantenuto con autorità.
Partita iniziata. Jannik al servizio; Moller in risposta dopo aver vinto il sorteggio.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco i due tennisti. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
La sfida è in programma domenica 26 aprile alla Caja Mágica, sul campo centrale, con inizio fissato non prima delle 16. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW e Sky Go. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
Nessun precedente in carriera tra Sinner e Moller. Quello di oggi, infatti, sarà la prima volta che i due si affronteranno.
Chi vince la sfida, attende uno tra Norrie o Tirante con l’inglese nettamente favorito per il passaggio del turno.
Dall’altra parte della rete ci sarà un Moller in crescita, capace di costruirsi un percorso solido tra qualificazioni e tabellone principale. Il danese arriva con entusiasmo e senza pressioni, caratteristiche che lo rendono un avversario da affrontare con attenzione, soprattutto nelle fasi iniziali del match.
Il debutto nel torneo ha offerto segnali importanti. Contro Benjamin Bonzi, Sinner ha dovuto alzare il livello nei momenti chiave, trovando soluzioni e ritmo dopo una partenza complessa. Una vittoria utile per prendere confidenza con le condizioni di gioco madrilene, spesso rapide e insidiose, e per entrare pienamente nel torneo.
Jannik Sinner torna protagonista al Masters 1000 di Madrid, pronto a prendersi la scena. Il numero uno del mondo affronta il danese Elmer Møller nel terzo turno del torneo spagnolo, con l’obiettivo di proseguire la sua corsa e trovare sempre più continuità su una superficie che richiede adattamento e pazienza. L’altoatesino arriva all’appuntamento con fiducia, forte di un avvio di stagione che lo ha consacrato ai vertici del tennis mondiale.
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