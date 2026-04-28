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Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: Jannik per un posto nei quarti

Il numero uno al mondo sfida l'inglese in un match sulla carta che presenta diverse insidie. Più tardi tocca a Musetti e Cobolli, l'Italia sogna tre azzurri ai quarti

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Masters 1000 Madrid, terra

Ottavi di finale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 11.00

Sinner (ITA) 0
Norrie (GBR) 0

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Sinner e Norrie in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo rosso i due tennisti. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare. 

    11:06
  2. Pre
    Dove vedere il Masters 1000 di Madrid

    Gli incontri saranno trasmessi su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento. 

    10:58
  4. Pre
    L'avversario dei quarti

    Chi vince la partita, affronta uno tra Kopriva o Jodar, il match tra i due è in programma alle ore 16.00. 

    10:49
  5. Pre
    I precedenti Sinner-Norrie

    Nessun precedente in carriera tra i due tennisti. La sfida di Madrid, sarà quindi la prima in assoluto per Jannik e Cameron. 

    10:46
  6. Pre
    Italia protagonista: tre azzurri negli ottavi

    Il dato che conta è la presenza: tre italiani negli ottavi del ATP Madrid Open. Un segnale forte di un movimento in salute, capace di competere stabilmente nei grandi tornei. Non solo Sinner: la profondità del tennis azzurro è ormai una realtà consolidata.

    10:37
  7. Pre
    Cobolli sogna il colpaccio: Medvedev è il muro

    Chi parte sfavorito ma senza nulla da perdere è Flavio Cobolli, opposto a Daniil Medvedev. Il russo rappresenta un ostacolo durissimo, ma il romano arriva con fiducia e voglia di stupire. Per ribaltare il pronostico servirà coraggio e una partita fuori giri.

    10:31
  8. Pre
    Musetti, talento contro solidità: sfida aperta 

    Più intricata la strada di Lorenzo Musetti, atteso da un confronto di qualità contro Jiří Lehečka. Il carrarino dovrà accendere il suo tennis fatto di variazioni e colpi spettacolari per spezzare il ritmo dell’avversario. Madrid può esaltare il suo stile, ma servirà una prova matura.

    10:22
  10. Pre
    Ostacolo Norrie: equilibrio solo sulla carta

    Per Sinner c’è Cameron Norrie, avversario solido e imprevedibile. Le quote parlano chiaro e indicano l’azzurro come netto favorito, ma a questi livelli guai abbassare la guardia. Servirà continuità, ritmo e quella lucidità che ha reso l’altoatesino il punto di riferimento del circuito.

    10:17

  12. Inizia un martedì da vivere tutto d’un fiato sulla terra rossa di Madrid, dove il tennis italiano si gioca un posto tra i migliori otto del torneo con tre azzurri ancora in corsa. Riflettori puntati su Jannik Sinner, leader del ranking e chiamato a ribadire la propria superiorità in un tabellone che si fa sempre più selettivo. L’altoatesino sfida Norrie che ha eliminato nel precedente turno l’argentino Tirante in due set. Più tardi Lorenzo Musetti affronta il ceco Lehecka, mentre Flavio Cobolli, dopo la finale di Monaco persa contro Shelton, se la vedrà con Medvedev nel tardo pomeriggio.

Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: Jannik per un posto nei quarti Fonte: Getty

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