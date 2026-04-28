Diretta Live Sinner-Norrie Madrid Ottavi di finale: Jannik per un posto nei quarti

Masters 1000 Madrid, terra
Ottavi di finale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 11.00
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Masters 1000 Madrid, terra
Ottavi di finale – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 11.00
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Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo rosso i due tennisti. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Gli incontri saranno trasmessi su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
Chi vince la partita, affronta uno tra Kopriva o Jodar, il match tra i due è in programma alle ore 16.00.
Nessun precedente in carriera tra i due tennisti. La sfida di Madrid, sarà quindi la prima in assoluto per Jannik e Cameron.
Il dato che conta è la presenza: tre italiani negli ottavi del ATP Madrid Open. Un segnale forte di un movimento in salute, capace di competere stabilmente nei grandi tornei. Non solo Sinner: la profondità del tennis azzurro è ormai una realtà consolidata.
Chi parte sfavorito ma senza nulla da perdere è Flavio Cobolli, opposto a Daniil Medvedev. Il russo rappresenta un ostacolo durissimo, ma il romano arriva con fiducia e voglia di stupire. Per ribaltare il pronostico servirà coraggio e una partita fuori giri.
Più intricata la strada di Lorenzo Musetti, atteso da un confronto di qualità contro Jiří Lehečka. Il carrarino dovrà accendere il suo tennis fatto di variazioni e colpi spettacolari per spezzare il ritmo dell’avversario. Madrid può esaltare il suo stile, ma servirà una prova matura.
Per Sinner c’è Cameron Norrie, avversario solido e imprevedibile. Le quote parlano chiaro e indicano l’azzurro come netto favorito, ma a questi livelli guai abbassare la guardia. Servirà continuità, ritmo e quella lucidità che ha reso l’altoatesino il punto di riferimento del circuito.
Inizia un martedì da vivere tutto d’un fiato sulla terra rossa di Madrid, dove il tennis italiano si gioca un posto tra i migliori otto del torneo con tre azzurri ancora in corsa. Riflettori puntati su Jannik Sinner, leader del ranking e chiamato a ribadire la propria superiorità in un tabellone che si fa sempre più selettivo. L’altoatesino sfida Norrie che ha eliminato nel precedente turno l’argentino Tirante in due set. Più tardi Lorenzo Musetti affronta il ceco Lehecka, mentre Flavio Cobolli, dopo la finale di Monaco persa contro Shelton, se la vedrà con Medvedev nel tardo pomeriggio.
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