Diretta LIVE Sinner-Ofner Internazionali d'Italia 2°turno: Jannik debutta a Roma

Internazionali BNL d’Italia, terra
Secondo Turno – Stadio Centrale del Tennis – ore 19.15
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Ofner (AUT)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Internazionali BNL d’Italia, terra
Secondo Turno – Stadio Centrale del Tennis – ore 19.15
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Ofner (AUT)
|–
|–
|–
Gli Internazionali rappresentano molto più di un torneo. Per il tennis italiano sono una vetrina, un simbolo e ora anche una concreta occasione di trionfo. L’ultima vittoria azzurra firmata da Adriano Panatta nel 1976 resta un tabù che il pubblico sogna di spezzare proprio con Sinner, diventato ormai il volto di una generazione capace di cambiare il destino del movimento italiano.
Chi vince la sfida attende uno tra Popyrin o Mensik al terzo turno, partita in programma alle 20.35.
Roma è l’ultimo tassello mancante nella collezione di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha già conquistato tutti gli altri Masters 1000 del circuito: da Miami a Shanghai, passando per Cincinnati, Toronto, Montecarlo, Madrid e Indian Wells. Adesso il sogno è completare l’opera proprio al Foro Italico, nel torneo più sentito dal pubblico italiano.
Se un tempo l’attesa rischiava di trasformarsi in peso, oggi Sinner sembra essersi nutrito proprio delle aspettative. Il salto mentale compiuto negli ultimi mesi è stato impressionante: gestione dei momenti chiave, continuità e una sicurezza ormai da veterano del circuito. Roma vuole capire subito a che punto è il suo numero uno, lui invece vuole mandare un messaggio chiaro a tutti i rivali.
Dall’altra parte della rete ci sarà Sebastian Ofner, austriaco numero 82 del ranking ATP, arrivato al secondo turno dopo il successo contro Michelsen. Un avversario da non sottovalutare, soprattutto sulla terra rossa, superficie che può sempre nascondere insidie. Ofner proverà a giocare a braccio libero e a togliere ritmo all’azzurro, ma il pronostico resta saldamente dalla parte del campione italiano.
Roma si ferma per Sinner. L’altoatesino scenderà in campo nella sessione serale, non prima delle 19, in un Centrale che si annuncia tutto esaurito. Dopo mesi vissuti da dominatore assoluto del circuito, il numero uno torna a giocare in Italia con addosso inevitabilmente i riflettori più pesanti.
L’abbraccio del Foro Italico, le luci del Centrale e tutta l’attesa di un Paese sulle spalle del numero uno del mondo. Jannik Sinner debutta, tra pochi minuti, agli Internazionali d’Italia affrontando Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Una serata speciale per l’azzurro, chiamato a confermare il suo straordinario momento davanti al pubblico di casa e provare ad aggiungere alla sua collezione anche il trofeo tricolore (pezzo mancante del puzzle).
Come verificare se i versamenti eseguiti siano correttiLEGGI
ULTIME NOTIZIE