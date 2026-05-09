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Diretta LIVE Sinner-Ofner Internazionali d'Italia 2°turno: Jannik debutta a Roma

L'altoatesino debutta al Foro Italico contro l'austriaco: il numero uno del mondo prova ad accendere la serata italiana

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Internazionali BNL d’Italia, terra

Secondo Turno – Stadio Centrale del Tennis – ore 19.15

Sinner (ITA)
Ofner (AUT)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Il sogno azzurro passa dal Foro

    Gli Internazionali rappresentano molto più di un torneo. Per il tennis italiano sono una vetrina, un simbolo e ora anche una concreta occasione di trionfo. L’ultima vittoria azzurra firmata da Adriano Panatta nel 1976 resta un tabù che il pubblico sogna di spezzare proprio con Sinner, diventato ormai il volto di una generazione capace di cambiare il destino del movimento italiano.

    18:53
  2. Pre
    L’avversario del terzo turno

    Chi vince la sfida attende uno tra Popyrin o Mensik al terzo turno, partita in programma alle 20.35. 

    18:49
  4. Pre
    Roma, il tassello mancante

    Roma è l’ultimo tassello mancante nella collezione di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha già conquistato tutti gli altri Masters 1000 del circuito: da Miami a Shanghai, passando per Cincinnati, Toronto, Montecarlo, Madrid e Indian Wells. Adesso il sogno è completare l’opera proprio al Foro Italico, nel torneo più sentito dal pubblico italiano.

    18:42
  5. Pre
    Sinner e una pressione diventata normalità

    Se un tempo l’attesa rischiava di trasformarsi in peso, oggi Sinner sembra essersi nutrito proprio delle aspettative. Il salto mentale compiuto negli ultimi mesi è stato impressionante: gestione dei momenti chiave, continuità e una sicurezza ormai da veterano del circuito. Roma vuole capire subito a che punto è il suo numero uno, lui invece vuole mandare un messaggio chiaro a tutti i rivali.

    18:38
  6. Pre
    Ofner senza paura: missione impresa

    Dall’altra parte della rete ci sarà Sebastian Ofner, austriaco numero 82 del ranking ATP, arrivato al secondo turno dopo il successo contro Michelsen. Un avversario da non sottovalutare, soprattutto sulla terra rossa, superficie che può sempre nascondere insidie. Ofner proverà a giocare a braccio libero e a togliere ritmo all’azzurro, ma il pronostico resta saldamente dalla parte del campione italiano.

    18:35
  7. Pre
    Il ritorno del re davanti al pubblico italiano

    Roma si ferma per Sinner. L’altoatesino scenderà in campo nella sessione serale, non prima delle 19, in un Centrale che si annuncia tutto esaurito. Dopo mesi vissuti da dominatore assoluto del circuito, il numero uno torna a giocare in Italia con addosso inevitabilmente i riflettori più pesanti. 

    18:31

  9. L’abbraccio del Foro Italico, le luci del Centrale e tutta l’attesa di un Paese sulle spalle del numero uno del mondo. Jannik Sinner debutta, tra pochi minuti, agli Internazionali d’Italia affrontando Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Una serata speciale per l’azzurro, chiamato a confermare il suo straordinario momento davanti al pubblico di casa e provare ad aggiungere alla sua collezione anche il trofeo tricolore (pezzo mancante del puzzle).

Diretta LIVE Sinner-Ofner Internazionali d'Italia 2°turno: Jannik debutta a Roma Fonte: Getty

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