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Diretta LIVE Sinner-Pellegrino Internazionali d'Italia Ottavi di finale: derby tutto italiano con vista sui quarti

Il numero uno al mondo, dopo aver battuto Popyrin, sfida il pugliese Pellegrino, autentica rivelazione del torneo

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Internazionali BNL d’Italia, terra

Ottavi di finale – Stadio Centrale del Tennis – ore 15.15

Sinner (ITA)
Pellegrino (ITA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    L’obiettivo dell’altoatesino

    Per Sinner l’obiettivo è chiaro: continuare la corsa verso il titolo davanti ai tifosi italiani. Per Pellegrino resta invece la possibilità di vivere una serata indimenticabile contro il giocatore più forte del mondo. Comunque vada, il derby del Foro Italico promette emozioni e spettacolo tutto azzurro.

    14:47
  2. Pre
    La condizione di Jannik

    Sinner arriva al derby in condizioni straordinarie. Nell’ultimo match ha demolito Alexei Popyrin lasciandogli appena due game, dominando dal primo all’ultimo punto. Una prestazione che ha acceso ancora di più l’entusiasmo dei tifosi romani, convinti di poter assistere a un’altra cavalcata del fenomeno azzurro.

    14:47
  4. Pre
    Missione impossibile?

    Lo stesso Pellegrino ha ammesso la difficoltà della missione. Nei giorni scorsi ha ricordato un vecchio allenamento disputato contro Sinner a Santa Margherita di Pula: “Presi una stesa allucinante”. Parole sincere, ma anche il segnale del rispetto che tutto il circuito italiano nutre oggi verso il numero uno del mondo.

    14:41
  5. Pre
    Il pronostico sorride a Jannik

    Il pronostico, però, pende tutto dalla parte di Sinner. L’azzurro non perde infatti un derby italiano in un main draw ATP dal 2020. Da allora il campione altoatesino ha sempre imposto la propria superiorità contro i connazionali, costruendo numeri impressionanti che certificano il dominio raggiunto nel tennis mondiale.

    14:40
  6. Pre
    Pellegrino, il sogno continua

    Per Pellegrino è la settimana della vita. Il pugliese, partito dalle qualificazioni, ha centrato il miglior risultato della carriera in un Masters 1000 eliminando anche Frances Tiafoe. Un cammino sorprendente che lo ha trasformato nella favola italiana del torneo e che ora gli regala la sfida più prestigiosa possibile contro il leader del ranking ATP.

    14:36

  8. Tempo di derby! Jannik Sinner non vuole fermarsi e dopo il rientro vincente agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo si prepara a sfidare Andrea Pellegrino in un match tutto azzurro che mette in palio l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Un confronto inedito nel circuito maggiore, ma dal sapore speciale davanti al pubblico del Foro Italico.

Diretta LIVE Sinner-Pellegrino Internazionali d'Italia Ottavi di finale: derby tutto italiano con vista sui quarti Fonte: Getty

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