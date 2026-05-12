Diretta LIVE Sinner-Pellegrino Internazionali d'Italia Ottavi di finale: derby tutto italiano con vista sui quarti

Internazionali BNL d’Italia, terra
Ottavi di finale – Stadio Centrale del Tennis – ore 15.15
|Sinner (ITA)
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|Pellegrino (ITA)
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Internazionali BNL d’Italia, terra
Ottavi di finale – Stadio Centrale del Tennis – ore 15.15
|Sinner (ITA)
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Per Sinner l’obiettivo è chiaro: continuare la corsa verso il titolo davanti ai tifosi italiani. Per Pellegrino resta invece la possibilità di vivere una serata indimenticabile contro il giocatore più forte del mondo. Comunque vada, il derby del Foro Italico promette emozioni e spettacolo tutto azzurro.
Sinner arriva al derby in condizioni straordinarie. Nell’ultimo match ha demolito Alexei Popyrin lasciandogli appena due game, dominando dal primo all’ultimo punto. Una prestazione che ha acceso ancora di più l’entusiasmo dei tifosi romani, convinti di poter assistere a un’altra cavalcata del fenomeno azzurro.
Lo stesso Pellegrino ha ammesso la difficoltà della missione. Nei giorni scorsi ha ricordato un vecchio allenamento disputato contro Sinner a Santa Margherita di Pula: “Presi una stesa allucinante”. Parole sincere, ma anche il segnale del rispetto che tutto il circuito italiano nutre oggi verso il numero uno del mondo.
Il pronostico, però, pende tutto dalla parte di Sinner. L’azzurro non perde infatti un derby italiano in un main draw ATP dal 2020. Da allora il campione altoatesino ha sempre imposto la propria superiorità contro i connazionali, costruendo numeri impressionanti che certificano il dominio raggiunto nel tennis mondiale.
Per Pellegrino è la settimana della vita. Il pugliese, partito dalle qualificazioni, ha centrato il miglior risultato della carriera in un Masters 1000 eliminando anche Frances Tiafoe. Un cammino sorprendente che lo ha trasformato nella favola italiana del torneo e che ora gli regala la sfida più prestigiosa possibile contro il leader del ranking ATP.
Tempo di derby! Jannik Sinner non vuole fermarsi e dopo il rientro vincente agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo si prepara a sfidare Andrea Pellegrino in un match tutto azzurro che mette in palio l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Un confronto inedito nel circuito maggiore, ma dal sapore speciale davanti al pubblico del Foro Italico.
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