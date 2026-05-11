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Diretta LIVE Sinner-Popyrin Internazionali d'Italia terzo turno: Jannik mette nel mirino gli ottavi di finale

Il numero uno al mondo attende la visita dell'australiano in una partita che mette sul vassoio un biglietto per gli ottavi di finale del torneo

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Internazionali BNL d’Italia, terra

Terzo turno – Stadio Centrale del Tennis – ore 16.00

Sinner (ITA) 0
Popyrin (AUS) 0

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso in campo Sinner e Popyrin. Qualche minuto di riscaldamento e la partita, valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia può iniziare.

    15:52
  2. Pre
    Dove vedere la partita!

    La sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia, sarà trasmessa oggi non prima delle 16 sul Centrale del Foro Italico.  Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e anche in chiaro su TV8. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento. 

    15:33
  4. Pre
    L’avversario del prossimo turno

    Chi vince la partita affronterà Andrea Pellegrino agli ottavi di finale, la rivelazione italiana ha eliminato dal torneo l’americano Frances Tiafoe.

    15:31
  5. Pre
    Come stanno andando gli altri italiani?

    Roma, intanto, continua a vivere giorni storici per il tennis italiano. Oltre a Sinner, il pubblico si gode anche il percorso di Lorenzo Musetti, sempre più maturo sulla terra rossa, e le speranze legate a Flavio Cobolli, Riflettori focalizzati anche sulla sorpresa Pellegrino, che ha appena supera la resistenza di Tiafoe e si è qualificato per gli ottavi. Nel femminile, invece, già eliminate sia Jasmine Paolini sia Elisabetta Cocciaretto.

    15:21
  6. Pre
    I precedenti

    Quello del Centrale sarà il quarto capitolo della sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, un duello che negli anni ha raccontato anche la crescita impressionante dell’azzurro. Il bilancio dei precedenti dice 2-1 per il numero uno del mondo, ma soprattutto evidenzia il cambio di marcia avuto da Sinner rispetto ai primi incroci nel circuito ATP. L’unico sorriso dell’australiano risale infatti al 2021, quando a Madrid Popyrin riuscì a sorprendere un Sinner ancora in piena fase di maturazione.

    • Madrid 2021 (terra rossa)
      Popyrin b. Sinner 7-6, 6-2
    • US Open 2025 (cemento)
      Sinner b. Popyrin 6-3, 6-2, 6-2
    • Doha 2026 (cemento)
      Sinner b. Popyrin 6-3, 7-5
    15:11
  7. Pre
    Chi è Popyrin

    Di fronte ci sarà però un avversario capace di accendersi improvvisamente. Popyrin arriva a questa sfida con il ruolo di outsider, ma il suo tennis aggressivo può creare problemi se lasciato entrare in ritmo. Servizio potente, ricerca continua della profondità e colpi rapidi: l’australiano proverà a togliere tempo a Sinner e a spezzare il controllo degli scambi.

    14:53
  8. Pre
    Roma, il pezzo del puzzle mancante

    Tra i nove Masters 1000, infatti, quello romano è l’ultimo vero gigante ancora da conquistare per l’azzurro. Nel suo palmarès brillano già titoli pesantissimi tra cemento e indoor, da Miami a Shanghai passando per Cincinnati e Monte-Carlo, ma il Foro Italico resta il trofeo che può consacrarlo definitivamente anche davanti al pubblico italiano. Vincere a Roma significherebbe completare un altro tassello nella sua crescita sulla terra rossa e presentarsi al Roland Garros con ambizioni ancora più alte.

    14:52
  10. Pre
    Sinner, debutto convincente

    Dopo il debutto convincente contro Ofner, le sensazioni attorno a Sinner sono diventate ancora più positive. Il leader del ranking ATP ha mostrato brillantezza atletica, intensità negli scambi e quella solidità mentale che negli ultimi mesi lo ha reso il punto di riferimento del circuito. Roma osserva, sogna e si aggrappa al suo campione. Perché gli Internazionali rappresentano molto più di un semplice Masters 1000: sono il torneo di casa, il palcoscenico che manca ancora alla collezione di Sinner e la grande ossessione di un movimento intero.

    14:46

  12. Il richiamo del Centrale, il boato del Foro Italico e un’altra giornata tutta da vivere per Jannik Sinner. Agli Internazionali d’Italia il numero uno del mondo torna in campo contro Alexei Popyrin per inseguire gli ottavi di finale e continuare la sua rincorsa al titolo più desiderato dal tennis azzurro.

Diretta LIVE Sinner-Popyrin Internazionali d'Italia terzo turno: Jannik mette nel mirino gli ottavi di finale Fonte: Getty

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