Diretta LIVE Sinner-Popyrin Internazionali d'Italia terzo turno: Jannik mette nel mirino gli ottavi di finale

Internazionali BNL d’Italia, terra
Terzo turno – Stadio Centrale del Tennis – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|0
|–
|–
|Popyrin (AUS)
|0
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Internazionali BNL d’Italia, terra
Terzo turno – Stadio Centrale del Tennis – ore 16.00
|Sinner (ITA)
|0
|–
|–
|Popyrin (AUS)
|0
|–
|–
Fanno in questo momento l’ingresso in campo Sinner e Popyrin. Qualche minuto di riscaldamento e la partita, valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia può iniziare.
La sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia, sarà trasmessa oggi non prima delle 16 sul Centrale del Foro Italico. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e anche in chiaro su TV8. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
Chi vince la partita affronterà Andrea Pellegrino agli ottavi di finale, la rivelazione italiana ha eliminato dal torneo l’americano Frances Tiafoe.
Roma, intanto, continua a vivere giorni storici per il tennis italiano. Oltre a Sinner, il pubblico si gode anche il percorso di Lorenzo Musetti, sempre più maturo sulla terra rossa, e le speranze legate a Flavio Cobolli, Riflettori focalizzati anche sulla sorpresa Pellegrino, che ha appena supera la resistenza di Tiafoe e si è qualificato per gli ottavi. Nel femminile, invece, già eliminate sia Jasmine Paolini sia Elisabetta Cocciaretto.
Quello del Centrale sarà il quarto capitolo della sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, un duello che negli anni ha raccontato anche la crescita impressionante dell’azzurro. Il bilancio dei precedenti dice 2-1 per il numero uno del mondo, ma soprattutto evidenzia il cambio di marcia avuto da Sinner rispetto ai primi incroci nel circuito ATP. L’unico sorriso dell’australiano risale infatti al 2021, quando a Madrid Popyrin riuscì a sorprendere un Sinner ancora in piena fase di maturazione.
Di fronte ci sarà però un avversario capace di accendersi improvvisamente. Popyrin arriva a questa sfida con il ruolo di outsider, ma il suo tennis aggressivo può creare problemi se lasciato entrare in ritmo. Servizio potente, ricerca continua della profondità e colpi rapidi: l’australiano proverà a togliere tempo a Sinner e a spezzare il controllo degli scambi.
Tra i nove Masters 1000, infatti, quello romano è l’ultimo vero gigante ancora da conquistare per l’azzurro. Nel suo palmarès brillano già titoli pesantissimi tra cemento e indoor, da Miami a Shanghai passando per Cincinnati e Monte-Carlo, ma il Foro Italico resta il trofeo che può consacrarlo definitivamente anche davanti al pubblico italiano. Vincere a Roma significherebbe completare un altro tassello nella sua crescita sulla terra rossa e presentarsi al Roland Garros con ambizioni ancora più alte.
Dopo il debutto convincente contro Ofner, le sensazioni attorno a Sinner sono diventate ancora più positive. Il leader del ranking ATP ha mostrato brillantezza atletica, intensità negli scambi e quella solidità mentale che negli ultimi mesi lo ha reso il punto di riferimento del circuito. Roma osserva, sogna e si aggrappa al suo campione. Perché gli Internazionali rappresentano molto più di un semplice Masters 1000: sono il torneo di casa, il palcoscenico che manca ancora alla collezione di Sinner e la grande ossessione di un movimento intero.
Il richiamo del Centrale, il boato del Foro Italico e un’altra giornata tutta da vivere per Jannik Sinner. Agli Internazionali d’Italia il numero uno del mondo torna in campo contro Alexei Popyrin per inseguire gli ottavi di finale e continuare la sua rincorsa al titolo più desiderato dal tennis azzurro.
Come verificare se i versamenti eseguiti siano correttiLEGGI
ULTIME NOTIZIE