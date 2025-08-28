Virgilio Sport
Diretta Live Sinner-Popyrin Us Open secondo turno: Jannik prova a sfatare il tabù australiano

Il numero uno al mondo torna in campo a Flushing Meadows e attende l'atleta di Sydney. Un solo precedente in carriera con la vittoria di Popyrin

Riassunto dell'evento

Us Open – Live dalle 19.10

Campo Centrale, 2°Turno

Sinner (ITA)
Popyrin (AUS)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    L’avversario del prossimo turno

    Chi vince la sfida attende uno tra Royer o Shapovalov al terzo turno degli Us Open.

    18:46
  2. Pre
    I precedenti

    Un solo precedente in carriera tra i due tennisti e ad avere la meglio è stato proprio Popyrin nel 2021 al secondo turno sulla terra battuta di Madrid.

    • Masters 1000 Madrid 2° turno, Sinner-Popyrin: 6-7, 2-6
    18:42
  4. Pre
    Popyrin, un avversario da non sottovalutare

    L’australiano classe ’99 si presenta con la solita ricetta: grande servizio, colpi esplosivi e poca paura nell’affrontare i big. Popyrin arriva al secondo turno con fiducia, consapevole che il match con Sinner rappresenta un’occasione enorme per lasciare il segno nello Slam a stelle e strisce.

    18:37
  5. Pre
    Sinner in crescita dopo Cincinnati

    Il cammino newyorkese di Sinner è iniziato col piede giusto: solido, preciso e già più brillante rispetto alle incertezze mostrate a Cincinnati, dove il ritiro in finale contro Alcaraz aveva fatto scattare qualche campanello d’allarme. A Flushing Meadows, invece, il campione in carica di Wimbledon vuole dimostrare di essere pronto a correre fino in fondo, oltre a difendere il titolo conquistato solamente un anno fa.

    18:31

  7. Archiviata senza particolari affanni la pratica Kopriva, Jannik Sinner torna in campo a Flushing Meadows agli US Open 2025 per il secondo turno. L’altoatesino, numero uno del mondo e grande favorito nella parte bassa del tabellone, se la vedrà contro Alexei Popyrin, avversario ostico e dotato di colpi velenosi, soprattutto al servizio.

Diretta Live Sinner-Popyrin Us Open secondo turno: Jannik prova a sfatare il tabù australiano Fonte: Getty

