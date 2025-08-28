Diretta Live Sinner-Popyrin Us Open secondo turno: Jannik prova a sfatare il tabù australiano

Us Open – Live dalle 19.10
Campo Centrale, 2°Turno
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Popyrin (AUS)
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Chi vince la sfida attende uno tra Royer o Shapovalov al terzo turno degli Us Open.
Un solo precedente in carriera tra i due tennisti e ad avere la meglio è stato proprio Popyrin nel 2021 al secondo turno sulla terra battuta di Madrid.
L’australiano classe ’99 si presenta con la solita ricetta: grande servizio, colpi esplosivi e poca paura nell’affrontare i big. Popyrin arriva al secondo turno con fiducia, consapevole che il match con Sinner rappresenta un’occasione enorme per lasciare il segno nello Slam a stelle e strisce.
Il cammino newyorkese di Sinner è iniziato col piede giusto: solido, preciso e già più brillante rispetto alle incertezze mostrate a Cincinnati, dove il ritiro in finale contro Alcaraz aveva fatto scattare qualche campanello d’allarme. A Flushing Meadows, invece, il campione in carica di Wimbledon vuole dimostrare di essere pronto a correre fino in fondo, oltre a difendere il titolo conquistato solamente un anno fa.
Archiviata senza particolari affanni la pratica Kopriva, Jannik Sinner torna in campo a Flushing Meadows agli US Open 2025 per il secondo turno. L’altoatesino, numero uno del mondo e grande favorito nella parte bassa del tabellone, se la vedrà contro Alexei Popyrin, avversario ostico e dotato di colpi velenosi, soprattutto al servizio.
