Internazionali d'Italia, Sinner supera Rublev in due set e strappa un record storico a Djokovic

Internazionali BNL d’Italia, terra
Quarti di finale – Stadio Centrale del Tennis – ore 13.00
|Sinner (ITA)
|6
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|Rublev (RUS)
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Ultimo aggiornamento:
Internazionali BNL d’Italia, terra
Quarti di finale – Stadio Centrale del Tennis – ore 13.00
|Sinner (ITA)
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|Rublev (RUS)
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Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d’Italia e continua a far sognare il pubblico del Foro Italico. L’azzurro supera Andrey Rublev e conquista un posto tra i migliori quattro del torneo. Ora l’altoatesino attende di conoscere il nome del prossimo avversario: questa sera infatti si sfideranno Daniil Medvedev e Martin Landaluce, da cui uscirà il rivale della semifinale. Jannik grazie alla vittoria su Rublev stabilisce il record più lungo di partite vinte in un torneo Masters 1000.
Game, set, match! Jannik Sinner spegne le speranze di rimonta di Rublev e avanza in semifinale agli Internazionali d’Italia. Ennesima prova di forza contro un top-ben del numero uno al mondo!
Turno di battuta a quindici dopo tre punti consecutivi per Rublev, ma nel prossimo game Jannik può chiudere definitivamente la partita.
Il numero uno al mondo trova tre punti consecutivi al servizio, poi si spegne la luce. Rublev, infatti, grazie a diritto vincente e due errori di Jannik in manovra pareggia i conti. Ai vantaggi, uno-due micidiale dell’altoatesino che chiude da fuoriclasse il personale turno di battuta e si porta a un solo game dalla semifinale agli Internazionali d’Italia.
Errore in manovra per Rublev, Jannik in risposta va avanti di due, il russo dimezza il punteggio con la seconda di servizio. In una situazione comunque scomoda di punteggio, Sinner stecca il diritto. Sul pari trenta, Rublev piazza lo smash e riesce a tenere la battuta, tornando a un solo game di distanza dal numero uno al mondo.
Due i punti consecutivi di Jannik, poi Rublev in risposta dimezza lo svantaggio e Sinner commette doppio fallo. L’altoatesino sbaglia quindi il diritto e concede palla break al moscovita, che questa volta finalizza col pallonetto. Il russo prova a crederci.
Lungo il diritto di Rublev, che rimedia prontamente in accelerazione e con lo smash a rete. L’altoatesino sbaglia quindi la risposta, il russo va avanti di due, Sinner, però, torna a mettere pressione con la contro smorzata da fuoriclasse. In una situazione di vantaggio, ma scomoda, Rublev non riesce a tenere il ritmo del numero uno al mondo che lo punisce in risposta. Ai vantaggi, dopo quattro occasioni di chiudere il game per il moscovita, è Jannik a finalizzare un altro break.
Turno di battuta solido per il numero uno al mondo con Rublev che sbaglia addirittura due risposte nel game. Jannik rimette due giochi di vantaggio dal suo avversario.
Risposta vincente di Jannik, Rublev si avvicina bene alla rete e va a segno. Poi altra buonissima esecuzione col rovescio del tennista moscovita, Il russo scappa via, trova anche il primo ace della sua partita e dimezza lo svantaggio.
Seconda formidabile di Jannik, accelerazione improvvisa del russo. Sinner sforna un buonissimo rovescio, Rublev, però, ancora una volta non ci sta e va a segno col diritto. Sul pari trenta, l’altoatesino rimette la testa avanti in contropiede e consolida il break di vantaggio con la prima di servizio.
Jannik sbaglia il diritto, Rublev fa valere prima di servizio e contropiede. Poi nuovo errore del tennista moscovita, l’altoatesino pizzica l’incrocio delle righe col passante e si procura palla break, la quale viene finalizzata (risposta lunghissima di Rublev).
Diritto vincente di Rublev, Jannik, però, col rovescio riequilibra il punteggio e grazie all’ace mette la testa avanti. L’azzurro sbaglia il diritto, ma rimedia prontamente ancora al servizio e si procura set-point che finalizza alla grande.
Disastroso Rublev. Il russo sbaglia due diritti consecutivi, Jannik, invece, lo infila con la risposta e si procura tre palle break, le quali vengono finalizzate alla grande. Primo set compromesso per il moscovita.
Impeccabile l’altoatesino che tiene Rublev a zero e torna avanti di due nel punteggio.
Turno di battuta a quindici per Rublev, che non lascia entrare nello scambio l’altoatesino. Il tennista russo è dentro la partita!
Rovescio lungo linea favoloso del russo, l’azzurro, invece, sbaglia il diritto. Dall’altra parte, Rublev non fa male in risposta e Jannik con grande attenzione (volèe perfetta) riequilibra il punteggio. Sul pari trenta, altro errore col diritto per Sinner che concede palla break all’avversario, annullata immediatamente dal numero uno al mondo in contropiede. Ai vantaggi, Jannik soffre qualcosina, cancella un’altra occasione a Rublev e riesce a tenere il servizio.
Seconda rischiosa ed efficace per Rublev, ma il moscovita apre troppo la diagonale di sinistra e sbaglia. Il russo alza il rendimento al servizio e inserisce la prima, Jannik in risposta lo riprende, Rublev, però, è bravo ad accelerare in un momento importante e con l’ace riesce a tenere la battuta.
Turno di battuta a zero per il numero uno al mondo che non lascia speranze a Rublev. L’altoatesino tiene quindi il servizio e consolida il break conquistato in apertura di set.
Progressione vincente per il russo, che spedisce il diritto contro la rete subito dopo. Jannik non incide in contropiede, Rublev mette nel campo dell’azzurro una prima precisa, ma rovina tutto sbagliando due diritti consecutivi. Ai vantaggi, nuovo errore questa volta col rovescio per il russo che concede palla break all’altoatesino, il quale finalizza.
Iniziato il terzo quarto di finale! Jannik Sinner ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere; il tennista russo, invece, servirà per primo.
Fanno in questo momento l’ingesso sul Centrale Jannik Sinner e Andrey Rublev. Qualche minuto di riscaldamento e la partita valevole per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia può iniziare.
La sfida tra Sinner e Rublev è in programma oggi sul Campo Centrale del Foro Italico e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, con streaming disponibile anche su NOW e Sky Go. Roma aspetta il suo re, e Jannik vuole continuare a scrivere la storia davanti al suo pubblico.
Grande attesa anche per l’atmosfera del Foro Italico, pronto a trasformarsi in una bolgia per trascinare il suo campione verso la semifinale. Il pubblico romano sogna un’altra notte speciale e ogni apparizione di Sinner continua ormai a caricarsi di entusiasmo, aspettative e pressione positiva. Segnali chiari di quanto il tennis italiano stia vivendo una delle epoche più importanti della sua storia.
I precedenti sorridono chiaramente all’azzurro. Nei dieci confronti giocati nel circuito maggiore, Sinner è avanti 7-3 contro Rublev. L’ultimo incrocio risale alla semifinale del Roland Garros 2025, dove il numero uno ATP si impose in quattro set mostrando superiorità soprattutto negli scambi lunghi. Tra le vittorie più importanti dell’italiano anche quelle ottenute alle ATP Finals e a Miami, tornei nei quali è riuscito spesso a neutralizzare la potenza del russo con ritmo e precisione.
Dall’altra parte della rete ci sarà però un Rublev deciso a rovinare la festa del Centrale. Il russo resta uno dei giocatori più aggressivi del tour, capace di accendere il match con accelerazioni improvvise e di mettere pressione costante da fondo campo. Per provare a sorprendere Sinner servirà però una prestazione quasi perfetta, soprattutto dal punto di vista mentale.
Il cammino di Sinner a Roma ha confermato le sensazioni delle ultime settimane: solidità, continuità e una gestione dei momenti delicati da vero leader del circuito. Dopo aver superato senza particolari difficoltà i turni precedenti, il campione italiano sembra aver trovato il giusto equilibrio anche sulla terra battuta, superficie sulla quale negli ultimi mesi ha fatto un evidente salto di qualità.
Roma si ferma ancora una volta per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo torna protagonista sul Centrale del Foro Italico e affronta Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, in una sfida che promette ritmo altissimo e spettacolo dal primo quindici. L’azzurro arriva all’appuntamento forte di una condizione sempre più convincente e con l’obiettivo dichiarato di inseguire il sogno davanti al pubblico di casa.
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