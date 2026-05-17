Diretta Live Sinner-Ruud Internazionali d'Italia finale: Jannik per completare il puzzle Masters 1000

Internazionali BNL d’Italia, terra
FINALE – Stadio Centrale del Tennis – ore 17.20
|Sinner (ITA)
|0
|–
|–
|Ruud (NOR)
|0
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Internazionali BNL d’Italia, terra
FINALE – Stadio Centrale del Tennis – ore 17.20
|Sinner (ITA)
|0
|–
|–
|Ruud (NOR)
|0
|–
|–
Tra i presenti anche il presidente Sergio Mattarella che ha appena preso posto in tribuna.
Fanno in questo momento l’ingresso sul Centrale i due finalisti. Tra qualche minuto inizia l’ultimo atto degli Internazionali d’Italia.
La sfida tra Sinner e Ruud sarà visibile sia sui canali di Sky Sport sia su TV8. La cronaca testuale dell’evento, qui su VirgilioSport.
Per Sinner questa partita vale molto più di un semplice titolo. Vincere gli Internazionali d’Italia significherebbe completare un altro tassello di una stagione straordinaria e consolidare ulteriormente il suo dominio sul circuito mondiale. Per Ruud, invece, sarebbe la grande occasione per interrompere l’egemonia dell’azzurro e conquistare uno dei trofei più importanti della sua carriera. Roma è pronta: il Centrale aspetta il suo re.
La finale potrebbe giocarsi molto sul piano tattico e fisico. Ruud proverà probabilmente ad allungare gli scambi, cercando di sfruttare le energie spese da Sinner contro Medvedev e puntando sulla sua solidità da fondocampo. L’azzurro, invece, cercherà di imporre subito il suo ritmo, evitando di lasciare spazio al palleggio del norvegese. Molto dipenderà anche dall’approccio emotivo: giocare una finale a Roma davanti a migliaia di tifosi può diventare una spinta incredibile, ma anche una pressione difficile da gestire.
I precedenti, però, raccontano una storia tutta dalla parte dell’azzurro. Sinner ha sempre battuto Ruud negli scontri diretti disputati finora, imponendo un ritmo troppo alto per il norvegese. Il dato che impressiona maggiormente è la sensazione di superiorità mostrata dal numero uno del ranking: accelerazioni improvvise, pressione continua da fondo campo e una capacità quasi disarmante di prendere il controllo degli scambi. Quando il suo rovescio lungolinea entra in ritmo, diventa difficilissimo trovare contromisure.
Ma attenzione a sottovalutare Casper Ruud. Il norvegese arriva alla finale dopo una settimana solidissima e con la consapevolezza di avere finalmente ritrovato continuità e fiducia. Per anni è stato considerato uno dei migliori interpreti della terra battuta senza però riuscire a imporsi davvero nei grandi appuntamenti. Stavolta, invece, il suo tennis sembra diverso: più aggressivo, più profondo, più convinto. E nella netta vittoria ottenuta in semifinale contro Luciano Darderi ha mandato un messaggio chiaro anche a Sinner.
La semifinale con Medvedev ha confermato ancora una volta la forza mentale di Sinner. Non è stata una partita semplice: tensione, interruzioni e ritmo spezzato avrebbero potuto complicare i piani di chiunque. E invece il campione italiano ha dato l’impressione di avere sempre il controllo della situazione, anche nei momenti più delicati. La sensazione, ormai, è quella di un giocatore entrato in una nuova dimensione, capace di vincere anche quando non riesce a esprimere il suo miglior tennis.
Jannik Sinner contro Casper Ruud. Roma si prepara alla finale più attesa e il Foro Italico sogna un’altra notte destinata a entrare nella storia del tennis italiano. Dopo la battaglia infinita contro Daniil Medvedev, interrotta dalla pioggia e completata nella giornata di ieri, il numero uno del mondo è pronto a giocarsi il titolo davanti al suo pubblico. Dall’altra parte della rete ci sarà uno degli specialisti più temuti sulla terra battuta, un Ruud rigenerato che vuole spezzare il dominio dell’azzurro.
Come risparmiare in bolletta nei mesi più caldiLEGGI
ULTIME NOTIZIE