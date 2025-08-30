Virgilio Sport
Diretta Live Sinner-Shapovalov Us Open terzo turno: Jannik vuole un posto agli ottavi di finale

Il numero uno al mondo attende il canadese con l'obiettivo di centrare la qualificazione. Chi vince la sfida affronta uno tra Paul o Bublik

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Us Open – Live dalle 19.00

Campo Centrale, 3°Turno

Sinner (ITA)
Shapovalov (CAN)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Tennisti in campo

    Jannik e Shapovalov fanno ingresso in questo momento sul centrale. Qualche minuto di riscaldamento e il match può iniziare.

    19:15
  2. Pre
    Cosa aspettarsi dal match

    La chiave sarà nella gestione degli scambi lunghi: Sinner proverà ad imporre il suo ritmo, variando le soluzioni e cercando di limitare la vena offensiva di Shapovalov, capace di chiudere i punti con grande rapidità. Un match che promette spettacolo, con colpi vincenti e tanta intensità, ma che vede l’altoatesino partire con i favori del pronostico.

    18:48
  4. Pre
    Come sta Jannik?

    Il numero uno azzurro arriva al match in buona condizione, dopo due prove solide che hanno confermato la sua crescita anche sul cemento americano. A Cincinnati il ritiro in finale aveva fatto suonare qualche campanello d’allarme, ma a New York, Sinner ha dimostrato di aver ritrovato ritmo e brillantezza.

    18:34
  5. Pre
    L’avventura di Shapovalov

    Il canadese ha esordito eliminando Fucsovic in tre set, nel secondo match, invece, ha piegato la resistenza del francese Royer (numero 98 al mondo) in quattro parziali. E adesso l’impegno contro il tennista azzurro, dove il canadese punta tantissimo sulla sua esplosività che può mettere in difficoltà chiunque, Sinner compreso.

    18:27
  6. Pre
    Il percorso di Sinner

    Jannik Sinner si è presentato con grande determinazione, archiviando senza particolari affanni i primi due turni. Dopo l’esordio positivo contro Kopriva, regolato con autorevolezza, l’altoatesino ha superato in tre set anche l’australiano Popyrin, mostrando solidità al servizio e un tennis brillante da fondo campo.

    18:16

  8. Jannik Sinner continua la sua avventura agli Us Open 2025 e, dopo le vittorie convincenti nei primi due turni, al terzo ostacolo si troverà davanti un avversario tutt’altro che semplice: Denis Shapovalov. Il canadese, mancino dal talento cristallino, ma dalla carriera segnata da troppi alti e bassi, rappresenta una minaccia da non sottovalutare per il numero uno al mondo, che sogna di spingersi fino in fondo a Flushing Meadows.

Diretta Live Sinner-Shapovalov Us Open terzo turno: Jannik vuole un posto agli ottavi di finale Fonte: Getty

