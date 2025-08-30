Diretta Live Sinner-Shapovalov Us Open terzo turno: Jannik vuole un posto agli ottavi di finale

Us Open – Live dalle 19.00
Campo Centrale, 3°Turno
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Shapovalov (CAN)
|–
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Us Open – Live dalle 19.00
Campo Centrale, 3°Turno
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|–
|–
|Shapovalov (CAN)
|–
|–
|–
|–
|–
Jannik e Shapovalov fanno ingresso in questo momento sul centrale. Qualche minuto di riscaldamento e il match può iniziare.
La chiave sarà nella gestione degli scambi lunghi: Sinner proverà ad imporre il suo ritmo, variando le soluzioni e cercando di limitare la vena offensiva di Shapovalov, capace di chiudere i punti con grande rapidità. Un match che promette spettacolo, con colpi vincenti e tanta intensità, ma che vede l’altoatesino partire con i favori del pronostico.
Il numero uno azzurro arriva al match in buona condizione, dopo due prove solide che hanno confermato la sua crescita anche sul cemento americano. A Cincinnati il ritiro in finale aveva fatto suonare qualche campanello d’allarme, ma a New York, Sinner ha dimostrato di aver ritrovato ritmo e brillantezza.
Il canadese ha esordito eliminando Fucsovic in tre set, nel secondo match, invece, ha piegato la resistenza del francese Royer (numero 98 al mondo) in quattro parziali. E adesso l’impegno contro il tennista azzurro, dove il canadese punta tantissimo sulla sua esplosività che può mettere in difficoltà chiunque, Sinner compreso.
Jannik Sinner si è presentato con grande determinazione, archiviando senza particolari affanni i primi due turni. Dopo l’esordio positivo contro Kopriva, regolato con autorevolezza, l’altoatesino ha superato in tre set anche l’australiano Popyrin, mostrando solidità al servizio e un tennis brillante da fondo campo.
Jannik Sinner continua la sua avventura agli Us Open 2025 e, dopo le vittorie convincenti nei primi due turni, al terzo ostacolo si troverà davanti un avversario tutt’altro che semplice: Denis Shapovalov. Il canadese, mancino dal talento cristallino, ma dalla carriera segnata da troppi alti e bassi, rappresenta una minaccia da non sottovalutare per il numero uno al mondo, che sogna di spingersi fino in fondo a Flushing Meadows.
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND