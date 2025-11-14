Diretta Live Sinner-Shelton ATP Finals 3^ giornata: Jannik vuole chiudere in bellezza

ATP Finals – Cemento indoor – Torino
Gruppo Bjorn Borg – 3^ giornata – Live dalle 14.00
|Sinner (ITA)
|0
|–
|–
|Shelton (USA)
|0
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Ben ha vinto il sorteggio e deciso di servire per primo; Jannik in risposta.
Fanno in questo momento sul rettangolo di gioco Jannik Sinner e Ben Shelton. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare.
Alcaraz premiato, in questo momento, per aver chiuso la stagione tennistica da numero uno al mondo.
Il match è in programma non prima delle 14:00. Diretta in chiaro su Rai 2, streaming su Rai Play, e copertura pay su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go e NOW. Sul nostro sito la cronaca testuale del match.
Sulla carta è un match di pura gestione, ma per Sinner rappresenta comunque un test utile: serve a mantenere ritmo, colpi e automatismi in vista delle semifinali. L’inalpi Arena risponde presente, e l’azzurro sa che anche una partita ininfluente può diventare un messaggio al torneo.
Il bilancio parla chiaro: Sinner è avanti 7-1 nei confronti diretti. L’ultimo incrocio è arrivato ai quarti del Masters di Parigi, dove l’italiano ha controllato la partita imponendosi 6-3, 6-3. Prima ancora, altri successi pesanti: dalla semifinale degli Australian Open 2025 fino alla vittoria a Wimbledon, Sinner ha sempre dimostrato di saper leggere alla perfezione il gioco esplosivo dell’americano. Shelton ha strappato un solo successo, ma sui grandi palcoscenici il divario resta evidente.
Per Shelton sarà un match “a briglia sciolta”: niente calcoli, nessuna pressione. L’americano, già estromesso dalla corsa alle semifinali, cercherà soprattutto di mostrare il suo potenziale in un palcoscenico di primissimo livello, provando a mettere in difficoltà un avversario che finora lo ha sempre limitato sul piano tattico e tecnico.
Dopo due vittorie convincenti contro Auger-Aliassime e Zverev nelle prime due giornate, Sinner può affrontare Shelton con la mente più leggera, ma senza cedere sul piano dell’intensità. L’obiettivo è chiaro: chiudere il girone da imbattuto e mantenere il ritmo in vista del weekend che assegna il titolo.
Il girone si chiude senza assilli per Jannik Sinner, già qualificato alle semifinali delle ATP Finals e pronto a un altro passaggio sul palcoscenico torinese. Contro Ben Shelton, già eliminato, sarà una partita ininfluente per la classifica, ma non per pubblico, ritmo e prestigio. In campo c’è sempre l’attuale riferimento del tennis italiano e uno dei giovani più esplosivi del circuito: impossibile parlare di semplice “allenamento”.
Ultima fatica del girone per Jannik Sinner, che tra pochi minuti affronta Ben Shelton in una sfida che non potrà cambiare il verdetto del gruppo, ma resta comunque un appuntamento di grande richiamo per il pubblico di Torino. L’azzurro è già qualificato alle semifinali, mentre lo statunitense è matematicamente eliminato: la partita sarà quindi ininfluente per la classifica ma tutt’altro che banale per ritmo, prestigio e continuità.
