Diretta Live Sinner-Shelton Australian Open quarti di finale: Jannik vuole continuare a correre

Australian Open-Rod Laver Arena, Quarti di finale
Inizio match live dalle ore 09.15
|Sinner (ITA)
|2
|–
|–
|–
|–
|Shelton (USA)
|1
|–
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Due prime vincenti per Jannik al servizio. Il numero due al mondo, però, commette doppio fallo, Shelton col diritto in diagonale pareggia i conti nel terzo gioco. Quindi errore in manovra dello statunitense (40-30), Sinner ringrazia e mette la freccia, ma Ben con la risposta in lungo linea ribalta tutto. Ai vantaggi, l’altoatesino alza il rendimento al servizio e chiude avanti il game.
Prima solidissima di Shelton, Jannik in risposta fa malissimo e pareggia i conti. Poi lungo linea preciso dell’americano che mette la freccia e replica con un altro vincente al servizio. Quindi Sinner col passante dimezza il punteggio, Ben prova il back, ma il tentativo si ferma contro la rete. Ai vantaggi, per la seconda volta in questo avvio di set, lo statunitense gestisce con personalità il momento e tiene la battuta.
Diagonale imprecisa di Jannik, Shelton, però, colpisce in ritardo e la corsa della pallina si ferma in corridoio. Quindi l’americano non riesce a incidere con la risposta in rovescio (30-15), l’azzurro stecca con il diritto e concede una nuova parità. Sul pari trenta, Sinner gioca un diritto indeciso e lo statunitense ha dalla sua la prima palla break, che viene annullata dal servizio vincente del numero due al mondo. Ai vantaggi, Jannik scappa via e tiene il turno di battuta.
Iniziato l’ultimo quarto di finale degli AO 2026. Jannik Sinner al servizio; Shelton in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso alla Rod Laver Arena Jannik Sinner e Ben Shelton. Qualche minuto di riscaldamento e la partita, valevole per l’ultimo quarto di finale degli AO 2026 può iniziare.
Sul tavolo c’è anche il possibile scenario della semifinale, che potrebbe regalare un altro incrocio tutto da raccontare. Dall’altra parte del tabellone, infatti, Nole Djokovic, nonostante fosse sotto di due set, è riuscito a qualificarsi contro Lorenzo Musetti il quale si è ritirato dopo un infortunio non da poco. Dall’altra parte del tabellone, invece, sfida stellare tra Alcaraz e Zverev con il tedesco in una forma smagliante.
Per Sinner, però, questo Australian Open vale ancora di più. Il campione altoatesino punta infatti a un traguardo rarissimo: il terzo titolo consecutivo alla Rod Laver Arena. Un’impresa riuscita solamente agli australiani Jack Crawford (1931, 1932, 1933) e Roy Emerson (1963, 1964, 1965), che lo proietterebbe definitivamente in una dimensione leggendaria.
I nove precedenti sorridono nettamente a Sinner (otto vittorie a uno). Il bilancio parla chiaro: l’azzurro ha vinto quasi tutti gli scontri diretti, imponendosi con continuità e senza concedere spiragli negli ultimi confronti. Numeri che raccontano una superiorità tecnica e tattica evidente, ma che non cancellano le insidie di una sfida Slam, dove ogni dettaglio può cambiare l’inerzia.
Dall’altra parte della rete ci sarà Ben Shelton, protagonista di un Australian Open in costante crescita. Lo statunitense ha impressionato soprattutto nel successo contro Casper Ruud (ottavi di finale), eliminato in quattro set grazie a un mix di potenza, aggressività e coraggio nei momenti chiave. Shelton arriva ai quarti senza nulla da perdere, ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque.
Il percorso di Sinner a Melbourne è stato fin qui impeccabile. Il numero uno del mondo ha gestito le prime fasi del torneo con autorità, alzando progressivamente il livello e imponendo la sua legge anche contro Luciano Darderi negli ottavi. Solidità da fondo, servizio sempre più incisivo e una tenuta mentale che lo conferma come l’uomo da battere su questi campi, dove ha già imparato a vincere.
Jannik Sinner torna sotto i riflettori della Rod Laver Arena, il palcoscenico che negli ultimi anni lo ha consacrato tra i grandi del tennis mondiale. Ai quarti di finale degli AO l’azzurro affronta Ben Shelton, avversario giovane, potente e imprevedibile, in una sfida che mette in palio molto più di una semplice semifinale: c’è prestigio, classifica e soprattutto storia. Chi vince trova Nole Djokovic in semifinale, il serbo ha sfruttato il ritiro di Lorenzo Musetti con l’azzurro che era avanti di due set.
