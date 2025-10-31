Diretta Live Sinner-Shelton Parigi quarti di finale: Jannik nella serata delle streghe va a caccia della semifinale

ATP Parigi-Bercy – Cemento – Defense Arena
Quarti di finale – Live dalle 19.00
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Shelton (USA)
|–
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Talento purissimo del tennis americano, Ben Shelton è il volto nuovo della “Next Gen USA”. Potente, spettacolare e imprevedibile, ha costruito la sua ascesa grazie a un servizio devastante e a un atletismo fuori scala. Cresciuto tra università e circuito NCAA con i Florida Gators, ha vinto il titolo nazionale nel 2022 prima di tuffarsi nel mondo pro. Nel giro di un anno è passato dai tornei Challenger alle luci di Flushing Meadows, dove raggiunse la semifinale agli US Open 2023, conquistando pubblico e sponsor con il suo stile esplosivo e il classico “phone celebration” dopo la vittoria.
Ad attenderlo nei quarti c’è Ben Shelton, il giovane americano dal servizio esplosivo. Match in programma questa sera non prima delle 19:00, sul centrale della “La Défense Arena”. I precedenti sorridono a Sinner (6-1), ma Shelton è in fiducia e ha dimostrato di poter cambiare ritmo in qualsiasi momento. Ci sarà da combattere, e Jannik lo sa bene.
Oltre al pass per i quarti, c’è un obiettivo che brucia nella mente di Jannik: la vetta del ranking mondiale. La corsa con Carlos Alcaraz è apertissima, e ogni vittoria a Parigi può avvicinarlo al sogno di tornare numero uno prima dell’ultimo appuntamento della stagione, ovvero le ATP Finals di Torino. Stasera però servirà una prestazione ben diversa rispetto a quella vista contro Francisco Cerundolo nel primo set per avere la meglio su Ben Shelton.
Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro ha superato Francisco Cerúndolo in due set (7-5, 6-1) confermando il suo ottimo stato di forma e la freddezza nei momenti chiave. Dopo un primo set equilibrato, deciso nel finale, Sinner ha messo il turbo nel secondo parziale, dominando da fondo e chiudendo in poco più di un’ora e mezza. E adesso l’asticella si alza, perché il numero due al mondo si troverà sulla sua strada Ben Shelton.
