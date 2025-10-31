Virgilio Sport
Diretta Live Sinner-Shelton Parigi quarti di finale: Jannik nella serata delle streghe va a caccia della semifinale

Il numero due al mondo, dopo aver superato in due set l'argentino Cerundolo, attende la visita di Shelton. In palio la semifinale

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile.

Riassunto dell'evento

ATP Parigi-Bercy – Cemento – Defense Arena

Quarti di finale – Live dalle 19.00

Sinner (ITA)
Shelton (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Chi è Shelton

    Talento purissimo del tennis americano, Ben Shelton è il volto nuovo della “Next Gen USA”. Potente, spettacolare e imprevedibile, ha costruito la sua ascesa grazie a un servizio devastante e a un atletismo fuori scala. Cresciuto tra università e circuito NCAA con i Florida Gators, ha vinto il titolo nazionale nel 2022 prima di tuffarsi nel mondo pro. Nel giro di un anno è passato dai tornei Challenger alle luci di Flushing Meadows, dove raggiunse la semifinale agli US Open 2023, conquistando pubblico e sponsor con il suo stile esplosivo e il classico “phone celebration” dopo la vittoria.

    18:30
  2. Pre
    Tra poco il test contro Shelton

    Ad attenderlo nei quarti c’è Ben Shelton, il giovane americano dal servizio esplosivo. Match in programma questa sera non prima delle 19:00, sul centrale della “La Défense Arena”. I precedenti sorridono a Sinner (6-1), ma Shelton è in fiducia e ha dimostrato di poter cambiare ritmo in qualsiasi momento. Ci sarà da combattere, e Jannik lo sa bene.

    18:23
  4. Pre
    La rincorsa al primato del ranking

    Oltre al pass per i quarti, c’è un obiettivo che brucia nella mente di Jannik: la vetta del ranking mondiale. La corsa con Carlos Alcaraz è apertissima, e ogni vittoria a Parigi può avvicinarlo al sogno di tornare numero uno prima dell’ultimo appuntamento della stagione, ovvero le ATP Finals di Torino. Stasera però servirà una prestazione ben diversa rispetto a quella vista contro Francisco Cerundolo nel primo set per avere la meglio su Ben Shelton. 

    18:15

  6. Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Parigi-Bercy. L’azzurro ha superato Francisco Cerúndolo in due set (7-5, 6-1) confermando il suo ottimo stato di forma e la freddezza nei momenti chiave. Dopo un primo set equilibrato, deciso nel finale, Sinner ha messo il turbo nel secondo parziale, dominando da fondo e chiudendo in poco più di un’ora e mezza. E adesso l’asticella si alza, perché il numero due al mondo si troverà sulla sua strada Ben Shelton. 

Diretta Live Sinner-Shelton Parigi quarti di finale: Jannik nella serata delle streghe va a caccia della semifinale Fonte: Getty

