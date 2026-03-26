Diretta Live Sinner-Tiafoe Miami quarti di finale: Jannik per tenere vivo il sogno “Sunshine Double”

Masters 1000 Miami, Cemento
Quarti di finale – Campo centrale – Live dalle ore 18.00
|Sinner (ITA)
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|Tiafoe (USA)
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Masters 1000 Miami, Cemento
Quarti di finale – Campo centrale – Live dalle ore 18.00
|Sinner (ITA)
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|Tiafoe (USA)
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La sfida è in programma dalle 18.00 italiane di oggi sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. Il match aprirà il programma di giornata sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.
Per Sinner sarà quindi un altro test di maturità. Servirà attenzione, ritmo e lucidità, perché a questi livelli ogni dettaglio può fare la differenza. Ma la sensazione è chiara: l’azzurro c’è, ed è pronto a giocarsi fino in fondo le sue carte anche a Miami.
In palio c’è molto più di una semplice semifinale: punti importanti per la classifica, continuità di rendimento e la possibilità concreta di restare in corsa per un’impresa riuscita a pochissimi nella storia recente del tennis.
I precedenti sorridono nettamente a Sinner, avanti nel bilancio complessivo e già capace di battere più volte lo statunitense sul cemento. Un dato che conferma come le caratteristiche dell’azzurro possano mettere in difficoltà il tennis esplosivo di Tiafoe.
Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario capace di accendersi e diventare pericoloso, soprattutto davanti al pubblico di casa. Tiafoe ha costruito il suo torneo su intensità e fiducia, eliminando avversari ostici e mostrando una buona tenuta mentale.
Il percorso in Florida è stato fin qui convincente e senza troppi intoppi, fatta eccezione per l’ultima partita disputata contro Michelsen (vittoria in due set, ma è servito il tie break). Dopo il bye al primo turno, l’altoatesino ha regolato Dzumhur e Moutet con autorità, prima di superare lo statunitense negli ottavi con una prova solida, soprattutto nei momenti chiave del match.
Sinner arriva a questo incrocio con numeri e sensazioni da protagonista. Il numero due del mondo ha confermato anche a Miami lo straordinario stato di forma già mostrato a Indian Wells, dove ha alzato il trofeo alimentando il sogno del prestigioso “Sunshine Double”.
Jannik Sinner torna in campo a Miami e lo fa per un appuntamento che può indirizzare in maniera pesante il suo torneo: nei quarti di finale del Masters 1000 della Florida l’azzurro sfida Frances Tiafoe, con in palio un posto tra i migliori quattro.
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