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Diretta Live Sinner-Tiafoe Miami quarti di finale: Jannik per tenere vivo il sogno “Sunshine Double”

Il numero due al mondo va a caccia dell'ennesima semifinale in carriera. Sulla sua strada c'è l'idolo di casa, l'azzurro vuole tenere vivo il sogno della doppietta

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Miami, Cemento

Quarti di finale – Campo centrale – Live dalle ore 18.00

Sinner (ITA)
Tiafoe (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Orario e dove vederla

    La sfida è in programma dalle 18.00 italiane di oggi sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. Il match aprirà il programma di giornata sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

    17:53
  2. Pre
    Un altro esame di maturità

    Per Sinner sarà quindi un altro test di maturità. Servirà attenzione, ritmo e lucidità, perché a questi livelli ogni dettaglio può fare la differenza. Ma la sensazione è chiara: l’azzurro c’è, ed è pronto a giocarsi fino in fondo le sue carte anche a Miami.

    17:48
  4. Pre
    In palio punti pesanti

    In palio c’è molto più di una semplice semifinale: punti importanti per la classifica, continuità di rendimento e la possibilità concreta di restare in corsa per un’impresa riuscita a pochissimi nella storia recente del tennis.

    17:46
  5. Pre
    Precedenti a favore dell’azzurro

    I precedenti sorridono nettamente a Sinner, avanti nel bilancio complessivo e già capace di battere più volte lo statunitense sul cemento. Un dato che conferma come le caratteristiche dell’azzurro possano mettere in difficoltà il tennis esplosivo di Tiafoe.

    17:43
  6. Pre
    Tiafoe, ostacolo pericoloso

    Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario capace di accendersi e diventare pericoloso, soprattutto davanti al pubblico di casa. Tiafoe ha costruito il suo torneo su intensità e fiducia, eliminando avversari ostici e mostrando una buona tenuta mentale.

    17:35
  7. Pre
    Percorso netto in Florida

    Il percorso in Florida è stato fin qui convincente e senza troppi intoppi, fatta eccezione per l’ultima partita disputata contro Michelsen (vittoria in due set, ma è servito il tie break). Dopo il bye al primo turno, l’altoatesino ha regolato Dzumhur e Moutet con autorità, prima di superare lo statunitense negli ottavi con una prova solida, soprattutto nei momenti chiave del match.

    17:26
  8. Pre
    Sinner, momento positivo

    Sinner arriva a questo incrocio con numeri e sensazioni da protagonista. Il numero due del mondo ha confermato anche a Miami lo straordinario stato di forma già mostrato a Indian Wells, dove ha alzato il trofeo alimentando il sogno del prestigioso “Sunshine Double”.

    17:13

  11. Jannik Sinner torna in campo a Miami e lo fa per un appuntamento che può indirizzare in maniera pesante il suo torneo: nei quarti di finale del Masters 1000 della Florida l’azzurro sfida Frances Tiafoe, con in palio un posto tra i migliori quattro.

Diretta Live Sinner-Tiafoe Miami quarti di finale: Jannik per tenere vivo il sogno “Sunshine Double” Fonte: Getty

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