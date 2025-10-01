Diretta Live Sinner-Tien ATP Pechino Finale: Jannik affronta la giovane promessa statunitense per il titolo

ATP 500 Pechino
Diamond Court, finale – Live dalle 8.00
|Sinner (ITA)
|–
|–
|–
|Tien (USA)
|–
|–
|–
La finale del China Open si inserisce in un contesto sempre più centrale per il tennis mondiale. Dopo Pechino, i riflettori si sposteranno a Shanghai, sede dell’unico Masters 1000 in Asia, torneo che negli anni ha visto trionfare leggende come Federer, Djokovic e più recentemente lo stesso Sinner.
Quella di Pechino sarà la prima sfida in assoluto tra Sinner e Tien: non esistono incroci nei tornei precedenti, nessun dato statistico da cui partire. Un dettaglio che rende il confronto ancor più affascinante, perché tutto sarà scritto sul campo.
Dall’altra parte del tabellone, il baby talento americano si è guadagnato l’attenzione e il rispetto di tutti. Nei primi due turni ha superato Cerundolo e Cobolli, quest’ultimo piegato 6-3, 6-2, poi il quarto di finale vinto contro Musetti (ritirato) e la semifinale contro Medvedev, conclusa anche in questo caso col ritiro del russo per crampi e conseguente squalifica dal campo mentre Tien era avanti 7-5, 5-7, 4-0. Nonostante le circostanze, il giovane statunitense ha mostrato solidità e coraggio, qualità che lo hanno portato a vivere la sua prima finale ATP di prestigio.
L’altoatesino ha marciato con sicurezza verso la terza finale consecutiva sul cemento della capitale cinese. Dopo aver superato indenne i primi due turni e domato l’ungherese Marozsán con un 6-1, 7-5 ai quarti di finale, Sinner ha trovato sulla sua strada un sempre ostico De Minaur. Il match di semifinale ha raccontato la forza del campione: perso il secondo set, Jannik ha reagito con autorità, chiudendo 6-3, 4-6, 6-2 e confermando la sua straordinaria costanza ad altissimi livelli.
La finale del China Open 2025 di Pechino mette di fronte due storie che non potrebbero essere più diverse: da un lato Jannik Sinner, numero due del mondo, ormai habitué dei grandi palcoscenici; dall’altro Learner Tien, diciannove anni appena, al primo ballo importante della carriera. Una sfida inedita, che unisce presente e futuro del tennis mondiale.
