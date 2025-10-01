Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Diretta Live Sinner-Tien ATP Pechino Finale: Jannik affronta la giovane promessa statunitense per il titolo

Il numero due al mondo attende la giovane promessa del tennis statunitense. Una sfida inedita, ma dal retrogusto speciale

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ATP 500 Pechino

Diamond Court, finale – Live dalle 8.00

Sinner (ITA)
Tien (USA)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Uno sguardo al Masters 1000

    La finale del China Open si inserisce in un contesto sempre più centrale per il tennis mondiale. Dopo Pechino, i riflettori si sposteranno a Shanghai, sede dell’unico Masters 1000 in Asia, torneo che negli anni ha visto trionfare leggende come Federer, Djokovic e più recentemente lo stesso Sinner.

    07:55
  2. Pre
    Nessun precedente

    Quella di Pechino sarà la prima sfida in assoluto tra Sinner e Tien: non esistono incroci nei tornei precedenti, nessun dato statistico da cui partire. Un dettaglio che rende il confronto ancor più affascinante, perché tutto sarà scritto sul campo.

    07:50
  4. Pre
    La cavalcata di Tien

    Dall’altra parte del tabellone, il baby talento americano si è guadagnato l’attenzione e il rispetto di tutti. Nei primi due turni ha superato Cerundolo e Cobolli, quest’ultimo piegato 6-3, 6-2, poi il quarto di finale vinto contro Musetti (ritirato) e la semifinale contro Medvedev, conclusa anche in questo caso col ritiro del russo per crampi e conseguente squalifica dal campo mentre Tien era avanti 7-5, 5-7, 4-0. Nonostante le circostanze, il giovane statunitense ha mostrato solidità e coraggio, qualità che lo hanno portato a vivere la sua prima finale ATP di prestigio.

    07:42
  5. Pre
    Il cammino di Sinner

    L’altoatesino ha marciato con sicurezza verso la terza finale consecutiva sul cemento della capitale cinese. Dopo aver superato indenne i primi due turni e domato l’ungherese Marozsán con un 6-1, 7-5 ai quarti di finale, Sinner ha trovato sulla sua strada un sempre ostico De Minaur. Il match di semifinale ha raccontato la forza del campione: perso il secondo set, Jannik ha reagito con autorità, chiudendo 6-3, 4-6, 6-2 e confermando la sua straordinaria costanza ad altissimi livelli.

    07:30

  7. La finale del China Open 2025 di Pechino mette di fronte due storie che non potrebbero essere più diverse: da un lato Jannik Sinner, numero due del mondo, ormai habitué dei grandi palcoscenici; dall’altro Learner Tien, diciannove anni appena, al primo ballo importante della carriera. Una sfida inedita, che unisce presente e futuro del tennis mondiale.

Diretta Live Sinner-Tien ATP Pechino Finale: Jannik affronta la giovane promessa statunitense per il titolo Fonte: Getty

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio