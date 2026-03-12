Diretta Live Sinner-Tien Indian Wells quarti di finale: Jannik griffa il break in avvio

Indian Wells ATP, Cemento
Quarti di finale – Live dalle ore 21.00
|Sinner (ITA)
|5
|–
|–
|Tien (USA)
|1
|–
|–
Inizia bene Tien, Jannik in risposta fa ancora male. Poi l’altoatesino col diritto mette la freccia, l’americano sorprende l’altoatesino con la prima al centro. Quindi sbavatura del tennista a stelle e strisce il quale concede palla break all’azzurro che non finalizza. Ai vantaggi, il numero due al mondo pizzica la riga con il rovescio e con un recupero clamoroso vince un altro game!
Primo turno di battuta convincente e rapido per Jannik che lascia il giovane Tien a quindici, dopo due punti consecutivi e legittima il vantaggio in questo set.
Risposta timida dell’azzurro, riga, invece, per Tien che va sopra di due punti. Jannik col diritto dimezza lo svantaggio, ma l’americano sfrutta bene la curva mancina e con l’ace riesce a tenere un importante turno di battuta.
Jannik parte forte, Tien con una risposta precisa pareggia i conti. Poi l’americano con un’altra bellissima soluzione dal fondo rimette la testa avanti, ma Sinner non ci sta e sempre al servizio fa malissimo. Sul pari trenta, il numero due al mondo legge benissimo la palla corta dello statunitense e riesce a consolidare il break di vantaggio.
Buonissima prima vincente di Tien, Jannik pareggia i conti in risposta. Poi l’americano alza il ritmo e fa sbagliare l’azzurro. Lo statunitense prende fiducia e vince un altro durissimo scambio, Sinner, però, non ci sta e grazie a due fendenti micidiali riallaccia Tien nel punteggio, Ai vantaggi, nonostante lo splendido rovescio lungo linea del giovane americano è il numero due al mondo ad avere la chance di palla break che prontamente finalizza (doppio fallo del classe 2005).
Prima vincente per l’azzurro, errore in manovra per l’americano. Poi Tien in risposta dimezza lo svantaggio, Sinner con autorevolezza allunga nuovamente. Lo statunitense col diritto pizzica la riga di fondo e in avanzamento verso la rete pareggia i conti. Ai vantaggi, Jannik fa valere il granitico servizio (servizio vincente e ace) e chiude il primo game avanti.
Iniziata in questo momento la sfida tra Tien e Sinner. L’altoatesino servirà per primo; in risposta lo statunitense.
Dopo la vittoria di Sabalenka, adesso, è il momento del numero due al mondo. Jannik Sinner e Learner Tien fanno l’ingresso in campo; qualche minuto di riscaldamento e il match valevole per i quarti di finale può iniziare.
La partita tra Sinner-Tien non inizierà prima delle 21. Il campo centrale, infatti, in questo momento è occupato dalla sfida tra Sabalenka-Mboko con la numero uno al mondo avanti di un set.
La posta in gioco è altissima. Chi uscirà vincitore dal confronto conquisterà un posto nelle semifinali del torneo, entrando nel momento decisivo della competizione. Per Sinner sarebbe l’ennesima conferma della sua continuità ai massimi livelli del circuito, mentre per Tien significherebbe firmare l’impresa più importante della sua carriera. Nel deserto della California è tutto pronto: il duello tra il campione affermato e il giovane emergente promette spettacolo.
I numeri e l’esperienza sono dalla parte di Sinner. L’altoatesino ha già affrontato Tien in passato e in quell’occasione riuscì a imporsi con autorità, dimostrando tutta la differenza di livello e maturità tecnica. Il match di Indian Wells rappresenta però una storia diversa: il contesto del Masters 1000 e la crescita del giovane americano potrebbero rendere la sfida molto più equilibrata di quanto dicano i pronostici della vigilia.
Dall’altra parte della rete c’è però uno dei volti nuovi più interessanti del circuito. Tien, talento statunitense classe 2005, si è preso la scena a Indian Wells grazie a un cammino sorprendente che lo ha portato fino ai quarti di finale davanti al pubblico di casa. Il giovane americano gioca senza pressioni e con grande entusiasmo, caratteristiche che lo rendono un avversario insidioso soprattutto in un contesto come quello californiano, dove il sostegno del pubblico potrebbe trasformarsi in un’arma in più.
Il cammino di Jannik Sinner al BNP Paribas Open entra nel vivo. Nei quarti di finale del Masters 1000 californiano l’azzurro affronta il giovane americano Learner Tien in una sfida che mette di fronte due generazioni diverse del tennis mondiale. Il numero due del ranking arriva all’appuntamento forte di un percorso convincente nel torneo e con la consapevolezza di poter essere protagonista fino in fondo anche sul cemento del deserto californiano.
