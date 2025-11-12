Virgilio Sport
Diretta Live Sinner-Zverev ATP Finals 2^giornata: Jannik a caccia del pass qualificazione

Il rosso di San Candido va a caccia del bis e attende la visita di Zverev, avversario già incontrato e strapazzato a Parigi-Bercy

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista

Riassunto dell'evento

ATP Finals – Cemento indoor – Torino

2^ giornata gruppo Borg – Live dalle 20.45

Sinner (ITA) 3
Zverev (GER) 3

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Zverev 3-3

    Prima vincente del tedesco, ma Zverev subito dopo spedisce fuori dal campo il diritto al centro. Poi Jannik accelera, trova un angolo impensabile e mette la freccia grazie alla volèe a rete. Quindi l’azzurro recupera molto bene, ma il passante è impreciso e troppo profondo. Sul pari trenta, Sascha pesca un’ottima traiettoria esterna e riesce a tenere la battuta con l’ace.

    21:11
  2. 1° set
    Sinner-Zverev 3-2

    Bellissima la palla corta del numero due al mondo a inaugurare il game, che replica con un’ottima prima di servizio. Zverev poi sbaglia il rovescio, Sinner in controllo tiene l’avversario a quindici (bella la riposta del tedesco), dopo tre punti consecutivi e rimette la testa avanti.

    21:06
  4. 1° set
    Sinner-Zverev 2-2

    Il diritto di Jannik termina in corridoio, ma l’azzurro rimedia con una risposta importante e ben angolata. Poi il tedesco piazza l’ace e Sinner stecca con il passante. In una situazione comoda di punteggio, Zverev amministra e tiene la battuta.

    21:02
  5. 1° set
    Sinner-Zverev 2-1

    Errore in manovra per il numero due al mondo che concede il primo quindici all’avversario; Zverev però colpisce la rete e permette a Jannik di rientrare. Quindi l’altoatesino scappa via, fa valere il servizio vincente (nel game anche il quinto ace della partita), ma soprattutto tiene un prezioso turno di battuta.

    20:58
  6. 1° set
    Sinner-Zverev 1-1

    Turno di battuta impeccabile per il tedesco che lascia il numero due al mondo a quindici, dopo tre punti consecutivi e tiene il servizio. Inizio prepotente per Sascha, Jannik, invece, deve ancora entrare in partita.

    20:55
  7. 1° set
    Sinner-Zverev 1-0

    Prima vincente dell’altoatesino e subito dopo sbaglia col rovescio e concede il momentaneo pareggio al tedesco. Zverev prende campo, Jannik prova il passante, ma esce di pochissimo. In una situazione già scomoda di punteggio, il numero due al mondo ristabilisce l’equilibrio con l’ace al centro. Poi Sascha è nuovamente aggressivo, approfitta di un’altra imprecisione col diritto dell’altoatesino e si procura palla break, la quale viene cancellata immediatamente da un altro ace dell’azzurro. Ai vantaggi, Sinner, cancella un’altra possibilità a Zverev, scappa via e tiene la battuta non senza qualche problema.

    20:51
  8. 1° set
    Match iniziato

    Partita iniziata in questo momento. Jannik Sinner al servizio; in risposta Zverev.

    20:42
  10. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingreso sul centrale della Inalpi Arena i due tennisti. Qualche minuto di riscaldamento e la sfida valevole per la giornata numero due del girone Bjorn Borg può iniziare.

    20:35
  11. Pre
    Dove vedere il match

    Inizio previsto non prima delle 20.35, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in chiaro su Rai 2, streaming su NOW e RaiPlay. Sul nostro sito, invece, la cronaca testuale dell’evento. 

    20:30
  12. Pre
    Le chiavi della partita

    Per Sinner sarà una sfida da gestire anche sul piano mentale. Giocare in casa, davanti al pubblico di Torino, può essere una spinta ma anche una responsabilità. L’azzurro, però, sembra pronto: condizione brillante, fiducia ai massimi e un tennis che continua a crescere in aggressività e maturità tattica.

    20:21
  13. Pre
    I precedenti

    I precedenti raccontano una sfida diventata ormai un classico del circuito: Sinner è avanti 5-4 nei testa a testa e ha vinto gli ultimi quattro confronti diretti, l’ultimo appena dieci giorni fa a Parigi-Bercy, dove ha consesso solamente un game al rivale (6-0 6-1), dando l’impressione di avere ormai in mano le chiavi del duello.

    20:15
  14. Pre
    La classifica del gruppo Borg

    Jannik Sinner e Sascha Zverev hanno vinto la prima partita del raggruppamento. A loro si è aggiunto anche Auger-Aliassime, che dopo aver perso il debutto contro l’altoatesino, ha avuto la meglio sui Ben Shelton in questa seconda giornata.

    Classifica: Zverev, Sinner, Auger-Aliassime* 1; Shelton* 0. 

    *una partita in più

    19:56
  16. Pre
    Zverev: maneggiare con cura

    Sascha Zverev, seppur non stia attraversando il miglior momento della carriera, resta comunque un avversario da maneggiare con cura. Il tedesco ha iniziato bene il suo cammino torinese superando Ben Shelton all’esordio (6-3 7-6) in un match duro, deciso dalla solidità e dalla potenza del servizio. L’obiettivo è chiaro: fermare la corsa del numero uno d’Italia e qualificarsi come testa di serie nel Gruppo Borg, dove ogni punto può pesare come oro.

    19:53
  17. Pre
    Sinner: inizio convincente

    Inizio coi fuochi d’artificio per Jannik Sinner che ha avuto la meglio sul canadese Auger-Aliassime. Dopo un primo set in controllo, nel secondo parziale il rosso di San Candido ha sfoderato colpi importanti che gli hanno permesso di chiudere la partita in un’ora e mezza circa. Adesso sulla sua strada, c’è Sascha Zverev, avversario già affrontato a Parigi-Bercy e frantumato in due set.

    19:46

  19. Jannik cerca il bis. Tutto pronto all’Inalpi Arena di Torino dove l’altoatesino attende Alexander Zverev, match valevole per la seconda giornata del raggruppamento Bjorn Borg e che può già indirizzare le ATP Finals 2025.  Sinner, campione in carica, dopo il debutto perfetto contro Auger-Aliassime (7-5 6-1) va a caccia della seconda vittoria consecutiva che lo proietterebbe direttamente in semifinale.

Diretta Live Sinner-Zverev ATP Finals 2^giornata: Jannik a caccia del pass qualificazione Fonte: Getty

