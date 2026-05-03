Diretta Live Sinner-Zverev Madrid finale: Jannik per la manita, Sascha vuole la rivincita

Masters 1000 Madrid, terra
FINALE – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 17.00
|Sinner (ITA)
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|Zverev (GER)
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Masters 1000 Madrid, terra
FINALE – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 17.00
|Sinner (ITA)
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|Zverev (GER)
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Se si guarda agli scontri diretti più recenti, però, il quadro è chiaro. Sinner ha preso il controllo della rivalità, imponendosi con continuità e mostrando una superiorità crescente anche sul piano mentale. Zverev dovrà inventarsi qualcosa di diverso per cambiare l’inerzia.
Dall’altra parte della rete c’è però Alexander Zverev, cliente tutt’altro che semplice. Il tedesco conosce bene questo palcoscenico e ha già dimostrato in passato di saper vincere alla Caja Mágica.
Quello che rende questa finale speciale è il peso storico dell’obiettivo. Dopo aver già conquistato quattro Masters 1000 consecutivi, Sinner è a un passo da un traguardo mai raggiunto da nessuno, nemmeno dai mostri sacri dell’era moderna. Madrid può diventare il simbolo definitivo della sua egemonia.
Il percorso nella capitale spagnola è stato l’ennesimo manifesto di superiorità. Sinner ha spazzato via la concorrenza con autorità, imponendo ritmo, qualità e una gestione dei momenti chiave da campione assoluto. La semifinale contro Fils è stata l’ennesima dimostrazione di forza: pochi passaggi a vuoto, controllo totale e biglietto per la finale staccato senza tremare.
La storia chiama, Jannik Sinner risponde. A Madrid l’azzurro si gioca molto più di una semplice finale: contro Alexander Zverev c’è in palio un record che profuma di leggenda, quella “manita” nei Masters 1000 che nessuno è mai riuscito a conquistare. Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento con una sicurezza quasi disarmante e con la sensazione che questo sia davvero il suo momento.
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