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Diretta Live Sinner-Zverev Madrid finale: Jannik per la manita, Sascha vuole la rivincita

Il numero uno al mondo sogna il quinto Masters 1000 consecutivo. Sulla sua strada c'è il tedesco, che in questo torneo ha messo in luce una forma smagliante

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Masters 1000 Madrid, terra

FINALE – Campo centrale “Caja Mágica” – ore 17.00

Sinner (ITA)
Zverev (GER)

Cronaca in diretta

  1. Pre
    I precedenti sorridono a Sinner

    Se si guarda agli scontri diretti più recenti, però, il quadro è chiaro. Sinner ha preso il controllo della rivalità, imponendosi con continuità e mostrando una superiorità crescente anche sul piano mentale. Zverev dovrà inventarsi qualcosa di diverso per cambiare l’inerzia.

    17:00
  2. Pre
    Zverev, l’ultimo ostacolo

    Dall’altra parte della rete c’è però Alexander Zverev, cliente tutt’altro che semplice. Il tedesco conosce bene questo palcoscenico e ha già dimostrato in passato di saper vincere alla Caja Mágica. 

    16:41
  4. Pre
    La “manita” nel mirino: un record mai visto

    Quello che rende questa finale speciale è il peso storico dell’obiettivo. Dopo aver già conquistato quattro Masters 1000 consecutivi, Sinner è a un passo da un traguardo mai raggiunto da nessuno, nemmeno dai mostri sacri dell’era moderna. Madrid può diventare il simbolo definitivo della sua egemonia.

    16:38
  5. Pre
    Sinner, dominio totale: Madrid per la storia

    Il percorso nella capitale spagnola è stato l’ennesimo manifesto di superiorità. Sinner ha spazzato via la concorrenza con autorità, imponendo ritmo, qualità e una gestione dei momenti chiave da campione assoluto. La semifinale contro Fils è stata l’ennesima dimostrazione di forza: pochi passaggi a vuoto, controllo totale e biglietto per la finale staccato senza tremare.

    16:30

  7. La storia chiama, Jannik Sinner risponde. A Madrid l’azzurro si gioca molto più di una semplice finale: contro Alexander Zverev c’è in palio un record che profuma di leggenda, quella “manita” nei Masters 1000 che nessuno è mai riuscito a conquistare. Il numero uno del mondo arriva all’appuntamento con una sicurezza quasi disarmante e con la sensazione che questo sia davvero il suo momento.

Diretta Live Sinner-Zverev Madrid finale: Jannik per la manita, Sascha vuole la rivincita Fonte: Getty

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