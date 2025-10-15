Virgilio Sport
Sinner-Tsitsipas, diretta live Six Kings Slam: inizio perfetto di Jannik

Il tennista altoatesino affronta il greco nel match valevole per il primo turno del Six Kings Slam. Chi vince affronta Djokovic domani sera

Riassunto dell'evento

Six Kings Slam Exhibition – Cemento

1° Turno – live dalle 20.00

Sinner (ITA) 3
Tsitsipas (GRE) 0

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Sinner-Tsitsipas 3-0: NUOVO BREAK DI JANNIK!

    Tsitsipas fa e disfa, concedendo prima una palla break con un doppio fallo sul 30-30 e poi annullandola con una prima vincente portando così il game ai vantaggi, dove annulla un’altra palla break a Jannik chiudendo un bel punto a rete. Successivamente Sinner riesce a strappare nuovamente il servizio al greco grazie a una volée che, un po’ miracolosamente, rimane in campo

    20:36
  2. 1° set
    Sinner-Tsitsipas 2-0: Jannik annulla due palle break

    Game speculare a quello precedente fino al 40-40, con Tsitsipas che si procura subito due palle del contro break che però Sinner annulla alla grande con l’ausilio della battuta per poi tenere il proprio turno di servizio ai vantaggi

    20:31
  4. 1° set
    Sinner-Tsitsipas 1-0: SUBITO BREAK JANNIK!

    Parte alla grande Sinner, che mette in difficoltà Tsitsipas soprattutto sul lato del rovescio e, alla terza occasione dopo aver fallito due palle break, gli strappa la battuta indirizzando subito il match

    20:27
  5. 1° set
    Match inziato

    Si parte con Tsitsipas al servizio

    20:19
  6. Pre
    Giocatori in campo

    Sinner e Tsitsipas hanno fatto il loro ingresso in campo in questo momento. Qualche minuto di riscaldamento e il match potrà avere inizio

    20:11
  7. Pre
    Fritz batte Zverev

    Si è concluso il primo match della seconda edizione del Six Kings Slam con Fritz che ha battuto Zverev raggiungendo dunque Alcaraz nei quarti di finale. Tutto pronto per l’ingresso in campo di Sinner e Tsitsipas

    20:04
  8. Pre
    Un montepremi da urlo

    In palio, oltre al prestigio, c’è un posto in semifinale: chi passerà il turno affronterà Novak Djokovic, già pronto a dare spettacolo sul campo. Il Six Kings Slam non è solo un torneo esibizione: è una vera sfida di alto livello, con sei dei migliori tennisti del mondo pronti a contendersi un montepremi da 6 milioni di dollari.

    19:48
  10. Pre
    Il format del torneo

    Dal 15 al 18 ottobre, sei top player – Sinner, Tsitsipas, Alcaraz, Djokovic, Zverev e Fritz – si sfidano in un formato spettacolare: quarti di finale oggi, semifinali domani e finale sabato. Ogni match è un mix di adrenalina e colpi da highlights, pensato per chi ama il tennis al massimo livello.

    19:47
  11. Pre
  12. Pre
    Sinner in missione

    Jannik è campione in carica, ma reduce da un ritiro a Shanghai per crampi, Sinner arriva a Riyad più motivato che mai. E in un certo verso il Six Kings Slam è il banco di prova perfetto in vista degli ultimi impegni stagionali: ATP 500 di Vienna, Masters 1000 di Parigi, ATP Finals e, forse, Coppa Davis

    19:42
  13. Pre
    Su il sipario

    Si alza il sipario sul Six Kings Slam, il torneo-esibizione che promette spettacolo e colpi da urlo sul cemento indoor dell’Arabia Saudita. E subito riflettori puntati su Jannik Sinner, campione in carica, che torna in campo dieci giorni dopo il ritiro a Shanghai per crampi. Di fronte ci sarà Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori dopo il forfait di Jack Draper: per il greco, precipitato al numero ventiquattro del ranking ATP, il match rappresenta il primo incontro dopo un mese di stop per problemi fisici.

    19:39

  15. Il tennis a un anno di distanza dall’ultima edizione torna in Arabia: il Six Kings Slam promette scintille con sei campioni mondiali pronti a dare spettacolo. E al centro della scena c’è sempre Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo nel primo atto contro il greco Stefanos Tsitsipas. Un match che si preannuncia intenso e vibrante, tra colpi potenti, scambi al cardiopalma e un montepremi da record da 6 milioni di dollari.

Sinner-Tsitsipas, diretta live Six Kings Slam: inizio perfetto di Jannik

