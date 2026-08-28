Europa League, la Juve trova la Real Sociedad. Milan, doppio esame "British" e super sfida al Benfica

Europa League 2026-27, sorteggio avversarie girone unico
Queste sono le 8 squadre che in base al sorteggio tenutosi a Monaco, dovranno affrontare i 36 club ammessi alla fase a girone unico della Uefa Europa League 2026-27.
|Squadra
|Avversarie
|Bayer Leverkusen
|Marsiglia, Lione, Salisburgo, Dinamo, Celje, Poznan, Besiktas, Ofi Creta
|Benfica
|Az, Milan, Celtic, Plzen, Poznan, Omonia, Ofi Creta, NEC
|JUVENTUS
|Real Sociedad, Az, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva
|MILAN
|Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Levski
|Lione
|Leverkusen, Real Sociedad, Union SG, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim
|Az Alkmaar
|Juventus, Benfica, Dinamo, Sparta Praga, Sturm, Sunderland, Beer-Sheva, Ararat
|Olympiacos
|Milan, Marsiglia, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenhaim, Torreense
|Real Sociedad
|Lione, Juventus, Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom
|Marsiglia
|Olympiacos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Sturm, Levski, Besiktas
|Ferencvaros
|Juventus, Milan, Plzen, Celtic, Celje, Poznan, Torreense, Hoffenheim
|Plzen
|Benfica, Real Sociedad, Union SG, Ferencvaros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski, Lillestrom
|Union SG
|Real Sociedad, Lione, Celtic, Plzen, Poznan, Celta Vigo, Beer-Sheva, Besiktas
|Dinamo Zagabria
|Leverkusen, Az, Anderlecht, Rennes, Sturm, Sunderland, NEC, Beer-Sheva
|Salisburgo
|Milan, Leverkusen, Sparta Praga, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat, Levski
|Celtic
|Marsiglia, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Celta Vigo, Omonia, Besiktas, Torreense
|Sparta Praga
|Az, Olympiacos, Rennes, Salisburgo, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrom, Ararat
|Rennes
|Olympiacos, Juventus, Dinamo, Sparta Praga, Omonia, Sturm, Ofi Creta, NEC
|Anderlecht
|Lione, Marsiglia, Salisburgo, Dinamo, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, Ofi Creta
|Sturm Graz
|Marsiglia, Az, Rennes, Dinamo, Celje, Bournemouth, Ofi Creta, Hoffenheim
|Lech Poznań
|Leverkusen, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, Ofi Creta
|Crystal Palace
|Real Sociedad, Lione, Sparta Praga, Salisburgo, Poznan, Jagiellonia, Hoffenheim, Besiktas
|Bournemouth
|Milan, Real Sociedad, Plzen, Sparta Praga, Sturm, Celta Vigo, Beer-Sheva, Lillestrom
|Sunderland
|Az, Milan, Dinamo, Anderlecht, Jagiellonia, Poznan, Levski, Torreense
|Celje
|Olympiacos, Leverkusen, Salisburgo, Ferencvaros, Omonia, Sturm, NEC, Ararat
|Jagiellonia
|Lione, Olympiacos, Anderlecht, Plzen, Crystal Palace, Sunderland, Ararat, Levski
|Omonia
|Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta Vigo, Celje, Besiktas, NEC
|Celta Vigo
|Juventus, Marsiglia, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom, Beer-Sheva
|Hoffenheim
|Lione, Olympiacos, Ferencvaros, Anderlecht, Sturm, Crystal Palace, Besiktas, Ofi Creta
|Besiktas
|Marsiglia, Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Beer-Sheva, Hoffenheim
|Torreense
|Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencvaros, Sunderland, Poznan, Ararat, Lillestrom
|Beer-Sheva
|Juventus, Az, Dinamo, Union SG, Celta Vigo, Bournemouth, Ofi Creta, Besiktas
|NEC
|Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo, Omonia, Celje, Levski, Ararat
|Ofi Creta
|Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Poznan, Sturm, Hoffenheim, Beer-Sheva
|Lillestrom
|Real Sociedad, Lione, Plzen, Sparta Praga, Bournemouth, Celta Vigo, Torreense, Levski
|Levski Sofia
|Milan, Marsiglia, Salisburgo, Plzen, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrom, NEC
|Ararat
|Az, Milan, Sparta Praga, Salisburgo, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense