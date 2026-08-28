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Europa League, la Juve trova la Real Sociedad. Milan, doppio esame "British" e super sfida al Benfica

Le due rappresentanti italiane sono state inserite in prima fascia. I bianconeri tra le big sfideranno Real Sociedad e Celta Vigo. Rossoneri doppio esame inglese

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Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Riassunto dell'evento

Europa League 2026-27, sorteggio avversarie girone unico

Queste sono le 8 squadre che in base al sorteggio tenutosi a Monaco, dovranno affrontare i 36 club ammessi alla fase a girone unico della Uefa Europa League 2026-27.

Squadra Avversarie
Bayer Leverkusen Marsiglia, Lione, Salisburgo, Dinamo, Celje, Poznan, Besiktas, Ofi Creta
Benfica Az, Milan, Celtic, Plzen, Poznan, Omonia, Ofi Creta, NEC
JUVENTUS Real Sociedad, Az, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva
MILAN Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Levski
Lione Leverkusen, Real Sociedad, Union SG, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim
Az Alkmaar Juventus, Benfica, Dinamo, Sparta Praga, Sturm, Sunderland, Beer-Sheva, Ararat
Olympiacos Milan, Marsiglia, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenhaim, Torreense
Real Sociedad Lione, Juventus, Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom
Marsiglia Olympiacos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta Vigo, Sturm, Levski, Besiktas
Ferencvaros Juventus, Milan, Plzen, Celtic, Celje, Poznan, Torreense, Hoffenheim
Plzen Benfica, Real Sociedad, Union SG, Ferencvaros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski, Lillestrom
Union SG Real Sociedad, Lione, Celtic, Plzen, Poznan, Celta Vigo, Beer-Sheva, Besiktas
Dinamo Zagabria Leverkusen, Az, Anderlecht, Rennes, Sturm, Sunderland, NEC, Beer-Sheva
Salisburgo Milan, Leverkusen, Sparta Praga, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat, Levski
Celtic Marsiglia, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Celta Vigo, Omonia, Besiktas, Torreense
Sparta Praga Az, Olympiacos, Rennes, Salisburgo, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrom, Ararat
Rennes Olympiacos, Juventus, Dinamo, Sparta Praga, Omonia, Sturm, Ofi Creta, NEC
Anderlecht Lione, Marsiglia, Salisburgo, Dinamo, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, Ofi Creta
Sturm Graz Marsiglia, Az, Rennes, Dinamo, Celje, Bournemouth, Ofi Creta, Hoffenheim
Lech Poznań Leverkusen, Benfica, Ferencvaros, Union SG, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, Ofi Creta
Crystal Palace Real Sociedad, Lione, Sparta Praga, Salisburgo, Poznan, Jagiellonia, Hoffenheim, Besiktas
Bournemouth Milan, Real Sociedad, Plzen, Sparta Praga, Sturm, Celta Vigo, Beer-Sheva, Lillestrom
Sunderland Az, Milan, Dinamo, Anderlecht, Jagiellonia, Poznan, Levski, Torreense
Celje Olympiacos, Leverkusen, Salisburgo, Ferencvaros, Omonia, Sturm, NEC, Ararat
Jagiellonia Lione, Olympiacos, Anderlecht, Plzen, Crystal Palace, Sunderland, Ararat, Levski
Omonia Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta Vigo, Celje, Besiktas, NEC
Celta Vigo Juventus, Marsiglia, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom, Beer-Sheva
Hoffenheim Lione, Olympiacos, Ferencvaros, Anderlecht, Sturm, Crystal Palace, Besiktas, Ofi Creta
Besiktas Marsiglia, Leverkusen, Union SG, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Beer-Sheva, Hoffenheim
Torreense Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencvaros, Sunderland, Poznan, Ararat, Lillestrom
Beer-Sheva Juventus, Az, Dinamo, Union SG, Celta Vigo, Bournemouth, Ofi Creta, Besiktas
NEC Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo, Omonia, Celje, Levski, Ararat
Ofi Creta Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Poznan, Sturm, Hoffenheim, Beer-Sheva
Lillestrom Real Sociedad, Lione, Plzen, Sparta Praga, Bournemouth, Celta Vigo, Torreense, Levski
Levski Sofia Milan, Marsiglia, Salisburgo, Plzen, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrom, NEC
Ararat Az, Milan, Sparta Praga, Salisburgo, Celje, Jagiellonia, NEC, Torreense

Cronaca in diretta

  1. Positivo il sorteggio per le due rappresentanti italiane che partono coi favori del pronostico in questa competizione. La Juventus tra le “big” trova la Real Sociedad. Leggermente più in salita, invece, il percorso del Milan di Ruben Amorim, tra le sfide più interessanti Benfica e le due inglesi ovvero Bournemouth e Sunderland.

  2. 13.23
    L'avventura del Milan

    Questa l’avventura del Milan. Benfica, Olympiacos, Fernavaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Levski

    13:22
  3. 13.20
    Il percorso della Juve

    Questo il percorso dei bianconeri: Real Sociedad, Az, Rennes, Ferncvaros, Omonia, Celta, NEC,  Beer-Sheva

    13:19
  5. 13.18
    Sorteggio iniziato!

    Inizia in questo momento il sorteggio, si inizia dalla prima fascia dove sono presenti sia Juventus che Milan. 

    13:16
  6. 13.11
    Si inizia a settembre

    Una volta completato il sorteggio, Milan e Juventus avranno davanti un percorso lungo otto giornate. La prima giornata della League Phase è prevista tra il 16 e il 17 settembre, mentre l’ultima si giocherà il 28 gennaio 2027, con tutte le gare in contemporanea. Da oggi, dunque, le due italiane conosceranno il primo capitolo della loro corsa verso la finale di Francoforte.

    13:11
  7. 13.03
    gettyimages-2291710572 Fonte:Getty
    Nessun derby italiano

    Il sorteggio della League Phase segue regole precise. Milan e Juventus non potranno affrontarsi perché le squadre della stessa federazione nazionale non possono essere sorteggiate una contro l’altra in questa fase. Possibili invece incroci con formazioni di altri Paesi, anche appartenenti alla prima fascia: il nuovo format rende quindi possibile un calendario decisamente impegnativo.

    13:04
  8. 13.01
    gettyimages-2277036948 Fonte:Getty
    Road to Francoforte

    Il traguardo finale è già fissato: la finale dell’Europa League si giocherà il 26 maggio 2027 al Waldstadion di Francoforte. Prima, però, Milan e Juventus dovranno affrontare la lunga League Phase, con otto partite in programma tra settembre e gennaio. Il primo passo sarà conoscere oggi le avversarie che accompagneranno le due italiane nel percorso europeo.

    13:01
  9. 12.55
    Le squadre presenti
    12:55
  11. 12.53
    gettyimages-2291732970 Fonte:Getty
    Otto avversarie per ciascuna

    Come per la Champions, anche in Europa League non ci sarà un classico girone, ma una classifica unica composta dalle 36 squadre partecipanti. Milan e Juventus giocheranno otto partite contro altrettante avversarie, con il calendario determinato dal sorteggio e dal software UEFA. Le prime otto della classifica accederanno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto dovranno passare dai playoff.

    12:53
  12. 12.51
    Milan e Juve, si fa sul serio

    Milan e Juventus sono pronte a conoscere il proprio percorso in Europa League. Entrambe partiranno dalla prima fascia, ma il nuovo format non risparmia possibili incroci di alto livello: ogni squadra affronterà otto avversarie, due per ciascuna fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta. Il sorteggio può quindi già delineare un cammino più o meno impegnativo.

    12:51
  13. 12.49
    Il giorno del sorteggio

    È arrivato il momento di scoprire il cammino europeo di Milan e Juventus. Alle 13, da Monaco, prende forma la League Phase dell’Europa League 2026/27. Rossoneri e bianconeri sono inseriti in prima fascia e conosceranno le otto avversarie che dovranno affrontare tra settembre e gennaio. Un appuntamento importante per due squadre che puntano a essere protagoniste nella seconda competizione europea.

    12:49

  15. Il dado è tratto. Tra pochi minuti Juventus e Milan, le nostre due uniche rappresentanti per quanto riguarda la Serie A, conosceranno le loro avversarie nella League Phase. Tra le principali insidie ci sono Benfica e Leverkusen, in fascia 3 il tris di squadre inglesi, mentre nell’ultima urna, spauracchio Hoffenheim e Besiktas di Vincenzo Italiano. 

Europa League, la Juve trova la Real Sociedad. Milan, doppio esame "British" e super sfida al Benfica Fonte: Getty

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